 В ЕС обеспокоены возможностью внесения изменений в законы об е-декларировании и аудите НАБУ, - Мингарелли

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Посол Мингарелли: волнуемся из-за некоторых предложенных законопроектов, которые могут ослабить борьбу против коррупции. Прозрачный и независимый аудит НАБУ - имеет ключевое значение. Международное участие в нем - правильный сигнал. (Законопроект) #5430 идет в разрез с этим. Законопроект #5672 - менеджеры государственных предприятий не должны освобождаться от подачи электронных деклараций. (Законопроект) #5672 не хороший", - цитирует представительство ЕС Мингарелли.
852 11
Материалы по теме: Национальное антикоррупционное бюро Е-декларации госслужащих
Была попытка ГПУ размыть полномочия НАБУ, но на это жестко отреагировали международные партнеры, и процесс остановился, - Сытник(31)
В "Укрнафте" проведено 16 обысков - расследуется хищение имущества на сумму 7,7 млрд грн, - НАБУ(59)
"До меня доходят слухи, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования", - Гройсман. ВИДЕО(54)
Глава НАБУ Сытник 21 января приобрел автомобиль за 800 тысяч, - декларация(234)
Самое обсуждаемое в Фейсбуке. Десять шагов навстречу здравому смыслу(5)
У НАПК есть все возможности, чтобы справиться со второй и третьей волной подачи е-деклараций, - Петренко(5)
Кабмин поручил сформировать группу, которая оперативно разработает порядок проверки е-деклараций, - Петренко(33)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить