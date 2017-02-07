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 Поклонская готовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ "носителями русского языка и культуры"

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская участвует в подготовке законопроекта об упрощенном получении российского гражданства носителями русского языка и культуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

"В работе находится законопроект о внесении изменений в несколько федеральных законов для упрощения получения российского гражданства соотечественниками, проживающими за рубежом. Я являюсь соавтором этого законопроекта", - сказала она.

"Это законопроект, в соответствии с поручением президента от 12 декабря 2012 года, по ускоренному порядку получения гражданства носителями русского языка и культуры - потомками тех, кто родился в Российской империи и в Советском Союзе", - заявила Поклонская. По ее словам, документ предназначен для тех, "кто хотел бы переехать в Россию на постоянное место жительства и отказаться от своего сегодняшнего гражданства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет никакого российского гражданства", - беглый нардеп Онищенко. ВИДЕО

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко со ссылкой на данные Министерства иностранных дел РФ проинформировала, что с 2014 по 2016 год более 170 тыс. граждан Украины получили гражданство России.


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Новости Кафки‏@Kafka_News ЧитатьЕщеЭто, Франц, жизнь...
а не ваш выдумщик Шекспир, со своим королем Лиром.
У нас бывает и так.
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А мат относится к "великому и могучему" ?
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Это типа,как жидкий терминатор собирался,только вместо сплава Т 1000,получался сталактит,как не крути
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Имя последнего царя России знаешь" - "Вроде бы да": принят.
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На росиси подрались сторонники путена и били в кровь морды, одни кричали - путен - царь, а другие - бох.
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Gde to procjol, i eto kak ne lucjsje k poklonskoi otnositsa - nerazberus, tak russkije teperj za belih ili za krasnih, ili za Trampa.
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Мацкалям не вистачає вже розходного матеріалу.
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Ні, кацап, тобі не можна... Тобі дозволено сасать, сасать, і ще раз сасать...
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а я согласна с ним, у нас уровень жизни уже не такой как раньше, в РФ немного выше пенсии и зарплаты
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А чё оне вопят на каждом углу про печеньки Нуланд?
Оно вот где, тута.... пенсии, зарплаты.... пожирнее будет предложение... Давай Яська, под закон тикай, бо мы жидобендеровцы отберём у тебя холодильник...
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вот же какое понимающее животное.. чудо природы просто
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А как правильно Е блонская или Я блонская. Если не существующий депутат горе думы есть соавтором закона...., это равносильно нолю. Если любое число умножить на ноль то что получим!
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Nu grazjdanstvo odno, vot prinjali bi oni takoi zakon - sjto kazjdaja strana v nei prozjivajusjcjih ruskojazicjnikov mozjet visilatj obratno v rabsiju ( kstati - gde i dolzjni nahoditsa rabi), osobenno teh, komu trudno naucjitsa mestnij jazik, da jesjcjo i kompensaciji bi viplatili strane vozvrasjcjajescjei ubezjavsjih rabov obratno - vot eto bilo bi delo, i demograficjeskaja problema v rasseje na vremja resjena i sosedi bili bi blagodarni gosdure.
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Интересно. Молодец Поклонская. Может может закон многим людям, посмотрим.
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Да пошли эти энтеродонты со своим гражданством лесом.В прошлом году я был в Калининграде- вроде бы " передовой " регион россосии,но люди соглашались работать на меня за 8-9000 рубликов,причем по 8 часов.Русские реально бедствуют,но не смеют даже пикнуть.
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Я читал что ежегодная миграция в Россию порядка 800 тысяч. Все отгораживаются от мигрантов, а они приглашают.
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Это всё узбеки, киргизы, таджики и подобные им. Я живу в Харькове и не знаю ни одного ебучего кацапа, который бы уехал на свою родину.
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Ойой, там бы уже курице клюнуть негде было бы, при таких цифрах. С какого потолка ты их отколупал?
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ОККУПАЦИЯ ЧЁРНОГО МОРЯ (Ч.2)

