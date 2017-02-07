Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українські новини.
"Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптация, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме", - сказал Насалик.
По словам министра, привезти оперативно уголь по импорту не получится - срок его доставки 50-60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать, и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии.
Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.
Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.
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У Насалика нет претензий к "Центрэнерго", - пресс-служба Минэнергоугля(8)
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Насалик: проблем з підготовкою до осінньо-зимового періоду немає. ВІДЕО(0)
Минэнергоугля разработало новую энергетическую стратегию Украины, - Насалик(24)
С 2017 года Украина прекращает платить РФ за утилизацию ядерного топлива, - Насалик(121)
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Переселяются чтобы работать в затопленных шахтах??? Мордва. не смотри Путина с Киселем.
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Уголь за гривну никто не продаст....только за валюту....
А валюты у нас в стране.... не так уж и много....
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шлютушка!
Варианты проверки:
"В Украине могут начаться веерные отключения из-за блокады Донбасса", - Насалик
"Продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", - нардеп БПП Березенко
"Сейчас блокада Донбасса выгодна только россиянам", - нардеп БПП Денисенко
Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман
Блокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука
Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз
Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова
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поки йде торгівля війна не закінчиться насцалику.
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