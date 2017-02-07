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 Политика Украины, За рубежом
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 Меркель и Путин выступили за скорейшее возобновление переговоров в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе, - Кремль

Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин выступают за возобновление переговоров министров иностранных дел "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента России по результату телефонного разговора Меркель с Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили обострившуюся обстановку на юго-востоке Украины.

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Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса.

Путин и Меркель высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини заявляет о продолжении работы "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) для урегулирования конфликта на Донбассе.
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Интересно,а что будет если террористы со стороны ДНРЛНР заблокируют поставки угля в Украину ???Наше правительство им доверяет ???
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Почти вся промышленность лугандонии принадлежит муд-кам, которые нами правят. Это их бизнес. Если заблокировать, то вся экономика лугандона рухнет, посему Дыныры на это не пойдут. Где тогда деньги на войну брать? , А наши му-аки тоже не хотят блокады, тогда их заводам и шахтам пипец. Завод не работающий год можно сдавать в утиль. Оно им надо?
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Много заводов уже вернулись в Украину.., в виде снарядов танков и т.д.! А те, которые ещё не порезали, это плата за луГАНДОН, нашим шакалам. Но и их порежут...
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Предлагаю переименовать
улицу Банковою ,на улицу Оффшорная !
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предлагаю меркель и х..лу просто пойти на х... !!!
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"Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - я бы на месте Порошенко послал Ноту протеста. Пускай уточнят про какой "украинский кризис" идет речь, ведь мы знаем лишь про агрессию россии.
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"Судова реформа": На Банковій встановили пам'ятник Порошенку-брехуну


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доставило что пацаны нацгвардейцы тихо ржут в балаклавы)
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stop, ja ne ponel, tak huilo zje govoril, mol- net smisla vstrecjatsa, potom, sjto gotova rasseja ustupitj a teperj uzje prosit - nu davite, nu vstretimsa, hm, vot sjto lecjebnije sankciji tvorit, a vedj, neuspejet uiti sam s posta, kak pitj datj - neuspejet.
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если в "нормандский формат" приглашать куйло.тогда это должно называтся"нормандское наипалово Украины " ибо там присутсвует мировое рашистское наипалово как и в Будапеште...
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Давайте подождём сообщение от пресс-службы Меркель. А то хуйловые рот открыли - значит брехать.
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Ситуация :Донбасс - Кремль. Т.е пора определиться,- когда бомбить Донбасс, а когда - Кремль.
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Киборги задержали вылет бомбардировщиков из ДАП на Киев.
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Украина, по хорошему, всем этим Совбезам ООН, Нормандскому формату, Будапештским забывчивым меморандистам (меморандум - памятка) и прочим МеркелЯм и Трампам должна выдвинуть ультиматум. Или Украина в границах начала 2014 года с её юрисдикцией и суверенитетом, или идут все накуй и ипошить донецких, луганских сепаров до победного. Крым - блокада. Потом видно будет.
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Зачем привлекать Германию,имеющую поталогический страх перед азиатскими насильниками после своего поражения ?
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Оккупация Чёрного моря (Ч.2)
Feb. 7th, 2017 at 12:29 PM


В предыдущей части «Оккупация Чёрного моря переходит из латентной в явную фазу» я постарался раскрыть смысл захвата Чёрного моря россиянами не с геополитической точки зрения, а опираясь исключительно на экономическое обоснование, а именно - газодобывающую перспективу данного региона. И как-то так совпало, что буквально вчера все СМИ облетела новость о том, что Приморский суд Одессы наложил арест на буровые вышки "Украина", "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида", захваченные Россией в 2014 году в районе Одесского газового месторождения. И это решение как нельзя лучше вписывается в тематику моей сегодняшней статьи и вот почему…

После того как на прошлой неделе Ан-26 ВМСУ был обстрелян российским снайпером с захваченной вышки, стали звучать весьма воинственные призывы, а именно - что делают российские военные на наших вышках и если это так, то почему бы не относится к данному объекту не как к гражданскому, а как к военному и действовать соответствующе. Причем поступали совершенно разные предложения, от высадки на вышке спецназа, для последующей зачистки и до нанесения по объекту авиационного удара… Удивительно, но таких призывов было подавляющее большинство, а потому, давайте разберемся в их целесообразности и адекватности.