Feb. 7th, 2017 at 12:29 PM

В предыдущей части «Оккупация Чёрного моря переходит из латентной в явную фазу» я постарался раскрыть смысл захвата Чёрного моря россиянами не с геополитической точки зрения, а опираясь исключительно на экономическое обоснование, а именно - газодобывающую перспективу данного региона. И как-то так совпало, что буквально вчера все СМИ облетела новость о том, что Приморский суд Одессы наложил арест на буровые вышки "Украина", "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида", захваченные Россией в 2014 году в районе Одесского газового месторождения. И это решение как нельзя лучше вписывается в тематику моей сегодняшней статьи и вот почему…

После того как на прошлой неделе Ан-26 ВМСУ был обстрелян российским снайпером с захваченной вышки, стали звучать весьма воинственные призывы, а именно - что делают российские военные на наших вышках и если это так, то почему бы не относится к данному объекту не как к гражданскому, а как к военному и действовать соответствующе. Причем поступали совершенно разные предложения, от высадки на вышке спецназа, для последующей зачистки и до нанесения по объекту авиационного удара… Удивительно, но таких призывов было подавляющее большинство, а потому, давайте разберемся в их целесообразности и адекватности.

Во-первых, на сегодняшний день официальный Киев практически не озвучивает проблематику оккупации своей экономической зоны Чёрного моря. Крым оккупирован, часть Донбасса оккупирована, а вот с нашими морскими просторами проблема - их положение полностью игнорируется как властями, так и СМИ. Но, это лишь малая из всех зол.
Во-вторых - любая спецоперация против данных вышек будет для мирового сообщества носить характер операции против гражданского объекта, ведь ни одна из этих вышек не упоминается как военный объект. Думаете, такое развитие, особенно если оно повлечёт жертвы со стороны гражданского персонала, понравиться нашим вечно озабоченным и обеспокоенным партнёрам? Нет.
В-третьих, сама спецоперация по освобождению вышки выглядит крайне абсурдной. Для начала, идея с высадкой спецназа не выдерживает и малейшей критики. Прежде всего, это связано с тем, что на вышках размещены отнюдь не вечно задутые сторожа с двустволками, а ничуть не менее подготовленные представители сил специального назначения, натренированные для охраны подобного рода объектов. А потому, даже если высадка десанта и осуществится, не факт, что пройдёт она успешно. Почему я сомневаюсь даже в факте высадки? Да потому, что добраться до объекта нужно либо по воздуху, либо по воде, а сделать это незамеченными не возможно даже в ночное время суток.
Теперь о нанесении авиационного удара… Я не буду возвращаться к теме с последствиями от гибели гражданского персонала, но даже если мы поднимем в воздух авиацию, то неужели господа эксперты, вы забыли о том, что Россия сейчас, после размещения ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму, покрывает акваторию Чёрного моря вплоть до берегов Румынии? И вот, представьте себе, что наш самолет таки наносит удар по вышке, что дальше? Визг об убийстве гражданского персонала и автоматическое уничтожение нашего самолёта. А каковы дальнейшие последствия такого акта? Подготовка зачистки юга Украины от кровавой хунты, с позиции кремля оправданные агрессивными действиями оной?
Собственно, для чего я это всё описываю? Прежде всего, что бы привлечь внимание к проблематике оккупации Чёрного моря, которое несет куда более угрожающие последствия. Ведь если на Донбассе мы можем достойно держать удар оккупантов и успешно давать ответ, со стороны оккупированного Крыма перекрыть доступ интервентам на материковую часть Украины, то на Чёрном море мы практически безоружны. Россия может не только безнаказанно осуществлять в этом регионе незаконную разведку и добычу энергоресурсов, захватывать наши объекты инфраструктуры, но и беспрепятственно вести подготовку к высадке на нашем побережье как ДРГ, так и, в худшем случае, десанта и придётся противостоять им уже на нашей земле. А про остров Змеиный, который в повышенной зоне риска и изоляции, я даже и не говорю.
Пора открывать глаза и признавать очевидное, битва за Донбасс идёт прямо сейчас, а за Чёрное море нам ещё предстоит сражаться и, возможно, в очень скором времени. Но, любая агрессия в сторону захватчиков сегодня, может вылиться в непредсказуемую череду события уже завтра, к которым мы абсолютно не готовы. А потому, пыл следует остудить, делать ставку на международные инстанции, озвучивать как можно громче проблематику в СМИ и на международной арене, а заодно, ускорить темпы реализации хотя бы перспективных морских проектов, таких как создание ПКРК.
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Носители грамотного русского языка и настоящей русской культуры сейчас больше всех боятся Россию и ненавидят "русский мир".
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РАБссия единственный в мире СаРай, где Фенька главнее рюсскага наречия... про утверждению генерал-полковниа Дмитрия Волкогонова через ГУЛАГ прошло около 65-70 миллионов человек,те кто сидели и те кто их охраняли поневоле учили Феньку-Матку..
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Это самый лучший закон за последние годы в рашке . Пусть кацапы пиздуют на родину.
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Торговая блокада Донбасса: активисты намерены создать вооруженные посты

