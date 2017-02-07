 Защита Пашинского подготовила жалобу на судью Гладун, снявшую с розыска Портнова и ведущую дело Химикуса

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат депутата Сергея Пашинского Владимир Раков.
"Не имею права комментировать решение Фемиды, однако текст жалобы в Высший совет правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности следственной судьи за умышленное нарушение прав человека и основных свобод при принятии судебного решения подготовлен. Главные тезисы нарушения: следственный судья не может брать на себя полномочия другого органа или должностных лиц, а Химикус В.Е., в отношении которого проводится проверка по факту совершения им хулиганства в уголовном производстве по заявлению Пашинского С.В. (который, в частности, является пострадавшим в силу ч.2 ст.55 УПК Украины), не может быть признан в этом же уголовном производстве потерпевшим, иначе имеем конструкцию: "Химикус В.Е., совершая хулиганство, пострадал от своих же действий ", - отметил адвокат.
В свою очередь, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский также отреагировал на данную ситуацию.
"Решение судьи Печерского суда Кристины Гладун, также известной приговорами против участников Майдана, - абсолютно незаконно и будет соответствующим образом обжаловано", - написал Пашинский на своей странице в Facebook.
Он также напомнил, что эта же судья сняла с розыска экс-замглавы АП Андрея Портнова.
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Пока очкастому плешивцу бутылку на башке не разбили,
можно было и портнова отмазать...
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http://www.pravda.com.ua/news/2017/02/7/7134664/
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