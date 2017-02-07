 Проведенные обыски связаны с фактом захвата помещений и не имеют отношения к Мосийчуку или адвокатской деятельности, - ГПУ

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГПУ, передает Цензор.НЕТ.
"Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины осуществляется расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины по факту противоправного отчуждения имущества одного из предприятий и злоупотребления служебным положением должностными лицами регистрационной службы горрайуправления юстиции Киевской области", - сказано в сообщении.
"В ходе расследования на основании решения суда и в строгом соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины проведены более десяти обысков, в том числе по фактическому месту жительства адвокатов. При этом указанные обыски не имели никакого отношения непосредственно к адвокатской деятельности Л. Сивакова и А. Мамалыги, а были связаны исключительно с фактом противоправного завладения недвижимым имуществом - помещениями общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, расположенных в г.. Киеве", - пояснили в ГПУ.
В ведомстве также акцентировали, что проведение обысков не имеют никакого отношения к народному депутату И. Мосийчуку.
"Коллегия адвокатов была заблаговременно уведомлена о запланированных обысках. Отмечу еще раз: проведение обысков не имеют никакого отношения к народному депутату И. Мосийчуку и политической силе, которую он представляет. Поэтому связывать действия следователей с "политическими репрессиями" безосновательно со стороны заявителей", - заявила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Ранее стало известно, что ГПУ проводит обыск у Мосийчука. Сам нардеп заявил по этому поводу: "Это давление на моего адвоката и давление на меня как на народного депутата".
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http://sadalskij.livejournal.com/2970696.html
После запрета на въезд господин Садальский похвастался, что СБУ ОТОЗВАЛО ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ К НЕМУ!
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http://sadalskij.livejournal.com/2969120.html
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http://glavcom.ua/publications/sbu-ne-bachit-kriminalu-u-spivpraci-motor-sichi-z-rosiyskoyu-armijeyu-dokument-397060.html
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Я не маю підстав стверджувати, що тут теж спрацювала ця схема - інформації мало. Але треба мати на увазі.
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