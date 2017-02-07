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 За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО

1 украинский воин ранен в ходе АТО 6 февраля.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинской армии нет, один украинский военнослужащий был ранен во время вражеского минометного обстрела в Верхнеторецком на Донецком направлении", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов Новотроицкое и Авдеевку, - пресс-центр штаба АТО
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Пристрілюються расіянські окупанти...готуються виродки до наступних провокацій.....путін хуйло-убивця!!!!
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Самая радостная и светлая новость за несколько дней - погибших нет!
Особенно для тех, чьи близкие на фронте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО
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