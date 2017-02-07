 Поклонская готовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ "носителями русского языка и культуры"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.
"В работе находится законопроект о внесении изменений в несколько федеральных законов для упрощения получения российского гражданства соотечественниками, проживающими за рубежом. Я являюсь соавтором этого законопроекта", - сказала она.
"Это законопроект, в соответствии с поручением президента от 12 декабря 2012 года, по ускоренному порядку получения гражданства носителями русского языка и культуры - потомками тех, кто родился в Российской империи и в Советском Союзе", - заявила Поклонская. По ее словам, документ предназначен для тех, "кто хотел бы переехать в Россию на постоянное место жительства и отказаться от своего сегодняшнего гражданства".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет никакого российского гражданства", - беглый нардеп Онищенко. ВИДЕО
Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на данные Министерства иностранных дел РФ проинформировала, что с 2014 по 2016 год более 170 тыс. граждан Украины получили гражданство России.
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а не ваш выдумщик Шекспир, со своим королем Лиром.
У нас бывает и так.
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Оно вот где, тута.... пенсии, зарплаты.... пожирнее будет предложение... Давай Яська, под закон тикай, бо мы жидобендеровцы отберём у тебя холодильник...
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Feb. 7th, 2017 at 12:29 PM
В предыдущей части «Оккупация Чёрного моря переходит из латентной в явную фазу» я постарался раскрыть смысл захвата Чёрного моря россиянами не с геополитической точки зрения, а опираясь исключительно на экономическое обоснование, а именно - газодобывающую перспективу данного региона. И как-то так совпало, что буквально вчера все СМИ облетела новость о том, что Приморский суд Одессы наложил арест на буровые вышки "Украина", "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида", захваченные Россией в 2014 году в районе Одесского газового месторождения. И это решение как нельзя лучше вписывается в тематику моей сегодняшней статьи и вот почему…
После того как на прошлой неделе Ан-26 ВМСУ был обстрелян российским снайпером с захваченной вышки, стали звучать весьма воинственные призывы, а именно - что делают российские военные на наших вышках и если это так, то почему бы не относится к данному объекту не как к гражданскому, а как к военному и действовать соответствующе. Причем поступали совершенно разные предложения, от высадки на вышке спецназа, для последующей зачистки и до нанесения по объекту авиационного удара… Удивительно, но таких призывов было подавляющее большинство, а потому, давайте разберемся в их целесообразности и адекватности.
Во-первых, на сегодняшний день официальный Киев практически не озвучивает проблематику оккупации своей экономической зоны Чёрного моря. Крым оккупирован, часть Донбасса оккупирована, а вот с нашими морскими просторами проблема - их положение полностью игнорируется как властями, так и СМИ. Но, это лишь малая из всех зол.
Во-вторых - любая спецоперация против данных вышек будет для мирового сообщества носить характер операции против гражданского объекта, ведь ни одна из этих вышек не упоминается как военный объект. Думаете, такое развитие, особенно если оно повлечёт жертвы со стороны гражданского персонала, понравиться нашим вечно озабоченным и обеспокоенным партнёрам? Нет.
В-третьих, сама спецоперация по освобождению вышки выглядит крайне абсурдной. Для начала, идея с высадкой спецназа не выдерживает и малейшей критики. Прежде всего, это связано с тем, что на вышках размещены отнюдь не вечно задутые сторожа с двустволками, а ничуть не менее подготовленные представители сил специального назначения, натренированные для охраны подобного рода объектов. А потому, даже если высадка десанта и осуществится, не факт, что пройдёт она успешно. Почему я сомневаюсь даже в факте высадки? Да потому, что добраться до объекта нужно либо по воздуху, либо по воде, а сделать это незамеченными не возможно даже в ночное время суток.
Теперь о нанесении авиационного удара… Я не буду возвращаться к теме с последствиями от гибели гражданского персонала, но даже если мы поднимем в воздух авиацию, то неужели господа эксперты, вы забыли о том, что Россия сейчас, после размещения ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму, покрывает акваторию Чёрного моря вплоть до берегов Румынии? И вот, представьте себе, что наш самолет таки наносит удар по вышке, что дальше? Визг об убийстве гражданского персонала и автоматическое уничтожение нашего самолёта. А каковы дальнейшие последствия такого акта? Подготовка зачистки юга Украины от кровавой хунты, с позиции кремля оправданные агрессивными действиями оной?
