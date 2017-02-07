 "Мы отработали на твердую четверку", - Кличко об уборке снега

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА, об этом Кличко заявил по результатам координационного совещания по уборке снега в столице с руководством КГГА, глав районов, коммунальных служб, представителей полиции и ГСЧС.
Мэр поблагодарил за работу коммунальщиков и представителей Минобороны и Нацполиции за помощь в минимизации последствий стихии.
"Есть много критики, но могу сказать, что транспортного коллапса не было. Хотя из-за интенсивных осадков движение на дорогах было значительно затруднено. Очистка от снега продолжается на ключевых транспортных артериях города. Больше всего мешают уборке машины, припаркованные на обочинах, которые не дают возможности спецтехнике качественно убирать снег с проезжей части", - отметил Кличко.
В КГГА отмечают, что проблемы возникали с заторами на участках, которые находятся на балансе "Киевоблавтодора".
Отрезок Большой окружной в районе Одесской площади остался не расчищенным, что и вызвало огромный затор. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, запрет на въезд в Киев крупногабаритного транспорта была правильным решением.
"Так, вчера после обеда коммунальщикам удалось быстрее очистить город и подготовить улицы к активному движению в вечерние часы", - говорится на сайте КГГА.
По словам первого заместителя директора КК "Киевавтодор" Юрия Баранова, за прошедшие сутки в городе работали 250 единиц техники и были привлечены автомобили субподрядчиков.
За сутки из столицы вывезли более 3700 тонн снега. Мэр отметил, что столичная власть собирается реализовать проект по строительству снегоплавильных станций, что позволит экономить средства на вывозе снега.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в Киеве работают 76 инспекторов, которые проверяют состояние очистки тротуаров возле заведений. Только за минувшие сутки они выписали более 1300 предписаний и составили около 100 админпротоколов. Предпринимателям, в отношении которых за ненадлежащее уборки составлен протокол, грозит максимальный штраф в 1750 грн.
"Темпов уборки мы не уменьшаем. Однако акцент сейчас нужно сделать на благоустройстве остановок, переходов, тротуаров и дворов. Там еще много работы. В общем, мы отработали на твердую четверку по пятибалльной шкале. Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды", - подчеркнул Кличко.
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а песок они не сыпют)), т.к. его потом нада убирать!
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формально 6 это наименьший проходной бал...
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https://youtu.be/UPxqHlwEf3o
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А вот во дворах лучше стало - раньше "тропу жизни" пробивал, теперь - трактор ночью ездит. За это спасибо!
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