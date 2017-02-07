 Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 23 активистам 184 тыс. евро за препятствование массовым собраниям

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, ЕСПЧ признал действия российских властей нарушением права на свободу собраний.
Активисты пожаловались на запрет проведения массовых мероприятий и препятствия при их согласовании. В числе заявителей, обратившихся в суд, - правозащитник Лев Пономарев, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и ЛГБТ-активист Кирилл Непомнящий.
Всего в ЕСПЧ поступили жалобы на запрет и воспрепятствование проведению 28 акций, в числе которых мероприятия движения в защиту свободы собраний "Стратегия-31".
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если кто то суды оплатит - может быть. а так просто забьют
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Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20161227/2669048.html
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gs.fm/texts/20161227/2669048.html
27 дек. 2016 г. - Долги Украины по решениям ЕСПЧ подрывают доверие инвесторов ... Почему государство не платит деньги по судебным решениям?
Украина не платит по решениям ЕСПЧ, - СМИ | Закон | Общество ...
www.aif.ua/society/news/59988
30 июл. 2013 г. - Киев - 30 июля, АиФ Украина. Украина не выплачивает деньги по судебным искам, которые рассматривал Европейский суд по правам ...
Украина не выполняет решения Европейского суда по правам ...
podrobnosti.ua/2140952-ukraina-ne-vypolnjaet-reshenija-evropejskogo-suda-po-pra...
30 окт. 2016 г. - Силу европейского правосудия хорошо знают не только политики и ... ЕСПЧ, - больше 20 процентов были по искам против Украины, ... вот этот парень ну неплохой Черевко, но я ему чего-то не собираюсь платить.
Что может заставить власть исполнить решение ЕСПЧ по ...
forbes.net.ua/.../1357284-chto-mozhet-zastavit-vlast-ispolnit-reshenie-espch-po-timoshe...
30 авг. 2013 г. - Грубо говоря, если государство не исполняет решения ЕСПЧ, ... судовых издержек - Украина не платит, прошло уже больше 6 месяцев.
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типа нашему законодательству противоречит - значит хрен, а не выплата
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