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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (21980) лес (326) мусор (283) штрафы (658)

 Рада увеличила штрафы за мусор в лесу в 5 раз

Верховная Рада увеличила административные штрафы за загрязнение лесов отходами и нарушение требований пожарной безопасности в лесах в 5 раз.

За принятие соответствующего законопроекта №2604 в целом проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

В частности, законопроектом предусматривается увеличение штрафа за загрязнение лесов отходами гражданами с 5-10 необлагаемых минимумов доходов граждан до 25-50, а для должностных лиц - с 10-20 до 50-100 необлагаемых минимумов.

Также Рада увеличила штраф на нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан с 1-3 необлагаемых минимумов до 5-15, для должностных лиц - с 3-10 до 15-50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкологии презентовало проект стратегии обращения с отходами

Как сообщалось, этот законопроект был принят парламентом в первом чтении 4 октября 2016 года.



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Нельзя в 25 раз, а то деревья будут рубить, чтобы за штраф рассчитаться.
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Надо было вообще в 1000. Да и не только лесах, но и парках, пляжах и пт.

Надоело что свинота все загаживает, пора уже это прекращать
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Рассказывал знакомый, что в Японии мусорных урн нет на улицах. Там все несут мусор домой, сортируют его и сдают. А чистота на улицах такая, что босиком можно ходить.
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ДА СЛОЖНО....
--ПРИРОДНО... СТОЛЬКО КУСТОВ И ДЕРЕВЬЕВ НЕТ В ЛЕСУ...
ЧТОБЫ ЗА КАЖДЫМ ПОСАДИТЬ ИНСПЕКТОРА ГФС НАЛОГОВОЙ....
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А других проблем в Украине, походу не нашлось?
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проблема на самом деле серьезнейшая, только вот вопрос не в размере штрафов, а в том что на этом никто реально не ловит.
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Дело не в том, что закон приняли, а дело в том, что нет закона, который заставит исполнять все законы.
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а це кацапе, не проблєма... це просто у робочому порядку прийняли рішення.
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Хорошо конечно, но какая разница на сколько не оштрафуют?
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А шо мусора уже по лесам лазят????
Аааа.... ну да" лосей" с 3 февраля охраняют)))))
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Идея хорошая, но неполная , раз в 15 штраф чиновникам, за отсутствие мусорных контейнеров, не только у многоэтажек.., а окраины и частный сектор, ну не повезет одинокая бабка за 15 км на полигон, а вот за км, полтора в лесок это 100%
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В стране война . Промышленность останавливается . Реформы не проводятся . Мутанты из Рады занимаются мусором .
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Кацапские мусора. Там целая подборока в сети гуляет, как они куралесили в лесу.
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Теперь мусор будут бросать возле леса, в лесу уже накладно.Так и вижу экологический патруль за каждым деревом страны
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і шоб поліс, як побачить засранця, одразу бив ногою по яйцях і по манді
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Да не вопрос, будут в поля вываливать, ни кто же не запрещал.
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425 грн за знищення довкілля. Мафія у цій країні нездоланна.
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надо в 50, в 5 - это смешно... и кто будет накладывать этот штраф? нужны эко-патрули с полномочиями или подразделение полиции, но это опять взятки...замкнутый круг...
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вы задали самый интересный вопрос, штраф накладывать некому! а ведь еще надо поймать на месте преступления нарушителя.
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Теперь выгоднее выбрасывать мусор в городе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада увеличила штрафы за мусор в лесу в 5 раз
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