Сегодня, 12:29

По словам Семенченко, активистам угрожает опасность
Народный депутат и один из инициаторов торговой блокады оккупированных территорий Донбасса Семен Семенченко заявил о планах активистов создать вооруженные посты.
Об этом во вторник, 7 февраля, он сказал в комментарии InfoResist.
"Сегодня будет заседание штаба, на котором будет выработана дальнейшая политика, как жить дальше в условиях постоянных провокаций, которые будут только усиливаться. Скорее всего, будут приняты решения по поводу вооруженных постов. Потому что хлопцам из-за действий титушек и олигархических кланов явно угрожает опасность", - заявил нардеп.
Кроме того, участники блокады, по его словам, готовятся к перекрытию еще одной железнодорожной ветки и открытию региональных штабов.
"Хлопцы хотят организовать сообщение, чтобы можно было сюда автобусами бесплатно доехать. Ветераны АТО укрепляются на блоках и стараются определить свою позицию по поводу шантажа владельцев ТЕЦ, пугающих народ отключениями и занимающихся явно антигосударственной деятельностью", - добавил Семенченко.
Напомним, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл, уголь, древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет.
Позже активисты согласились пропускать вагоны с углем при условии ужесточения контроля над тем, что провозится на оккупированные территории.
В свою очередь прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).
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забавно, точнее - симптоматично, что власть (тука и прочие) кричат о том что мы не пускаем вагоны В ОРДЛО.. Из нее - фиг с ним (по их словам), а вот ИЗ даунбабве - это "нелигитимно и противозаконно".
Это к вопросу - ЧТО в вагонах, какие грузы везут под прикрытием, и почему власть так засуетилась от блокады..
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что значит "Носитель русской культуры" для нее? хахахах
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добро пожаловать в Магадан "носители русского языка и культуры"!!!
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В России стартовала бесплатная раздача земли на Дальнем Востоке
http://www.rbc.ru/politics/01/06/2016/574e178d9a794737a9662fe0?from=newsfeed
Бесплатный гектар можно будет получить в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, а также на Чукотке.


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Не знаю, мне Поклонская всегда нравилась! Молодец.
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А с вывернутыми челюстями вследствие издержек профессии " а- ля поклонская" сразу давать героя отсоссии и возводить в лик святых!
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В Гатчине в промзоне горит цех на площади тысяча "квадратов"

