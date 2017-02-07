 Рада увеличила штрафы за мусор в лесу в 5 раз

За принятие соответствующего законопроекта №2604 в целом проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
В частности, законопроектом предусматривается увеличение штрафа за загрязнение лесов отходами гражданами с 5-10 необлагаемых минимумов доходов граждан до 25-50, а для должностных лиц - с 10-20 до 50-100 необлагаемых минимумов.
Также Рада увеличила штраф на нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан с 1-3 необлагаемых минимумов до 5-15, для должностных лиц - с 3-10 до 15-50.
Как сообщалось, этот законопроект был принят парламентом в первом чтении 4 октября 2016 года.
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Надоело что свинота все загаживает, пора уже это прекращать
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--ПРИРОДНО... СТОЛЬКО КУСТОВ И ДЕРЕВЬЕВ НЕТ В ЛЕСУ...
ЧТОБЫ ЗА КАЖДЫМ ПОСАДИТЬ ИНСПЕКТОРА ГФС НАЛОГОВОЙ....
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Аааа.... ну да" лосей" с 3 февраля охраняют)))))
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