Собственно, для чего я это всё описываю? Прежде всего, что бы привлечь внимание к проблематике оккупации Чёрного моря, которое несет куда более угрожающие последствия. Ведь если на Донбассе мы можем достойно держать удар оккупантов и успешно давать ответ, со стороны оккупированного Крыма перекрыть доступ интервентам на материковую часть Украины, то на Чёрном море мы практически безоружны. Россия может не только безнаказанно осуществлять в этом регионе незаконную разведку и добычу энергоресурсов, захватывать наши объекты инфраструктуры, но и беспрепятственно вести подготовку к высадке на нашем побережье как ДРГ, так и, в худшем случае, десанта и придётся противостоять им уже на нашей земле. А про остров Змеиный, который в повышенной зоне риска и изоляции, я даже и не говорю.
Пора открывать глаза и признавать очевидное, битва за Донбасс идёт прямо сейчас, а за Чёрное море нам ещё предстоит сражаться и, возможно, в очень скором времени. Но, любая агрессия в сторону захватчиков сегодня, может вылиться в непредсказуемую череду события уже завтра, к которым мы абсолютно не готовы. А потому, пыл следует остудить, делать ставку на международные инстанции, озвучивать как можно громче проблематику в СМИ и на международной арене, а заодно, ускорить темпы реализации хотя бы перспективных морских проектов, таких как создание ПКРК.
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Сегодня, 12:29
По словам Семенченко, активистам угрожает опасность
Народный депутат и один из инициаторов торговой блокады оккупированных территорий Донбасса Семен Семенченко заявил о планах активистов создать вооруженные посты.
Об этом во вторник, 7 февраля, он сказал в комментарии InfoResist.
"Сегодня будет заседание штаба, на котором будет выработана дальнейшая политика, как жить дальше в условиях постоянных провокаций, которые будут только усиливаться. Скорее всего, будут приняты решения по поводу вооруженных постов. Потому что хлопцам из-за действий титушек и олигархических кланов явно угрожает опасность", - заявил нардеп.
Кроме того, участники блокады, по его словам, готовятся к перекрытию еще одной железнодорожной ветки и открытию региональных штабов.
"Хлопцы хотят организовать сообщение, чтобы можно было сюда автобусами бесплатно доехать. Ветераны АТО укрепляются на блоках и стараются определить свою позицию по поводу шантажа владельцев ТЕЦ, пугающих народ отключениями и занимающихся явно антигосударственной деятельностью", - добавил Семенченко.
Напомним, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл, уголь, древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет.
Позже активисты согласились пропускать вагоны с углем при условии ужесточения контроля над тем, что провозится на оккупированные территории.
В свою очередь прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).
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Это к вопросу - ЧТО в вагонах, какие грузы везут под прикрытием, и почему власть так засуетилась от блокады..
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В России стартовала бесплатная раздача земли на Дальнем Востоке
http://www.rbc.ru/politics/01/06/2016/574e178d9a794737a9662fe0?from=newsfeed
Бесплатный гектар можно будет получить в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, а также на Чукотке.
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12:3107.02.2017
© РИА Новости. Максим Богодвид
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цех загорелся на площади тысяча квадратных метров в промышленной зоне в городе Гатчина Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Горит цех на площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара уже прибыли дежурные смены трех пожарных частей. Обстоятельства возгорания уточняются.
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42-летний пациент вечером 5 февраля вернулся в соцучреждение, но входные двери были закрыты. Мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где его нашли мертвым на следующее утро. На улице в ту ночь было около минус 40 градусов.
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Швондер : слыш ты,офциант,прыняси нам с братаном 5 пузырей Боярки,кусок селёдки и три стакана.
Шариков : а мне допольнительно закажи музыку типа Владимирский централ..
официант : а зачем три стакана?
Швондер : щас прикатит на лимузине Няха Наклонская,будем изучать Карлу Марксу и труды чЛенина о Мировой революции
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- А хулиш!
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Если бы это на 100% исполнялось гебистами, то я двумя руками за! Тогда вся совковая вата: "чемодан. вокзал. россия!" На месте Украины, я бы желающим эмигрировать в Россию выдавал бы по 2 штуки баксов, чтобы подогреть желание ватничков свалить в скрепную страну и скупиться боярышником.
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арап Петра Великого, прадед Пушкина - в прямом смысле слова зачинатель русской культуры, носители скреп до сих пор его "отбеливают" и спорят, кто же он - еврей или абиссинец...
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