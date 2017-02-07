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Все про:компенсации (182) права человека (631) Россия (68643) свобода собраний (47) Европейский суд по правам человека (461)

 Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 23 активистам 184 тыс. евро за препятствование массовым собраниям

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить почти 184 тысячи евро компенсации 23 гражданам РФ за препятствование им в проведении массовых мероприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ЕСПЧ признал действия российских властей нарушением права на свободу собраний.

Активисты пожаловались на запрет проведения массовых мероприятий и препятствия при их согласовании. В числе заявителей, обратившихся в суд, - правозащитник Лев Пономарев, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и ЛГБТ-активист Кирилл Непомнящий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму запрещают даже пророссийские и пропутинские митинги, - правозащитница

Всего в ЕСПЧ поступили жалобы на запрет и воспрепятствование проведению 28 акций, в числе которых мероприятия движения в защиту свободы собраний "Стратегия-31".
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Раиська платить не станет,денег нет,а вы держитесь!
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Украина бы сильно рванула платить у себя за тоже самое? что то сомневаюсь
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Платить не станет. Но любой из тех, кому Рашка должна по таким искам, теперь может через суды за рубежом арестовать Рашкино имущество.
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по юкозу как то кисло дело идет хотя там суммы приличные.

если кто то суды оплатит - может быть. а так просто забьют
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а они его ратифицировали??..они ж вроде позбегали со всех евроинстанций...
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Верховный суд рашки уже сказал - если платить по искам ЕСПЧ - денег на пенсии не хватит. Поэтому платить не будем, так как это геноцид пенсионеров.
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Руссосвинья считают себя и свой " суверинетет" выше каких то там решений ЕСПЧ и платить вряд ли будут.Зато с энтузиазмом эти свиношакалы( в дальнейшем энтеродонты- было в древности такое вымершее животное- гибрид свиньи дикой с шакалом)обращаются в различные международные суды ,чтоб они признали долг Украины за газ,за деньги в 3 ляма долларов,якобы одолженных Януку и т. д.
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Украина так же считает и по решениям ЕСПЧ мало что выплачивает
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Государство задолжало украинцам по судебным выплатам 450 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк. По его словам, из тех судебных решений, которые предусматривают взыскания с государства в пользу граждан, выполнено лишь чуть более 2%.

Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20161227/2669048.html
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много ссылок есть. не будут тут уже засирать т.к все равно подчистят
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Долги Украины по решениям ЕСПЧ подрывают доверие ...

gs.fm/texts/20161227/2669048.html


27 дек. 2016 г. - Долги Украины по решениям ЕСПЧ подрывают доверие инвесторов ... Почему государство не платит деньги по судебным решениям?

Украина не платит по решениям ЕСПЧ, - СМИ | Закон | Общество ...

www.aif.ua/society/news/59988


30 июл. 2013 г. - Киев - 30 июля, АиФ Украина. Украина не выплачивает деньги по судебным искам, которые рассматривал Европейский суд по правам ...

Украина не выполняет решения Европейского суда по правам ...

podrobnosti.ua/2140952-ukraina-ne-vypolnjaet-reshenija-evropejskogo-suda-po-pra...


30 окт. 2016 г. - Силу европейского правосудия хорошо знают не только политики и ... ЕСПЧ, - больше 20 процентов были по искам против Украины, ... вот этот парень ну неплохой Черевко, но я ему чего-то не собираюсь платить.

Что может заставить власть исполнить решение ЕСПЧ по ...

forbes.net.ua/.../1357284-chto-mozhet-zastavit-vlast-ispolnit-reshenie-espch-po-timoshe...
30 авг. 2013 г. - Грубо говоря, если государство не исполняет решения ЕСПЧ, ... судовых издержек - Украина не платит, прошло уже больше 6 месяцев.
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это просто выдача яндекса. может сейчас и начали платить т.к ждут решения по своим искам)
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РФ положила болт на решения этого суда, так что терпилы могут сколько угодно махать бумажками
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не положили болт. а могут оспорить у себя

типа нашему законодательству противоречит - значит хрен, а не выплата
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 23 активистам 184 тыс. евро за препятствование массовым собраниям
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