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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (535) Портнов (352) суд (20116)

 Защита Пашинского подготовила жалобу на судью Гладун, снявшую с розыска Портнова и ведущую дело Химикуса

В тексте документа отмечается, что судья не может брать на себя полномочия другого органа или должностных лиц.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат депутата Сергея Пашинского Владимир Раков.

"Не имею права комментировать решение Фемиды, однако текст жалобы в Высший совет правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности следственной судьи за умышленное нарушение прав человека и основных свобод при принятии судебного решения подготовлен. Главные тезисы нарушения: следственный судья не может брать на себя полномочия другого органа или должностных лиц, а Химикус В.Е., в отношении которого проводится проверка по факту совершения им хулиганства в уголовном производстве по заявлению Пашинского С.В. (который, в частности, является пострадавшим в силу ч.2 ст.55 УПК Украины), не может быть признан в этом же уголовном производстве потерпевшим, иначе имеем конструкцию: "Химикус В.Е., совершая хулиганство, пострадал от своих же действий ", - отметил адвокат.

Защита Пашинского подготовила жалобу на судью Гладун, снявшую с розыска Портнова и ведущую дело Химикуса 01

Защита Пашинского подготовила жалобу на судью Гладун, снявшую с розыска Портнова и ведущую дело Химикуса 02


В свою очередь, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский также отреагировал на данную ситуацию.

"Решение судьи Печерского суда Кристины Гладун, также известной приговорами против участников Майдана, - абсолютно незаконно и будет соответствующим образом обжаловано", - написал Пашинский на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что эта же судья сняла с розыска экс-замглавы АП Андрея Портнова.
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О!
Пока очкастому плешивцу бутылку на башке не разбили,
можно было и портнова отмазать...
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интересно, у кого выше категория у депутана или судейской?!
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Жду с нетерпением ,когда плешивского народ разрывать на мелкие,прогнившие кусочки будет...
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Путина будут рвать... подожди..скоро.. и не дождется извинений 2023
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Но для пашинского в приоритете дело Химикуса, а не портнова, я так понимаю?
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Очкарик бы присел уже давно да и срок мотал. Глядишь,и по амнистии вскорости бы вышел. Зачем упираться? Забыл,мы ж в Украине.
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"Судова реформа": На Банкову принесли опудало Порошенка-брехуна


http://www.pravda.com.ua/news/2017/02/7/7134664/
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Все суды продажные а судьи иуды и подлежат 100% замене, Печерский суд удовлетворяет иски сепаров к Украине,это как ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Пашинского подготовила жалобу на судью Гладун, снявшую с розыска Портнова и ведущую дело Химикуса
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