Во-первых, на сегодняшний день официальный Киев практически не озвучивает проблематику оккупации своей экономической зоны Чёрного моря. Крым оккупирован, часть Донбасса оккупирована, а вот с нашими морскими просторами проблема - их положение полностью игнорируется как властями, так и СМИ. Но, это лишь малая из всех зол.

Во-вторых - любая спецоперация против данных вышек будет для мирового сообщества носить характер операции против гражданского объекта, ведь ни одна из этих вышек не упоминается как военный объект. Думаете, такое развитие, особенно если оно повлечёт жертвы со стороны гражданского персонала, понравиться нашим вечно озабоченным и обеспокоенным партнёрам? Нет.
В-третьих, сама спецоперация по освобождению вышки выглядит крайне абсурдной. Для начала, идея с высадкой спецназа не выдерживает и малейшей критики. Прежде всего, это связано с тем, что на вышках размещены отнюдь не вечно задутые сторожа с двустволками, а ничуть не менее подготовленные представители сил специального назначения, натренированные для охраны подобного рода объектов. А потому, даже если высадка десанта и осуществится, не факт, что пройдёт она успешно. Почему я сомневаюсь даже в факте высадки? Да потому, что добраться до объекта нужно либо по воздуху, либо по воде, а сделать это незамеченными не возможно даже в ночное время суток.
Теперь о нанесении авиационного удара… Я не буду возвращаться к теме с последствиями от гибели гражданского персонала, но даже если мы поднимем в воздух авиацию, то неужели господа эксперты, вы забыли о том, что Россия сейчас, после размещения ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму, покрывает акваторию Чёрного моря вплоть до берегов Румынии? И вот, представьте себе, что наш самолет таки наносит удар по вышке, что дальше? Визг об убийстве гражданского персонала и автоматическое уничтожение нашего самолёта. А каковы дальнейшие последствия такого акта? Подготовка зачистки юга Украины от кровавой хунты, с позиции кремля оправданные агрессивными действиями оной?
Собственно, для чего я это всё описываю? Прежде всего, что бы привлечь внимание к проблематике оккупации Чёрного моря, которое несет куда более угрожающие последствия. Ведь если на Донбассе мы можем достойно держать удар оккупантов и успешно давать ответ, со стороны оккупированного Крыма перекрыть доступ интервентам на материковую часть Украины, то на Чёрном море мы практически безоружны. Россия может не только безнаказанно осуществлять в этом регионе незаконную разведку и добычу энергоресурсов, захватывать наши объекты инфраструктуры, но и беспрепятственно вести подготовку к высадке на нашем побережье как ДРГ, так и, в худшем случае, десанта и придётся противостоять им уже на нашей земле. А про остров Змеиный, который в повышенной зоне риска и изоляции, я даже и не говорю.
Пора открывать глаза и признавать очевидное, битва за Донбасс идёт прямо сейчас, а за Чёрное море нам ещё предстоит сражаться и, возможно, в очень скором времени. Но, любая агрессия в сторону захватчиков сегодня, может вылиться в непредсказуемую череду события уже завтра, к которым мы абсолютно не готовы. А потому, пыл следует остудить, делать ставку на международные инстанции, озвучивать как можно громче проблематику в СМИ и на международной арене, а заодно, ускорить темпы реализации хотя бы перспективных морских проектов, таких как создание ПКРК.
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Можно изложить короче: "Выворачивай карманы, а то Путин нападёт. Да, кричать можешь во всё горло, всё равно ты никому не нужен."Тоже с вышками Бойко и всем остальным. Лоха нужно драть по полной, на то он и лох? так?
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ПТРК «СТУГНА-П» - НА ПЕРЕДОВОЙ На передний край обороны сил АТО на донецком направлении поставлены первые противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П». Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков. «На переднем крае обороны сил АТО на донецком направлении фронта украинские военные уже имеют в своем распоряжении новый противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» на случай попыток бронетехники гибридной армии РФ пойти на прорыв», - пишет он. Справка: «Стугна-П» - противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» (ГП Госккб «Луч»), одного из ведущих предприятий-разработчиков авиационного и противотанкового вооружения в Украине.

