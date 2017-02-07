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 Политика Украины, Общество
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 Убийцу Гонгадзе Пукача держат в одиночной камере, - ГПУ

Обвиняемый в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач в колонии содержится в одиночной камере, у других осужденных к нему доступа нет.

Речь об этом идет в письме Генеральной прокуратуры в адрес Высшего специализированного суда, где сейчас рассматривается кассационная жалоба по делу Алексея Пукача. Именно так в ГПУ объяснили, почему отказываются вносить в ЕРДР информацию о том, что Пукач отбывает наказание в обычной колонии в то время, как должен находится в специализированной колонии для бывших правоохранителей, сообщает Цензор. НЕТ.

Смотрите также: Суд снова перенес дело Гонгадзе на 2,5 месяца. ФОТО

Напомним, коллегия судей вынесла определение, в котором требовала от Генеральной прокуратуры разобраться, почему Пукач отбывал наказание не в специализированной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, а в обычной. Потерпевший Алексей Подольский тогда предположил, что Пукача могут убить в обычной колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Гонгадзе: в камеру к убийце Пукачу приходили посторонние. Он заявляет о давлении. ФОТОрепортаж

Сейчас Высший специализированный суд Украины рассматривает кассационную жалобу на приговор Печерского районного суда Киева и решение столичного Апелляционного суда в отношении Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Пока идет рассмотрение дела в Высшем специализированном суде, Пукач содержится в Лукьяновском СИЗО. Однако до этого он был этапирован для отбывания наказания в одну из колоний Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Кучма месяц подождет". Слушание дела Пукача перенесли на ноябрь. ФОТОрепортаж


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так пукач же сказал что это кучма заказал Гонгадзе . В чём там проблемка а ?
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тогда кучма должен сидеть в специализированной колонии для бывших президентов
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Более того - Югик генеральный. А движняк - Украина без Кучмы зачинал он. Так хто ему не даёт щас?
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Путин очевидно же, чё ты как вата задаешься вопросами. Путин запомни, Путин всё
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Шо? Луценко сцал на вашу моль с большой колокольни!
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Не хотите к нему подсадить заказчиков, шоб ему нескучно было? Чы нема кому будет тогда вести безальтернативные минские договорнякипереговоры?
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Интересно, а что будет, если его, бывшего мента, переведут из одиночки в общую, к уркам?
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Предлагаю превентивно подсадить к нему Аброськина. По следам вчерашних событий. Дабы он никого не задушил за Пэдро!
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Бандити, злодії та інші злочинці своїх не здають, тому що вони їх завжди захистять і виручать.
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Правильно, а то в общую посадят - может чего ни будь взболтнуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийцу Гонгадзе Пукача держат в одиночной камере, - ГПУ
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