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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1866) Киев (16186) снегопад (621)

 "Мы отработали на твердую четверку", - Кличко об уборке снега

Столичные коммунальщики отработали при расчистке города от снега на четверку, считает городской глава Виталий Кличко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА, об этом Кличко заявил по результатам координационного совещания по уборке снега в столице с руководством КГГА, глав районов, коммунальных служб, представителей полиции и ГСЧС.

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Мэр поблагодарил за работу коммунальщиков и представителей Минобороны и Нацполиции за помощь в минимизации последствий стихии.

"Есть много критики, но могу сказать, что транспортного коллапса не было. Хотя из-за интенсивных осадков движение на дорогах было значительно затруднено. Очистка от снега продолжается на ключевых транспортных артериях города. Больше всего мешают уборке машины, припаркованные на обочинах, которые не дают возможности спецтехнике качественно убирать снег с проезжей части", - отметил Кличко.

В КГГА отмечают, что проблемы возникали с заторами на участках, которые находятся на балансе "Киевоблавтодора".

Отрезок Большой окружной в районе Одесской площади остался не расчищенным, что и вызвало огромный затор. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, запрет на въезд в Киев крупногабаритного транспорта была правильным решением.

"Так, вчера после обеда коммунальщикам удалось быстрее очистить город и подготовить улицы к активному движению в вечерние часы", - говорится на сайте КГГА.

По словам первого заместителя директора КК "Киевавтодор" Юрия Баранова, за прошедшие сутки в городе работали 250 единиц техники и были привлечены автомобили субподрядчиков.

За сутки из столицы вывезли более 3700 тонн снега. Мэр отметил, что столичная власть собирается реализовать проект по строительству снегоплавильных станций, что позволит экономить средства на вывозе снега.

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Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в Киеве работают 76 инспекторов, которые проверяют состояние очистки тротуаров возле заведений. Только за минувшие сутки они выписали более 1300 предписаний и составили около 100 админпротоколов. Предпринимателям, в отношении которых за ненадлежащее уборки составлен протокол, грозит максимальный штраф в 1750 грн.

"Темпов уборки мы не уменьшаем. Однако акцент сейчас нужно сделать на благоустройстве остановок, переходов, тротуаров и дворов. Там еще много работы. В общем, мы отработали на твердую четверку по пятибалльной шкале. Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды", - подчеркнул Кличко.
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АНЕКДОТ С ТРАГИЗМОМ-- В ОДЕССЕ 14-45 ВСЮ НОЧЬ ТУМАН ПОД УТРО ТУМАН ПОТОМ БАМЦ И МИНУС 3 МОРОЗА ВЕСЬ ТУМАН ЛЕГ НА ДОРОЖКИ И СПЛОШНОЙ КАТОК В ТРАВМПУНКТЫ УЖЕ 54 ПОСТРАДАВШИХ 7 В БОЛЬНИЦУ.. И ТИШИНА.. ЖЕНА ВЫШЛА С ПОДЪЕЗДА ПОПРОБОВАЛА СДЕЛАТЬ ШАЖОК ОТ ПАРАДНОЙ И ВСЕ НОГИ КАК НА КОНЬКАХ... ПЕСКА НЕМА.. СОЛИ НЕМА..ДВОРНИКОВ НЕМА... И ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ УБИТЬСЯ МОЖНО...
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в Киеве такое в пятницу 03.02.17 было, но соль, которой засыпает виталька не помагала))),
а песок они не сыпют)), т.к. его потом нада убирать!
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На четверочку оно отработало,,,при 100-бальной системе
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Если мозги на твердую единицу..О каких четверках речь ?
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интересно Виталька в курсах шо в украинских школах 12-ти бальная система?
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Кто-нибудь объясните Педалику, что в Украине давно функционирует 12-ти бальная система!

формально 6 это наименьший проходной бал...
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Уборка снега на хайвеях Торонто. Онтарио. Канада.
https://youtu.be/UPxqHlwEf3o
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А почему население города так не считает? Неблагодарные?
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Причём начали отрабатывать, когда уже перестало сыпать.
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Ребята, вы наверное Лёню-нарика забыли, раз Педалика ругаете.
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Надо слепить Виталику снеговика. Только с морковкой чуть ниже.
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По старому это 2 с натяжкой Педалька жги еще)))
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Твою дивизию!!!!! Даю ТОЧНЫЙ АДРЕС!!!!!! остановка общественного транспорта "станциа метро Сырец".. В сторону Мнтернациональной площади. Общественный транспорт из-за снега не подъезжает к овтановке ближе 2-х метров!!!!!! Т.е тролейбус останавливается посреди дороги!!!!!!! Люди "ползут через сугробы и только потом садятся в транспорт!!!! А он, бля, почислил снег!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как я тебя ненавижу........ кушающий в голову. Узколобый думает, (хотя о чём я говорю?) что мы слепые?Какая твёрдая четвёрка? Гадский стыд! Кстати две недели назад на развязке на Броварском залатали дырки.... при минус 8, аккуратно лопатой накладывали серую субстанцию в ямы и прихлопывали этой же лопатой. На сегодня от этих латок не осталось и следа..... Я это к чему? Педалик заработал на боксе 30 лямов баксов. За время своего мерства уже 260. Пусть вырвет язык своему водиле, он у него языкатый такой. Застройщики несут и несут, а куда деваться... да Педалик?
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Четверка была настолько тверда, что застыла ледяной кромкой на тротуаре.
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итить колотать! это где ж ты, Виталя, на "тверую четверку" снег убрал??? вокруг КМДА?)))))) или у себя дома в холодильнике?!)))) ну клоун))))
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"Транспортного коллапса не было"... Ага, просто к 9 утра уже были пробки 10 баллов из 10 возможных. А так все зашибись, у Кличко все замечательно.
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Транспортного коллапсу точно не було.Був коллапс дорожній-всі це розуміли,і більшість поїхала на метро,а не на авто.
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Метро - це лише один вид транспорту. А є ще автобуси, маршрутки, трамваї, тролейбуси. Я особисто бачив, як черен не прибрані дороги стояли трамваї та тролейбуси вранці понеділка.
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Хіба що за 12-бальною системою.Хоча коло помешкання Вітальки певне все на 12 балів.
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Виталя,это не уборка снега,это теракт против киевлян!
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Похоронить бы тебя в этом снегу, прикопать чтобы никогда не видеть это с вытекшими на пол мозгами уепище в мэрах Киева.
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На метро "Лесовая" хрен пролезешь после снегопада. И так каждый год.

А вот во дворах лучше стало - раньше "тропу жизни" пробивал, теперь - трактор ночью ездит. За это спасибо!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Мы отработали на твердую четверку", - Кличко об уборке снега
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