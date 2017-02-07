 Минздрав разрабатывает проект новой национальной программы по онкологии, - замминистра Илык

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Роман Илык 7 февраля во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"У нас есть юридическая коллизия, поскольку действует постановление №65 от 1 марта 2014 года, которое, в формате экономии государственных средств, запрещает создание государственных программ. Вместе с тем, 11.10.2016 года принято постановление по эффективному использованию бюджетных денег. Несмотря на это мы надеемся, что государственная программа по онкологии будет представлена Кабмину в ближайшее время", - заявил замминистра.
Директор Национального института рака Елена Колесник рассказала, что концепция национальной программы была утверждена во время съезда онкологов Украины.
"Сейчас она в процессе обсуждения. Думаю, нужно еще 2-3 заседания, чтобы ее принять. Как только Кабмин утвердит концепцию, начнется разработка стоимости этапов программы", - сказала Колесник.
Роман Илык сообщил, что несмотря на окончание национальной программы в 2016 году, финансирование закупок лекарственных средств продолжается.
"В прошлом году было выделено 397 млн грн, а в этом запланировано 445 млн. Сегодня все без исключения закупки происходят за стенами Минздрава - через международные организации. Это позволяет нам закупить большой объем лекарственных средств дешевле. Но мы признаем: даже это не покрывает 100% от необходимости. Мы говорим о 18% обеспечивания от реальной потребности, собранной с регионов", - заявил замминистра.
Елена Колесник рассказала, что международные закупки в Институте рака снабжают только направление детской онкологии, остальные препараты институт закупает самостоятельно: "Мы были пилотным проектом в закупке ProZorro, и в прошлом году сэкономили от 40 до 70% на закупках. Поэтому даже мы имеем право сказать, что 35% пациентов в институте мы обеспечиваем химиотерапией. Учитывая, что наши потребности не могут быть профинансированы в полной мере, мы предложили Минздраву целевую программу по раку молочной железы и получили на нее 10 млн. гривен. Целевые программы могут иметь место и в областных онкологических диспансерах", - рассказала директор национального института рака.
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а вот в реальности лечение только за свои
нет своих помирай
как надоело это все
ПОРА!
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