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 Политика Украины
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Все про:депутат (2733) военное положение (119)

 Введение военного положения возможно, но к этому должно быть готово общество, - депутат Кривенко

Введение военного положения возможно как ответ на обострение на Донбассе, однако искусственно права и свободы граждан никто не будет ограничивать, как того требует соответствующее законодательство.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Вадим Кривенко в эфире "112 Украина", сообщили в пресс-службе НФ.

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"Фактически на территории Донецкой и Луганской областей у нас уже существует военное положение. Есть военно-гражданские администрации, которые имеют всю полноту власти, которые сегодня работают и имеют все полномочия. Как показала практика Авдеевки, работают достаточно неплохо", - заявил Кривенко.

"В случае введения полноценного военного положения, ВГА будут в первую очередь подчинены Генеральному штабу, как это прописано в законе. Я не уверен на сегодня, что вопрос жизнедеятельности Мариуполя, Авдеевки Генеральный штаб будет решать лучше, чем Минрегионстрой или Мининфраструктуры, которые показали, что могут делать это лучше", - сказал нардеп.

Вадим Кривенко отметил, что введение военного положения на территории всей страны автоматически ограничивает граждан в ряде прав.

"Это возможность конфискации имущества и активов, как людей так и предприятий на нужды армии, это запрет митингов, демонстраций и других массовых мероприятий. И самое интересное для оппозиционных депутатов, которые хотят введения военного положения - это прямая норма запрета выборов президента, ВР, местного сомоуправления. Ограничения для прессы и работы политических партий. Общество готово к этому?" - отметил Кривенко.

Народный депутат также связал активизацию сторонников введения военного положения с событиями в Авдеевке.

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"Мне кажется, после Авдеевки все поняли следующее. Первое: война на Донбассе не закончилась. Второе: наше войско стало нормальным, достаточно сильным войском, и мы можем дать отпор врагу. Наши службы, в том числе тыловые, работают нормально, потому жизнедеятельность Авдеевки была обеспечена, и понятно, если бы на этой теме был проигрыш, было поражение, не дай Бог было бы второе Дебальцево, все бы говорили, что все пропало и зрада. А сейчас это уже победа, и это говорят все, то у победы много родителей и некоторые силы решили перейти в поле национальной безопасности и обороны", - заявил Кривенко.
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в первую очередь к этому должны быть готовы воры-барыги. а они не готовы...
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Ага.Общество давно готово,а бырыги - олигархи не хотят аж пищат.Если не хотят пусть без военного положения помогают армии и закупят в достаточном количестве современное высокоточное дистанционное оружие за свои деньги.И пусть прекратят вести бизнес с оккупантом и сепаратистами немедленно.Обществу надоело хоронить своих сыновей.Война в современном мире ведется дистанционно,а солдаты только зачищают освобожденные территории.Украинская власть преступно ведет войну методами прошлого тысячелетия,погибают люди,а нужно,чтобы уничтожались враги и особенно вражеская военная кацапская техника. Муженка за тупое ведение военных действий нах и в тюрьму, Порошенка в отставку.
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ай-ай-яй, Порошенко не может победить Путина и Расею! позор
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не будет военного времени пока не замаячат перевыборы...
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Очередные отмазки. Как они все вдруг о народе вспомнили
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но к этому должно быть готово общество

При военном положении деньги в офшоры выводить тоже нельзя ?
.
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На відміну від злодійської влади суспільство готове до цього ще з березня 2014 року !
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почему заговорили об ВП,а не о акуппированных территория лугандона?
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а 20-е уже отменяется...? - ведь ты так писал...!!! нас обнадёживал...!!!
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В первую очередь вас, депутатов, из рады выгнать и снять с народного довольствия.
ГДЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ???
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зачем по всей Украине - дрстаточно тока на Донбассе
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Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
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Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти УкраїниУ разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ
ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків.



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Плюс мобілізація населнння на безоплатні роботи по будуванню укріплень і тому подібного.
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комендантский час, отключение и ограничение ТВ и интернета, телефонной связи, цензура, конфискация авто, активов, предприятий, патрули, проверки документов, отсутствие инвестиций, ограничение работы банков, платежей, выезда за границу
пусть Тимошенко сначала попробует это в отдельно взятой Конча-Заспе или Киевской обл.
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Пораже́ние в права́х - уголовное наказание, предусматривающее лишение НЕ осуждённого определённых личных, гражданских и политических прав.(1937 г)«Військовий стан» чи особливий правовий вакуум?

