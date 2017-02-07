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 Политика Украины
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Все про:Россия (68643) санкции (5886) МИД Польши (142) минские соглашения (1914) Ващиковский (82)

 Минские соглашения не реализуются. Об отмене санкций против РФ не может быть и речи, - глава МИД Польши

Вопрос отмены санкций Европейского Союза против России является "вне дискуссии", так минские согласия в деле завершения конфликта не реализуются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, об этом в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Ситуация в Украине была одной из главных тем на встрече руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе в понедельник. Сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в городе Авдеевка Донецкой области, которое уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.

Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали то, имеет ли целью усиление боевых действий на Донбассе испытать новую американскую администрацию в США.

"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что отсутствие реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия испытывала ситуацию в Украине", - сказал Ващиковский журналистам после встречи министров иностранных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Великобритания будет настаивать на том, что нет оснований для ослабления санкций", - глава МИД Джонсон о России

По словам главы польской дипломатии, ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, потому что минские договоренности не реализуются. Отмена санкций Евросоюзом зависит от полного претворения в жизнь минских соглашений.

"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", - подчеркнул Витольд Ващиковский.

Отмечается, что некоторые обозреватели размышляют о возможности пересмотра политики Запада в деле санкций против России в связи с высказываниями нового президента США Дональда Трампа о желании улучшить отношения с Россией. До сих пор ЕС и США тесно координировали свою политику санкций против Москвы из-за агрессии РФ в Украине.

Напомним, предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.

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Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.

Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизацию боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США о том, что санкции, введенные за аннексию Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.


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"Об отмене санкций против РФ не может быть и речи" А придется
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С чего это вдруг? Потому, что Хуло так сказал?
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мир скоро изменится
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руССкие фашисты уже изменили Мир, на свою тупую вечно пьяную голову....
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Яся, мир уже изменился. Только не ваш узкий. Вы как выращивали сталагмиты из говна - так и будете продолжать их выращивать.
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Судя по запаху из паРаши, они ещё и со сталактитами в штанах бегают...
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Они на пользу .Ты чего дура репнутая против Хуйла ?
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Не всем на пользу.
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Если минские не реализуются.То значит реализатора их - вон !
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Вот вам ответ министра иностранных дел Польши
на старческие вякания Качиньского.
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Или санкции слабоваты или их уже недостаточно.
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Заявление посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск, подыгрывает оккупанту
Материал по теме
В ПАСЕ разгорелась дискуссия о выборах на Донбассе

Такое мнение в Facebook высказала нардеп от БПП Светлана Залищук, передает Politeka.
По мнению нардепа, заявление противоречит Минским соглашениям, резолюции ООН по Украине, многочисленным резолюциям европейских институтов, а также трезвой оценке конфликта.
«Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение - это абсолютно безответственно и неприемлемо», - заявила нардеп.
Залищук добавила, что присутствие российского представителя в составе Совета Безопасности ООН не позволяет даже проголосовать за создание трибунала для независимого расследования сбитого самолета MH17. «О каком голосования на Донбассе после военного вторжения и аннексии Крыма и в присутствии войск может идти речь?», - задает вопрос нардеп.
Также Залищук потребовала, чтобы министерство иностранных дел Украины вызвало посла на разговор для прояснения позиции правительства Германии.
13:26 7 февраля 2017
Новости
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«Когда представитель страны-гаранта Минских соглашений делает такое предположение - это абсолютно безответственно и неприемлемо», - заявила нардеп.

імовірно ,що все вже наснеспитанотапосланона ,обговорено і вирішено глибокоозабоченними
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Jestj:
В Латвию перебрасываются 15 танков Abrams и БМП Bradley

Американское подразделение будет находиться в Латвии до тех пор, пока в страну не прибудет международный батальон НАТО под командованием вооруженных сил Канады.
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Сука, крепчают казламордые, с каждым днём крепчают, да, кацапы ??? Бггг
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Поляки так заявляют потому, что вторжения кацапов они боятся больше, чем мертвого Бандеру.
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и не смотря на очевидность, каждый месяц одно и тоже
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Что там у кисельТВ будет на повестке дня? Пшекофашисты? Варшавские хунтисты?
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соглашения с кацапами, не стоит той бумажки, где эта, гыдота, подписывала
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Один вопрос к безальтернативникам шоколадным:
сколько стоит жизнь украинского солдата? - один вагон угля? два вагона угля? или сколько?
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Выплаты пенсий оккупированному Донбассу не будет, все претензии к Путину - министр соцполитики
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Достаточно одного голоса против продления санкций - и усё! Венгрия - слабое звено.
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Тогда и местным венграм из Закарпатья не выехать на работу в Венгрию.
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Nu ne tak prosto, no mozjet ostonovitj process prodlenija, zametj, eto ne tozje samoje, sjto otmenitj sankciji, kstati a vjalicjije to gde rassejskoje - vedj sankciji pomogajet ili na stoljko vjalikije uzje, sjto boljsje pomosjcji ne nuzjdaites.
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От дивишся на тих поляків, доки не згадають Бандеру, наче нормальні люди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинские соглашения не реализуются. Об отмене санкций против РФ не может быть и речи, - глава МИД Польши
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