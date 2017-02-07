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 Политика Украины
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Все про:адвокат (825) ГПУ (8252) обыск (956) Мосийчук (222)

 Проведенные обыски связаны с фактом захвата помещений и не имеют отношения к Мосийчуку или адвокатской деятельности, - ГПУ

Обыски, проведенные Генпрокуратурой, связаны с фактом захвата помещений площадью 2,5 тыс. кв. м в г.. Киеве и не имеют отношения к народным депутатам или адвокатской деятельности

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины осуществляется расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины по факту противоправного отчуждения имущества одного из предприятий и злоупотребления служебным положением должностными лицами регистрационной службы горрайуправления юстиции Киевской области", - сказано в сообщении.

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"В ходе расследования на основании решения суда и в строгом соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины проведены более десяти обысков, в том числе по фактическому месту жительства адвокатов. При этом указанные обыски не имели никакого отношения непосредственно к адвокатской деятельности Л. Сивакова и А. Мамалыги, а были связаны исключительно с фактом противоправного завладения недвижимым имуществом - помещениями общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, расположенных в г.. Киеве", - пояснили в ГПУ.

В ведомстве также акцентировали, что проведение обысков не имеют никакого отношения к народному депутату И. Мосийчуку.

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"Коллегия адвокатов была заблаговременно уведомлена о запланированных обысках. Отмечу еще раз: проведение обысков не имеют никакого отношения к народному депутату И. Мосийчуку и политической силе, которую он представляет. Поэтому связывать действия следователей с "политическими репрессиями" безосновательно со стороны заявителей", - заявила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Ранее стало известно, что ГПУ проводит обыск у Мосийчука. Сам нардеп заявил по этому поводу: "Это давление на моего адвоката и давление на меня как на народного депутата".
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Говорится о факте захвата помещений, без привязки, пока, к кому-либо персонально...
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У нас многое - не преступление.
http://sadalskij.livejournal.com/2970696.html
После запрета на въезд господин Садальский похвастался, что СБУ ОТОЗВАЛО ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ К НЕМУ!
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Но при этом - "ОДЕССА НИКОГДА НЕ БЫЛА УКРАИНСКИМ ГОРОДОМ!"
http://sadalskij.livejournal.com/2969120.html
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А вот и продолжение подоспело: СБУ не бачить криміналу у співпраці «Мотор Січі» з російською армією!
http://glavcom.ua/publications/sbu-ne-bachit-kriminalu-u-spivpraci-motor-sichi-z-rosiyskoyu-armijeyu-dokument-397060.html
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может где-то на этой площади у Мосейчука был свой чуланчик для хранения наличности.
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Нинішні правопохоронці придумали цікаву схемку. За адресою власності якоїсь неугодної особи (юридичної або фізичної) реєструють (благо, тепер при реєстрації не треба документально підтверджувати заявлене місцезнаходження) фірмочку, що по легенді займається, скажімо, чорним налом. Потім порушують кримінальне провадження проти засланої фірмочки і за її адресою, а фактично - за адресою неугодної особи, проводять обшук. Приклад - реєстрація темної фірмочки у будинку, який є одноосібною власністю ЗМІ "Експрес" у Львові. Ні поліція, ні прокуратура, ні Мін"юст ніяк на це не реагують.

Я не маю підстав стверджувати, що тут теж спрацювала ця схема - інформації мало. Але треба мати на увазі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведенные обыски связаны с фактом захвата помещений и не имеют отношения к Мосийчуку или адвокатской деятельности, - ГПУ
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