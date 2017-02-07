 За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинской армии нет, один украинский военнослужащий был ранен во время вражеского минометного обстрела в Верхнеторецком на Донецком направлении", - рассказал он.
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Особенно для тех, чьи близкие на фронте.
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