Источник: http://www.milnavigator.com/ptrk-stugna-p-na-peredovoj/
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никто не вправе за украинцев решать судьбу Украини
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ООН это хорошо . Мы имеем примеры новейшей истории . Где был бы Израиль если бы слушал этот бред ?
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В Германии заявили, что выборы в Луганде должны пройти без вывода рюських войск
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А Украина должна требовать Переговоры в Будапештском формате. Пусть собираются гаранты, которые у нас ЯО отобрали. Все остальные переговоры- забаганки Кремля. И на них соглашаться не стоит. ГНАТЬ этих козломордых с Украины. Гнать и тех кто торговал с сепаратистами.
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Трудно жить в стране, где людей за баранов имеют. Но я верю в будущее Украины без крайнего национализма и лжи, где все мирно и дружно живут.
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А с теми, кто убивал россиян будете мирно жить?
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Если историю проследить, все друг друга убивали, веками. Нам нечего делить, если наши потомки будут развивать общее государство.
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Ну да, после того как убьем половину россиян будем развивать. Россияне будут у нас рабами.
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Тогда вам не дадим. А остальные возьмут их после того, как закончим убивать самых оголтелых.
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"Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента России"

Кого интерисуют сообщения пресс-службы Администрации постоянно врущего Президента России"?
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КРЫМский УКР ‏@Crimea_Ukr 14 ч.14 часов назад
Симферополец:У нас все грустнее и грустнее.Замечаю,все кто при деньгах начинают сваливать из #Крым'а.Какую Москву?В основном"на"Украину едут
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Dmitry Sokolov‏@sokolovdn

В Москве, по ул. Лобачевского в доме капремонт. Покрасили лёд на стене.


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Окрестности Авдеевки усеяны рашистскими трупами

Сейчас после событий в Авдеевке, после общения с нашим офицером с СЦКК, захотелось еще раз сказать несколько слов о российских "духовных скрепах". Так, после известных событий в конце января, когда "орки", получив по зубам так драпали от ВСУ, что даже пропустили свой опорник с феерическим названием Алмаз, оставив его нашим бойцам, очередное доказательство российской великодуховности.

Дело в том, что сепары немного ошиблись и, как говорится влезли не в то время и, что главное, совсем не в то место, или как они говорят, не на того напали, а потому и по правде говоря, накрошили их там тогда хорошо, что капусту. Вот они и до сих пор там лежат, благо, что на дворе мороз, трупы не разлагаются, а то вонь был бы еще страшнее, нежели сейчас сама картина от тех искалеченных тел разбросанных обильно по полю возле шахты Бутовка и н.п. Пески.
Но интересным здесь является то, что, как отметил мой знакомый, 3 февраля, он обратился к российской стороне, благо представителям СЦКК это не проблематично, с предложением решить вопрос по эвакуации погибших россиян. На следующий день, он уже это сделал официальным письмом, а через день, то есть 5 февраля, предложил еще и в связи с предыдущим предложением по эвакуации российских же погибших, применить режим тишины и впервые получил от российской стороны ответ.

И знаете какой? Они ответили: нам это не интересно ?!

Как это не интересно?! Воевать с образом Божиим на знаменах и вопить, как сумасшедшие о православной духовности - интересно, а почтить память погибших и хотя бы забрать их тела, чтобы звери их растаскивали - не интересно!

Вот и выходит из этого всего, пришли рашисты на украинскую землю, обманутые какими-то никому не понятными идеями "Русского мира", погибли, исключительно за деньги, потому что даже идиот уже понял, что нет там в их идеях ни одной идеи, а сейчас, даже схоронить их, те же ораторы и кураторы, а точнее - адепты упомянутого "Русского мира" не желают, так как России нужны "живые трупы", которых можно напоить, обмануть, а затем и в бой послать, а смысла с мертвецами возиться - они уже отработанный материал.

Но беда еще и в том, что это все мало чем их учит, вот и лезут, и лезут, как настоящие зомби, потому что на самом деле в большинстве своем они, по своей духовной сути и есть те "живые трупы", без души и Бога в голове.

Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель и Путин выступили за скорейшее возобновление переговоров в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе, - Кремль
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