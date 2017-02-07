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 В ЕС обеспокоены возможностью внесения изменений в законы об е-декларировании и аудите НАБУ, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил обеспокоенность законопроектами, которыми предусматриваются изменения в законах касающихся антикоррупционной сферы.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Мингарелли: волнуемся из-за некоторых предложенных законопроектов, которые могут ослабить борьбу против коррупции. Прозрачный и независимый аудит НАБУ - имеет ключевое значение. Международное участие в нем - правильный сигнал. (Законопроект) #5430 идет в разрез с этим. Законопроект #5672 - менеджеры государственных предприятий не должны освобождаться от подачи электронных деклараций. (Законопроект) #5672 не хороший", - цитирует представительство ЕС Мингарелли.

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Ага осталось тупо ЗАСЕКРЕТИТЬ эти данные от Неблагодарного НАРОДА Украины. (Министры и чиновники всех мастей ЗАРАБОТАЛИ свои миллионы, как пришли к власти так и сразу начали зарабатывать. Поле не посеяли, завода не построили, Но Миллионы заработали, Это же как работать надо ? ТРУДЯЖКИ) - А ты не завидуй. Берите лопаты и работайте.
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Началось. Гибридная борьба с коррупцией. Гибридный парламент. Гибридное правительство. Гибридная война. Олигархи-монополисты настоящие. Утомила эта ложь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ЕС обеспокоены возможностью внесения изменений в законы об е-декларировании и аудите НАБУ, - Мингарелли
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