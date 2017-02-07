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 Политика Украины, Экономика
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Все про:уголь (561) Насалик (83) блокирование (105)

 В Украине могут начаться веерные отключения из-за блокады Донбасса, - Насалик

В Украине могут начаться веерные отключения из-за блокады Донбасса, поскольку теплоэлектростанции перестанут получать антрацит для производства электроэнергии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українські новини.

"Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптация, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме", - сказал Насалик.

По словам министра, привезти оперативно уголь по импорту не получится - срок его доставки 50-60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать, и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии.

Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.

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даже в ДНР нету проблем с газом и электричеством.... Украина разваливается по швам! в Крыму и ДНР уровень жизни выше
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Зачем пропаганду о лучшей жизни там знать нашим людям тем самим подрывать доверие к власти.Колбаса не должна превышать моральные ценности.
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Мородва, ты что куришь? Каких две пенсии? А из минимальной пенсии в 2 тыс. фублей надо минимум половину отдать на коммуналку. И НИКАКИХ СУБСИДИЙ!
Переселяются чтобы работать в затопленных шахтах??? Мордва. не смотри Путина с Киселем.
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Власть дана Богом и все что она делает должно принято позитивно а кто против власти-преступники и грешники.
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Влада в Україні належить народу, тому все що робиться на шкоду народу є злочин і має бути покарано))))
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Если народ эту власть избрал то должен ее уважать и верить.
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Народ має право виправити власну помилку, а не поважати брехунів і злодіїв )))))
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За три года эти пидары не нашли решения с углем. Ка выплачивать социалку на окупированных терит так проблема а уголь возить так вопросов нет. А кому деньги за уголь вы Насалик платите? Наверное напрямую шахтерам ну те которые "их там нет" так сказать из рук в руки.
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За злочинну бездіяльність , уряд має піти у відставку і притянут до кримінальної відповідальності )))
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Добыча только энергетических углей (то есть, углей предназначенных для получения электроэнергии и тепловой энергии) в мире в 2009 году составила 6,1 миллиарда тонн ( в полтора раза больше, чем в 2000 году). Сейчас, я думаю, больше. И этот бандюган заправляет, что покупка Украиной 8 миллионов тонн энергетических углей (что составляет 0,12% от мировой добычи) повысит цены в мире на эти угли на 30-40%?! Да за одну эту фразу его нужно не просто гнать в шею, нужно садить с полной конфискацией имущества.
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Цену на уголь в мире вряд ли повысит...а вот курс бакса в Украине..так запросто....
Уголь за гривну никто не продаст....только за валюту....
А валюты у нас в стране.... не так уж и много....
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Не путайте угли: антрацит - есть антрацит, а энергетические (ГР, ДГР) угли - немного другое. Просто нужно потратить немного денег и перевести ТЭС (ТЭЦ) с антрацитной группы, на энергетическую. Вот и всё! В этом случае, шахты Западного Донбасса будут развиваться, а в ДНР/ЛНР - сосать лапу.
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Цім тушкам місце в уранових копальнях з обушком на перевес, пожиттєве з повним конфіскатом, без ьудь яких амністій і УДЗ )))))
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О, как распетушились! Ясно видно теперь, кто в Украине - путинская шлютушка!
Варианты проверки:
"В Украине могут начаться веерные отключения из-за блокады Донбасса", - Насалик
"Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко
"Сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам", - нардеп БПП Денисенко
Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман
Блокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука
Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз
Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова
КУПИТЕ ЭТИМ ТУШКАМ БИЛЕТ ДО РОСТОВА!
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Министр с такими заявлениями должен немедленно уходить в отставку. Теперь получается, что огромная Украина зависит от поставок угля из лже республик? Как такое может быть? Мир глобален и найти уголь нужной марки за деньги в мире можно и нужно, а вот недореспублики кроме как нам никому свое гамно не продадут. И пусть им завалятся, жрут его и пьют. Мы воюем или торгуем? Самое интересное, что за разблокирование Донбасса вписалась раша и практически вуниссон с насаликом и пп требуют одного и того же. Значит, Парасюк с Семенченко правильно все делают. Это очень действенный метод. Причем бескровный. Уголь можно у них покупать только после полной капитуляции недореспублик и покаяния на коленях перед матерями погибших украинцев. А если мы перестанем давать им свет, то и уголь нам ненужен. Потом где наша атомная энергетика? Вобщем , насалик, никто вам уже не верит. Ваш лимит доверия полностью исчерпан. В компании с демичишиным этот министр поражения должен быть подвержен тщательному аудиту с последующим пере селением в тюрьму
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А ЩО КРАЩЕ НЕХАЙ ГИБНУТЬ УКРАЇНЦІ І ДАЛІ???
поки йде торгівля війна не закінчиться насцалику.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине могут начаться веерные отключения из-за блокады Донбасса, - Насалик
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