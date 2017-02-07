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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6078) ВР (21980) выборы (21553) Германия (2633) МИД (3845) Донбасс (12703) Гопко (63) Райхель Эрнст Вольфганг (7)

 "МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии", - Гопко возмущена высказываниями Райхеля о выборах на Донбассе

Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предлагает вызвать посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в Министерство иностранных дел (МИД), чтобы он опроверг свое заявление о возможности проведения выборов на оккупированном Донбассе в присутствии российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила с трибуны парламента при поддержке около 20 народных депутатов, собравшихся вокруг нее.

Политик подчеркнула, что выступает от имени своего комитета, а также от комитета по вопросам европейской интеграции.

По ее словам, вызывает возмущение заявление Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск. "Такое заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит Минским договоренностям и, в частности, потому, что Германия является активным участником "нормандского формата" и всех усилий по мирному урегулированию", - сказала Гопко.

"МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления, а министр иностранных дел Павел Климкин должен рассказать украинскому парламенту о результатах такого разговора, поскольку это не является официальной позицией Германии", - подчеркнула депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин

Она также пригласила Райхеля поехать на восток Украины - в частности, в Авдеевку, где российские войска обстреливают мирное население.

Гопко также добавила, что к 25-й годовщине открытия немецкого посольства в Украине, которая "как раз сегодня отмечается, посол пригласил на прием очень многих депутатов". Поэтому депутат призвала народных депутатов "бойкотировать сегодня это мероприятие, не идти на прием к немецкому послу и выразить таким образом свою принципиальную украинскую позицию". Политик напомнила, что позиция украинского парламента является четкой: никаких выборов на Донбассе не будет до тех пор, пока "российские войска не уберутся с украинской территории".

Напомним, ранее Эрнст Райхель заявил следующее: "Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск".


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Посла надо выгнать из Украины, шоб остальные послы думали что говорят в нашей стране.
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"в присутствии российских войск" А они там, прям все? Тогда они бы были в Киеве.
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Ко-ко-ко... Киев за две недели.
Вася, твоя методичка родом из весны-леьа 2014-го. Да и тогда она была брехливой уже.
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Но это правда, наша армия в трудном состоянии.
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Вот это правда, ваша кацапская армия в херовом состоянии.
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Ваша армия? Это те обоссыши, которые воюют, как крысы, со срезанными шевронами? Да не в плачевном она состоянии -ей вафли, вася.
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Великокацапское войско уже подзабыло, сколько рссийских оккупантов положило в Чечне, а их всего-то миллион населения.....
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вот про Чечню прошу не начинать....Кадыров нормальный человек
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Все кто убили своего первого руССкого в 16 лет нормалные люди, тут я с тобой кацап согласен
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Ага, они в Киеве уже были. Только в СИЗО и больничной койке.
А, ты, Яся, просто ТП.
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Поскольку горящих шин и забрасывания посольства Германии яйцами не будет, надо хоть обеспокоенность выразить...
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З Кременчука на передові позиції, разом із бійцями Правого сектору відправився собака. Песик на прізвисько ДУК (Добровольчий український корпус Правого сектора - ред.) одразу показав свій бойовий характер. Маленький «правосєк» напав на великого «правосєка»
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А ВЫ ШО ЖДАЛИ ГОЛУБЧИКИ РУСС БАНКИ ПРОЦ БИЗНЕС РУСС ПРОЦ ШО ВЫ НОЕТЕ НА ВСЮ ЕВРОПУ УЖЕ ЖЫДЫ С ЕВРОПЫ ПРОЗРЕВАЮТ
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"РУСС БАНКИ ПРОЦ БИЗНЕС РУСС ПРОЦ"

И,что хотел сказать????
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sjto uzje kto to otbil tebe zjelanije oratj?, nu vot i pisji normaljno i ne ori.
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А как реагировать на этот бред
Українець ‏@Ukrainian2013 5 ч.5 часов назад

Послушайте -ТукуЛуценко (вчера ICTV) т.е.- 10тыс.убитых они счетают как Эффективный контроль Раши на Донбассе http://liveam.tv/svoboda-slova-06-02-2017.html …
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Hm, amerikanci vignali rasejskih predstavitelei osljanjika, neznaju samogo osla tozje ili net, no eto za sjpionazj, a vedj tut zje otkritoje viskazivanije v podderzjku separatistov -vot tut pustj i pokazjet svoi hrebet ministr inostranih del, a to zvizdit o kakoi to borjbe, po krainei mere v toi cjaste, gde boltavnjoi vsio i zakoncjitsa.
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Все очень просто , нужно провести выборы в Германии , Голландии , Франции под надзором вот этих
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Гопко возмущена высказываниями Райхеля о выборах на Донбассе
Ганька, да хер он возложил на твои возмущения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии", - Гопко возмущена высказываниями Райхеля о выборах на Донбассе
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