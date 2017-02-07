 Убийцу Гонгадзе Пукача держат в одиночной камере, - ГПУ

Речь об этом идет в письме Генеральной прокуратуры в адрес Высшего специализированного суда, где сейчас рассматривается кассационная жалоба по делу Алексея Пукача. Именно так в ГПУ объяснили, почему отказываются вносить в ЕРДР информацию о том, что Пукач отбывает наказание в обычной колонии в то время, как должен находится в специализированной колонии для бывших правоохранителей, сообщает Цензор. НЕТ.
Напомним, коллегия судей вынесла определение, в котором требовала от Генеральной прокуратуры разобраться, почему Пукач отбывал наказание не в специализированной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, а в обычной. Потерпевший Алексей Подольский тогда предположил, что Пукача могут убить в обычной колонии.
Сейчас Высший специализированный суд Украины рассматривает кассационную жалобу на приговор Печерского районного суда Киева и решение столичного Апелляционного суда в отношении Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Пока идет рассмотрение дела в Высшем специализированном суде, Пукач содержится в Лукьяновском СИЗО. Однако до этого он был этапирован для отбывания наказания в одну из колоний Украины.
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договорнякипереговоры?
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