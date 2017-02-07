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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здоровье (1107) медицина (1408) Минздрав (1284) финансирование (1109) реформы (2464) онкология (24)

 Минздрав разрабатывает проект новой национальной программы по онкологии, - замминистра Илык

Рабочая группа при Минздраве занимается разработкой проекта общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2021 г. По данным министерства, действующая программа по обеспечению онкобольных лекарствами покрывает лишь 18% от потребностей.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Роман Илык 7 февраля во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"У нас есть юридическая коллизия, поскольку действует постановление №65 от 1 марта 2014 года, которое, в формате экономии государственных средств, запрещает создание государственных программ. Вместе с тем, 11.10.2016 года принято постановление по эффективному использованию бюджетных денег. Несмотря на это мы надеемся, что государственная программа по онкологии будет представлена Кабмину в ближайшее время", - заявил замминистра.

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Директор Национального института рака Елена Колесник рассказала, что концепция национальной программы была утверждена во время съезда онкологов Украины.

"Сейчас она в процессе обсуждения. Думаю, нужно еще 2-3 заседания, чтобы ее принять. Как только Кабмин утвердит концепцию, начнется разработка стоимости этапов программы", - сказала Колесник.

Роман Илык сообщил, что несмотря на окончание национальной программы в 2016 году, финансирование закупок лекарственных средств продолжается.

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"В прошлом году было выделено 397 млн грн, а в этом запланировано 445 млн. Сегодня все без исключения закупки происходят за стенами Минздрава - через международные организации. Это позволяет нам закупить большой объем лекарственных средств дешевле. Но мы признаем: даже это не покрывает 100% от необходимости. Мы говорим о 18% обеспечивания от реальной потребности, собранной с регионов", - заявил замминистра.

Елена Колесник рассказала, что международные закупки в Институте рака снабжают только направление детской онкологии, остальные препараты институт закупает самостоятельно: "Мы были пилотным проектом в закупке ProZorro, и в прошлом году сэкономили от 40 до 70% на закупках. Поэтому даже мы имеем право сказать, что 35% пациентов в институте мы обеспечиваем химиотерапией. Учитывая, что наши потребности не могут быть профинансированы в полной мере, мы предложили Минздраву целевую программу по раку молочной железы и получили на нее 10 млн. гривен. Целевые программы могут иметь место и в областных онкологических диспансерах", - рассказала директор национального института рака.
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программа гут
а вот в реальности лечение только за свои
нет своих помирай
как надоело это все
ПОРА!
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Цинично но правда: онкология - способ изъять у пациента все его накопления и заставить его занять денег в долг.
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Не все так печально. По собственному опыту знаю, что в Киевском город. онкоцентре если есть в наличии препараты для химиотерапии, то их можно получить (без взяток!!!!) На каждом этаже в центре есть стенды с информацией о еженедельном наличии препаратов. И пациент перед курсом "химии" информируется про это. Если он не доверяет качеству препарата, то пишет отказ. Другое дело, что очень часто нужного препарата нет (
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав разрабатывает проект новой национальной программы по онкологии, - замминистра Илык
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