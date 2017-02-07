 Минские соглашения не реализуются. Об отмене санкций против РФ не может быть и речи, - глава МИД Польши

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
Ситуация в Украине была одной из главных тем на встрече руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе в понедельник. Сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в городе Авдеевка Донецкой области, которое уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.
Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали то, имеет ли целью усиление боевых действий на Донбассе испытать новую американскую администрацию в США.
"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что отсутствие реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия испытывала ситуацию в Украине", - сказал Ващиковский журналистам после встречи министров иностранных дел.
По словам главы польской дипломатии, ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, потому что минские договоренности не реализуются. Отмена санкций Евросоюзом зависит от полного претворения в жизнь минских соглашений.
"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", - подчеркнул Витольд Ващиковский.
Отмечается, что некоторые обозреватели размышляют о возможности пересмотра политики Запада в деле санкций против России в связи с высказываниями нового президента США Дональда Трампа о желании улучшить отношения с Россией. До сих пор ЕС и США тесно координировали свою политику санкций против Москвы из-за агрессии РФ в Украине.
Напомним, предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.
Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.
Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизацию боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США о том, что санкции, введенные за аннексию Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.
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на старческие вякания Качиньского.
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В ПАСЕ разгорелась дискуссия о выборах на Донбассе
Такое мнение в Facebook высказала нардеп от БПП Светлана Залищук, передает Politeka.
По мнению нардепа, заявление противоречит Минским соглашениям, резолюции ООН по Украине, многочисленным резолюциям европейских институтов, а также трезвой оценке конфликта.
«Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение - это абсолютно безответственно и неприемлемо», - заявила нардеп.
Залищук добавила, что присутствие российского представителя в составе Совета Безопасности ООН не позволяет даже проголосовать за создание трибунала для независимого расследования сбитого самолета MH17. «О каком голосования на Донбассе после военного вторжения и аннексии Крыма и в присутствии войск может идти речь?», - задает вопрос нардеп.
Также Залищук потребовала, чтобы министерство иностранных дел Украины вызвало посла на разговор для прояснения позиции правительства Германии.
13:26 7 февраля 2017
Новости
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імовірно ,що все вже наснеспитанотапосланона ,обговорено і вирішено глибокоозабоченними
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В Латвию перебрасываются 15 танков Abrams и БМП Bradley
Американское подразделение будет находиться в Латвии до тех пор, пока в страну не прибудет международный батальон НАТО под командованием вооруженных сил Канады.
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сколько стоит жизнь украинского солдата? - один вагон угля? два вагона угля? или сколько?
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