12:3107.02.2017

© РИА Новости. Максим Богодвид

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цех загорелся на площади тысяча квадратных метров в промышленной зоне в городе Гатчина Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Горит цех на площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара уже прибыли дежурные смены трех пожарных частей. Обстоятельства возгорания уточняются.
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И обязательные знания о немецких порноактёрах!! А то какая же это русская культура? Берём пример с Натахи, тут ей равных нет!!
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Служить бы рада, да и прислуживаться тоже. То ли Суворов, то ли Поклонская.
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О ! Наташка- смокташка под ником "Яся Антонова" себя хвалит, аж захлебывается. Минутка между миньетами и молебнами свободная выдалась?
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Как такие оборванцы смогли выбить ВСУ из Дебальцево.
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Керував би Пентагоном пан Муженко, то Садам Хусейн домовлявся б сьогодні з Вашингтоном про лінію розмежування десь по річці Місісіпі
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Носители рюсскай культуры Швондер и Шариков заходят в ресторан на Арбате с маузэрами на поясе :
Швондер : слыш ты,офциант,прыняси нам с братаном 5 пузырей Боярки,кусок селёдки и три стакана.
Шариков : а мне допольнительно закажи музыку типа Владимирский централ..
официант : а зачем три стакана?
Швондер : щас прикатит на лимузине Няха Наклонская,будем изучать Карлу Марксу и труды чЛенина о Мировой революции
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Министерство культуры Украины обязано наградить эту пришибленную орденом, за очищение Украины от ваты. Жаль, что вата тупая, но не настолько, чтобы покинуть столь ненавистную для них Украину.
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Лет бы на 10 раньше может все любители русского мира и выехали б. Войны не было бы. Но и сейчас хорошо.
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Хто хоче бути у розпорядженні скаженого пса Рашкі? Ставай попереду, коли Рашку буде відстрілювати санстанція! А хто не хоче, того Рашка буде гризти. Вибір невеликий
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Это то что параша должна была сделать в 2013 году. И плюс к этому предложить желающим участки и какие нибудь условия жизни , по своим вымершим деревням. Может тогда бы смогли переманить часть населения с Украины , того же Казахстана где тоже не мало переселенцев при союзе было. Сеичас пусть хоть что принимают, в засрашку никто не поедет, разве что "коренной народ россииские таджики и киргизы" со своим менталитетом. Проблема в том что до 13 года засрашка удерживала имидж состоятельной страны, скрывая свою деиствительность и нищету, сеичас становится ясно почему на такои территории ( самой огромной в мире территорией страны) живет всего 140 миллионов и то можно смело миллионов 20 вычеркнуть- это мертвые души которые там только числятся. Пусть эта дура еще евреям предложит вернуться
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А они уже приглашали лет 5-7 назад. И подданство расейское давали. Только поехало 0,1 человека. Это еще медведя идея была неосуществившаяся
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Если с лишением украинского гражданства и ограничением занимать не только государственные должности, но и работать учителями, принимать на другие работы только с дополнительным налогом на работодателя и доказательством, что на это место нет претендентов граждан Украины. Я только за. Двумя руками.
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хорошая новость. Пусть все страдающие о рф переезжают на пмж.
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Знайомий фахівець провів кілька тижнів біля Лондону, по роботі. Познайомився з гідом, англо-іспанцем, який вивчав рузге язик для своєї роботи. Гід водив українця по різних "наливайках" і просив надиктовувати приклади вживання рузгого мату. Українець пригадав багато слів з "великого и могучего".
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Ключевые слова: "кто хотел бы переехать в Россию на постоянное место жительства и отказаться от своего сегодняшнего гражданства".
Если бы это на 100% исполнялось гебистами, то я двумя руками за! Тогда вся совковая вата: "чемодан. вокзал. россия!" На месте Украины, я бы желающим эмигрировать в Россию выдавал бы по 2 штуки баксов, чтобы подогреть желание ватничков свалить в скрепную страну и скупиться боярышником.
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В 2 штуки,должен входить публичный поджопник на вокзале
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А шо такое руцкавая культура ? Может вот энто ?
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Україна має підримати цей закон, і навіть виділити гроші на валізи.
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У тексті закону треба, як виняток, після слова "валізи" ставити в дужках слово "чамадани". Щоби кацапи пожвавилися без послуг перекладачів.
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Для сравнения: уголь на оккупированной территории стоит 1200 грн., а в Киеве - уже 3500 грн. Нехило, правда?
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Ну про язык понятно. А что такое русская культура?
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арап Петра Великого, прадед Пушкина - в прямом смысле слова зачинатель русской культуры, носители скреп до сих пор его "отбеливают" и спорят, кто же он - еврей или абиссинец...
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гражданства соотечественниками, проживающими за рубежом - как понимать этот каламбур?
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Кацапи вважають "саатечественниками" будь-кого хто заявляє що він "руззгій". Незалежно від кольору шкіри, крайньої плоті або 47-ї хромосоми.
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Вы не правы. Это очень нужный закон для РФии. Когда массово побегут убийцы и насильники из Лугандонии, им всем нужно будет в упрошенном порядке дать гражданство. Не содержать же их десятилетиями в тюрьмах в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоклонская готовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ "носителями русского языка и культуры"
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