мобілізація -Товарищ москаль на Украину зубы не скаль!
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Петя сцыт вводить военное положение . Будет труднее заниматься кантрабасом .
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Пока нет на дамбасе военного положения все те бойцы которые сейчас на фронте будут вне закона и будут сидеть по тюрьмам по заявлениям сепаратистов.
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Настоящий фронтовик! Народ к этому положению был готов еще с 2014
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кого он имеет в виду? торгующих с врагом и занимающихся контрабандой членов БПП и НФ? так это не общество, это его отбросы
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Скільки ще повинно загинути людей , до введення ВС і припинення торгівлі з ворогом ?!

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А Общество Ваще не готово...его все устраивает..и цены и Брэхуны..и казнокрады и фся шваль у корыта!!
Какое общество такие и правители его!)))
Канец сказки!
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як тільки шокориг відчує що трон піжд ним захитався, відразу ж введе ВС - для того щоб не було виборів і залишитись далі при кориті
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Такой себе военный ход, ввести военное положение, все у всех конфисковать и объявить на территории страны, первобытно-общинный строй. Начнем цивилизацию заново, но прежде нужно панамского кроманьенца в мавзолей уложить.
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Петруха вп держит до момента когда выборы нужно будет проводить,это очевидно.В данный момент это не в его воровских интересах.
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Мне кажется общество готово к введению смертной казни за госизмену и коррупцию в особо крупных ! Но ведь кому-то боязно......
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Страдания импотента. Ввести и опозориться? Нет, лучше не вводить, а порассуждать о стойкости вводимого
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Ребята-комментаторы! Прежде чем заявлять о готовности народа к военному положению ознакомьтесь с мат.частью. А когда ознакомитесь,то ,наверняка,поймёте ,что отразится это военное положение как раз на народе,а не на ,к примеру,Юлии Владимировне ,которая сейчас его проталкивает. Конфискации для военных нужд вряд ли подвергнется её жилплощадь ,а вот однокомнатная в хрущевке,наверняка. И средства передвижения и гаражи высокопоставленных чиновников останутся в неприкосновенности,и пропуска на передвижение по городу после комендантского часа они получат. Короче,просьба,изучите,мало не покажется.
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Да пусть всё отбирают, я тогда пойду жить в Мариинский дворец и всех желающих за собой приведу это же достояние всего народа, вот пусть и послужит жилищем во время военного положения.
А ты пиши исче
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Никто не мешает, так и квартиру никто ещё не отобрал.
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Кстати о матчасти:
"Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях"
Ознакамливайтесь, Ст.1.
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Что нам сейчас даст военное положение-активную подготовку к наступлению,которого скорее всего не будет? Или лишь бы ввести ?
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К ЭТОМУ ГОТОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ :
ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ ( СЕПАРАТИСТЫ ),
ВАТАНЫ ВСЕХ МАСТЕЙ ,
НАСИЛЬНИКИ ВСЕХ МАСТЕЙ ,
ВОРЫ В ОСОБО КРУПНЫХ РАМЕРАХ ( ОЛИГАРХАТ , НАЖИВАЮЩИЙСЯ НА ВОЙНЕ , А ПО СУТИ НА ЖИЗНЯХ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ) И КОРРУПЦИОНЕРЫ .
ПОТОМУ ЧТО РАЗГОВОР С НИМИ БУДЕТ КОРОТКИЙ ( ЧЕРЕЗ ДУЛО ПУЛЕМЁТА ) , А ЕСЛИ ЭТОГО НЕ БУДЕТ , А ВМЕСТО НАСТОЯЩЕГО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ , БУДЕТ РАЗМАЗНЯ СО-СЛОВЕСНЫМ ПОНОСОМ , ЧТО СЕЙЧАС ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОРОШЕНКО , ТО ЛУЧШЕ НЕ ВВОДИТЕ.
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ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ
ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків.
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В первую очередь нужно вводить военное положение на Банковой.
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Мне вот интересно. Военное положение даёт практически неограниченную власть военным и силовым структурам. Ну и , естественно, главнокомандующему. Интересно, где окажутся те, если будет введено ВП, кто сейчас к нему призывает, но параллельно нудит о каких-то досрочных выборах и отставке кабмина?

Ведь при военном положении их призывы будут равносильны призывам к уничтожению государственности.
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Ага , при военном положении военный комиссариат получает практически не ограниченные полномочия - а там такие " орлы " засели что на каждого минимум по две статьи примерять можно
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Так и я о том же. Но Вы же ленту почитали? Готовых всё отдать военкоматовским много, я смотрю.
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в смысле я готов отдать ? я где то об этом писал ? То что 80 % процентов с восторгом подбрасываю вверх чепчики - они просто слабо представляют с чем они столкнуться - в 14 году приехал к нам в часть представитель генштаба - и на подобный вопрос почему не вводится военное положение одной из главных причин была названа именно это кто получит не ограниченную власть - а с того времени ни чего не изменилось - может в одиноких случаях и сделали какую то ротацию но в единичных и не влияющую на общую картину
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в смысле я готов отдать ?

