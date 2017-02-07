 "МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии", - Гопко возмущена высказываниями Райхеля о выборах на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила с трибуны парламента при поддержке около 20 народных депутатов, собравшихся вокруг нее.
Политик подчеркнула, что выступает от имени своего комитета, а также от комитета по вопросам европейской интеграции.
По ее словам, вызывает возмущение заявление Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск. "Такое заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит Минским договоренностям и, в частности, потому, что Германия является активным участником "нормандского формата" и всех усилий по мирному урегулированию", - сказала Гопко.
"МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления, а министр иностранных дел Павел Климкин должен рассказать украинскому парламенту о результатах такого разговора, поскольку это не является официальной позицией Германии", - подчеркнула депутат.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин
Она также пригласила Райхеля поехать на восток Украины - в частности, в Авдеевку, где российские войска обстреливают мирное население.
Гопко также добавила, что к 25-й годовщине открытия немецкого посольства в Украине, которая "как раз сегодня отмечается, посол пригласил на прием очень многих депутатов". Поэтому депутат призвала народных депутатов "бойкотировать сегодня это мероприятие, не идти на прием к немецкому послу и выразить таким образом свою принципиальную украинскую позицию". Политик напомнила, что позиция украинского парламента является четкой: никаких выборов на Донбассе не будет до тех пор, пока "российские войска не уберутся с украинской территории".
Напомним, ранее Эрнст Райхель заявил следующее: "Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск".
1734 28
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, - посол Германии Райхель(125)
Российское командование приказало боевикам стрелять по жилым домам на донецком направлении, - ГУР(17)
"Было на повышенных тонах, но никто никого не бил", - Парасюк об инциденте с полицией в Бахмуте. ВИДЕО(44)
Минобразования аннулировало лицензии 71 расположенного на оккупированных территориях Донбасса и Крыма вуза(10)
"Новоросский" бумеранг войны возвращается в Россию(0)
Подразделения боевиков на Донбассе приведены в полную боеготовность, идет подготовка к возможной эвакуации, - ИС(49)
Суд арестовал четыре буровые установки "Черноморнафтогаза", захваченные Россией в результате оккупации Крыма(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вася, твоя методичка родом из весны-леьа 2014-го. Да и тогда она была брехливой уже.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А, ты, Яся, просто ТП.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И,что хотел сказать????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Українець
@Ukrainian2013 5 ч.5 часов назад
Послушайте -ТукуЛуценко (вчера ICTV) т.е.- 10тыс.убитых они счетают как Эффективный контроль Раши на Донбассе http://liveam.tv/svoboda-slova-06-02-2017.html …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ганька, да хер он возложил на твои возмущения.
Ответить