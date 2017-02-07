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 Политика Украины
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 Айвазовская о выборах на Донбассе: Предшествовать любому процессу политического этапа может только вывод иностранных войск

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ольга Айвазовская считает противоречащими слова посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о необходимости проведения выборов на Донбассе в соответствии с европейскими стандартами, но не обязательно после вывода с соответствующих территорий российских войск.

Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Если говорить об общем контексте заявления, оно, по моему мнению, абсолютно контраверсионное. С одной стороны господин посол говорит о том, что не обязательно, чтобы там (на Донбассе) были украинские флаги, не обязательно, чтобы были выведены российское оружие и военные. С другой стороны - выборы должны соответствовать международным стандартам", - сказала она.

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Айвазовская добавила, что в соответствии с международными стандартами выборы не могут быть проведены, если государство не может гарантировать безопасность участникам, если не может формироваться политическая воля граждан в ходе избирательного процесса, если сам избирательный процесс не может администрироваться надлежащим образом, а финансирование выборов может быть обеспечено непрозрачным и неподотчетным способом.

Представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы также отметила, что, по ее мнению, Райхель плохо ознакомлен с содержанием достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

"Предшествовать любому процессу политического этапа может только прекращение боевых действий, вывод иностранных войск", - добавила она.

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При этом Айвазовская подчеркнула, что руководство Германии неоднократно заявляло о невозможности проведения выборов на Донбассе в нынешней ситуации.

Она также считает, что Министерство иностранных дел должно обсудить с Райхелем его заявление о выборах на Донбассе.

Ранее посол Германии в Украине Райхель заявил: "Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск".
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перестаньте дурити...невже ті хто нахапався чужого майна (позаймав залишене відібрав у іншого) , вбивав "стучав" на патріотів по вашому стануть голосувати за Україну...необхідна ТОТАЛЬНА чистка Донбассу від хуйлоізікої гопоти...все те бидло відправити на їх історичну "гггодіну" у парашу....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАйвазовская о выборах на Донбассе: Предшествовать любому процессу политического этапа может только вывод иностранных войск
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