 Депутаты не внесли в повестку дня Рады проект обращения относительно эскалации агрессии РФ на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во вторник депутаты также не смогли утвердить повестку дня на эту пленарную неделю из-за нехватки голосов.
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сколько стоит жизнь украинского воина? - один вагон угля (шоколада)? два вагона угля (шоколада)? - сколько конкретно, твари.
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А вот как доходит до голосования за спецконфискацию - сразу интузиазм депутангов куда-то пропадает.
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все таже муть, а не выполнение запросов народа в решении конкретных вопросов, только муть намного подлее и циничнее.
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Блок Путина-Порошенка
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В одной из предыдущих статей мы коснулись вопроса ответственности некоторых высокопоставленных чиновников, уютно устроившихся в своих министерских креслах. Там мы высказали уверенность в том, что борьба с коррупцией не для Европы, а для себя у нас таки начнется, хоть уже и не при нынешнем правительстве. И вот, когда она начнется, некоторые деятели министерского калибра обязательно получат пожизненные срока за то, что они сейчас не стесняясь делают. Как пример, мы привели художества нынешнего министра топлива и энергетики. На самом деле, это всего лишь один из примеров, хоть и очень яркий, а его деятельность каждый может проследить невооруженным взглядом.
Что характерно, мы предвидим, что расследование обязательно начнется по причине коррупции, а когда вскроются все художества, то коррупция окажется мелким эпизодом титанической деятельности. В первую очередь, речь идет о закупке лугандонского угля. По открытым данным, доступным в Сети, пару дней назад РФ опубликовала данные о том, у кого, сколько и по какой цене она покупала уголь. Удивительным образом, Штаты и другие страны поставляют уголь чуть ли не вдвое дешевле того, что покупает наше замечательное министерство у Захарченок и Плотницких. Уже это интересное состояние дел должно бы насторожить множество контролирующих органов, но не насторожило. Мало того, некоторые читатели пишут нам о том, что пан министр - редкостный патриот.
Наверное, у некоторых читателей свое, довольно оригинальное представление о патриотизме и деятель, жирующий в теплом гнездышке, оказался большим патриотом чем те, кто сейчас стоят под Авдеевкой, Мариуполем, Светлодарском и на других направлениях. И уж конечно, он более сильный патриот, чем те, кого мы отпеваем на Майдане. Так что патриотизм к прямой деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, не имеет никакого отношения.
Нам приводят доводы в плане того, что надо дорабатывать технологические процессы на ТЭЦ, ибо там все заточено под уголь из Лугандона. Тут мы позволим себе выразить удивление, ибо даже россияне смогли доработать свои технологии под импортный уголь, а Минтопэнерго не смогло найти ка это сделать за три года. Это наводит на подозрения о том, что там просто не хотят этого делать, ведь если бы хотели, все выглядело бы иначе.
Наш западный сосед, Польша, работает примерно в этом направлении вполне успешно и результаты работы - ощутимы. Там решили отказаться от российского газа и прямо сейчас разворачивают мощности по приему сжиженного газа и трубопроводного газа из Норвегии. Решили обеспечить свою энергетическую безопасность и кропотливо работают в этом направлении. Первый терминал СПГ уже введен в эксплуатацию, а на очереди - второй. Кроме самих терминалов, создается новая газотранспортная сеть и соответствующая инфраструктура.
Там же было принято решение о переводе нефтеперерабатывающих заводов с российской нефти марки Юралз, на нефть из Залива, в частности - иранскую и саудовскую. Решили и делают. Мало того, арабы взяли на себя часть расходов по реконструкции НПЗ под свою нефть, ибо им это выгодно. Что мешает работать в этом ключе нашему топливно-энергетическому комплексу - не вполне понятно.
Если бы не второй бездельник - Паша Климкин, который номинально считается министром иностранных дел, то давно была бы сформулирована задача по поиску поставщиков угля, которые согласились бы участвовать в программе обустройства наших ТЭЦ оборудованием, позволяющим работать именно на их угле. Между прочим это - распространенная практика. Штаты уже сейчас вваливаю миллиарды долларов в строительство терминала по приему их сжиженного природного газа в Европе. Просто принимается решение, ставится задача и все начинает работать. Даже безвозмездную помощь, на эту программу, можно было бы выбить. Но так задачу никто не ставит.
В результате, мы закупаем сверх дорогой уголь с подконтрольных Ринату шахт да того, чтобы жечь уголь на подконтрольных Ринату ТЭЦ. Ларчик открывался просто, Ринат рубит бабло тут и там. Но там это бабло прямо и косвенно идет на содержание режима российских марионеток. Условно говоря, каждый третий или четвертый боевик оплачен деньгами Минтопэнерго, это же касается каждого третьего снаряда или пули, а значит, и примерно такая же часть наших воинов погибла при участии Минтопэнерго Украины. Хорошо, пусть не третий или четвертый - десятый боец погиб только благодаря этой схеме. Другой математики тут нет. Основной навар получает Ринат, который и заварил эту кашу на Донбассе, но он же является одним из отцов-основателей украинской коррупции. Поэтому, полученные деньги он регулярно кладет в собственный карман, а для поддержания успешного бизнеса раскладывает кому-то с обеих сторон линии фронта.
Эта гидра успешно работает и участники этой схемы - замечательно и легко богатеют, а Украина покупает уголь по грабительским ценам, финансируя террористов и продолжая развращать собственных чиновников. Именно поэтому мы считаем, что любая следующая власть обязательно будет показывать образцы борьбы с коррупцией, ибо этого требуют наши партнеры и этого хочет народ Украины. Посему, сегодня веселые и вальяжные чинуши, хорошо устроившиеся на зарабатывании кровавого бабла, должны знать, что за ними придут и остаток своих дней они проведут в кутузке, с букетом самых вонючих статей и с клеймом предателя. Их дети и внуки проклянут и их самих и вот эти деньги, которые они не гнушаются зарабатывать этим способом. Уже понятно, что текущая власть не желает здесь наводить порядок по примеру Польши и Литвы, но следующая - начнет именно с этого, а потому - сушить сухари можно начинать прямо сейчас.
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