Так я же не о Вас. Я о тех, кто выше и ниже по ветке с гиканьем и улюлюканьем топит за введение ВП.
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Да если захотят ввести ВП, хоть гикай, хоть улюлюкай на ветке, все одно введут и никого не спросят, что касается все, то как ходил так будут ходить, никто никому подчинятся не будет, что приведет к массовым беспорядкам и смене власти, вот этого власть боится больше всего, поэтому и не вводит, а юлька именно этого и хочет. Никто не будет сидеть дома и подчинятся власти, которую ненавидят терпят из врожденной толерантности.
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Да йулька хочет единственного - царицеюморскою.

Вчерась послушал её на "Свободе слова"... Зря косу расплела - хоть какие-то извилины были.
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Да все, кто публично выступает и имеет хоть какой то процент среди избирателей власти хотят, тут юлька не исключение. Всё зависит от рейтинга, который по мнению самого выступающего у него больше чем у других и поддержки партнеров на Западе. Чем рейтинг выше и друзья круче, у того и голос громче.
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Но йулька хочет власти ради власти. Вот барыгу в чём обвиняют? Что ему власть нужна ради денег ( утрируя).Доля правды в это месть.

Но вот меня лично больше пугает стремление к власти ради самой власти. Из таких стремлений выростают гитлеры, сталины, пол поты, кимы и иные хуйлы.
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Барыге бы простили страсть к наживе если бы это ничтожество постоянно не брехало, не крышевало коррупцию, не разводило кумовство и хотя бы наказало десяток другой рыгов из первого эшелона прошлой власти. А так, его сейчас ненавидят ещё больше, чем овоща, поскольку он пришел к власти к которой никогда бы не пришел, без потрясения которое произошло в стране.
Что касается юльки, то сама она никогда президентом не станет, это уже подтвержденный исторический факт, её роль быть постоянным "ледоколом", она может только расчистить дорогу для кого то, кто сейчас держится в тени, а потом на её плечах запрыгнет в президентское кресло. Кто этот "счастливец", пока не известно, но скоро мы его увидим.
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Общество уже готово давно к введению военного положения, не готовы только воры и предатели, потому как при военном положении за это сразу к стенке и в расход без долгих "юридических" манипуляций.
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Как бы это дико не звучало но лучше ужасный конец чем ужас без конца
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Кстати не мешало бы выдать населению сотни тысячь стволов "оставшихся ещё со второй мировой" - и тогда ни один "Град" не встанет в "городском квартале".
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Пару раз пострелять и сами откажутся выезжать.
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не на пугать военным положением -Израиль с ним живет с момента создания .
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Израилю США всю жизнь с 1948 года помогают держаться.
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Ребята не "баньте" русскиих - интересно этот бред почитать.
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Вчера меня остановил гаишник. "Сергеич, признайся, выпил немного? Ну, было? Вот смотри, прибор. Счас дунешь, составим протокол. Лишение прав, штраф, машина на штрафплощадку..." - "Та не вопрос, говорю. Только мундштук при мне новый распакуешь. И протокол составишь по результатам." Мент сразу погрустнел: "Не, Сергеич, ну ты ж вчера - пил?" - Нет. - "Не, Сергеич, ты ж пойми, потом уже я тебе помочь ничем не смогу! Ты ж меня понял?" -Та понял! Давай дудку!
И тут ментяра как-то сник, молча отдал документы и отвернулся.
Так вот, нынешние дюпутаты напоминают мне этого жирного борова, не привыкшего работать на общество, а исключительно на себя, любимого. Хватит запугивать народ военным положением, он к нему готов три года! А вы, клуб миллионеров, готовы?
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А зачем военное положение? Чтобы "военные гении" котлы устраивали и на мирной территории?
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Шоб невоенные негении пи...ли о том, в чем не разбираются, поменьше, а работали побольше.
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Какое военное положение?! У понеділок, 6 січня, у ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей".
Как только роснадзор остановил работу фабрики в Липецке, так сразу и название АТО изменилось на формулировку "эффективный контроль рф". Если так дальше и пойдет, то скоро будет контроль всей Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение военного положения возможно, но к этому должно быть готово общество, - депутат Кривенко
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