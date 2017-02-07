 Введение военного положения возможно, но к этому должно быть готово общество, - депутат Кривенко

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Вадим Кривенко в эфире "112 Украина", сообщили в пресс-службе НФ.
"Фактически на территории Донецкой и Луганской областей у нас уже существует военное положение. Есть военно-гражданские администрации, которые имеют всю полноту власти, которые сегодня работают и имеют все полномочия. Как показала практика Авдеевки, работают достаточно неплохо", - заявил Кривенко.
"В случае введения полноценного военного положения, ВГА будут в первую очередь подчинены Генеральному штабу, как это прописано в законе. Я не уверен на сегодня, что вопрос жизнедеятельности Мариуполя, Авдеевки Генеральный штаб будет решать лучше, чем Минрегионстрой или Мининфраструктуры, которые показали, что могут делать это лучше", - сказал нардеп.
Вадим Кривенко отметил, что введение военного положения на территории всей страны автоматически ограничивает граждан в ряде прав.
"Это возможность конфискации имущества и активов, как людей так и предприятий на нужды армии, это запрет митингов, демонстраций и других массовых мероприятий. И самое интересное для оппозиционных депутатов, которые хотят введения военного положения - это прямая норма запрета выборов президента, ВР, местного сомоуправления. Ограничения для прессы и работы политических партий. Общество готово к этому?" - отметил Кривенко.
Народный депутат также связал активизацию сторонников введения военного положения с событиями в Авдеевке.
"Мне кажется, после Авдеевки все поняли следующее. Первое: война на Донбассе не закончилась. Второе: наше войско стало нормальным, достаточно сильным войском, и мы можем дать отпор врагу. Наши службы, в том числе тыловые, работают нормально, потому жизнедеятельность Авдеевки была обеспечена, и понятно, если бы на этой теме был проигрыш, было поражение, не дай Бог было бы второе Дебальцево, все бы говорили, что все пропало и зрада. А сейчас это уже победа, и это говорят все, то у победы много родителей и некоторые силы решили перейти в поле национальной безопасности и обороны", - заявил Кривенко.
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При военном положении деньги в офшоры выводить тоже нельзя ?
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ГДЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ???
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Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
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ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків.
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пусть Тимошенко сначала попробует это в отдельно взятой Конча-Заспе или Киевской обл.
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мобілізація -Товарищ москаль на Украину зубы не скаль!
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Какое общество такие и правители его!)))
Канец сказки!
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А ты пиши исче
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"Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях"
Ознакамливайтесь, Ст.1.
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ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ ( СЕПАРАТИСТЫ ),
ВАТАНЫ ВСЕХ МАСТЕЙ ,
НАСИЛЬНИКИ ВСЕХ МАСТЕЙ ,
ВОРЫ В ОСОБО КРУПНЫХ РАМЕРАХ ( ОЛИГАРХАТ , НАЖИВАЮЩИЙСЯ НА ВОЙНЕ , А ПО СУТИ НА ЖИЗНЯХ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ) И КОРРУПЦИОНЕРЫ .
ПОТОМУ ЧТО РАЗГОВОР С НИМИ БУДЕТ КОРОТКИЙ ( ЧЕРЕЗ ДУЛО ПУЛЕМЁТА ) , А ЕСЛИ ЭТОГО НЕ БУДЕТ , А ВМЕСТО НАСТОЯЩЕГО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ , БУДЕТ РАЗМАЗНЯ СО-СЛОВЕСНЫМ ПОНОСОМ , ЧТО СЕЙЧАС ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОРОШЕНКО , ТО ЛУЧШЕ НЕ ВВОДИТЕ.
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ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
В умовах воєнного стану забороняються:
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до
Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків.
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Ведь при военном положении их призывы будут равносильны призывам к уничтожению государственности.
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Так я же не о Вас. Я о тех, кто выше и ниже по ветке с гиканьем и улюлюканьем топит за введение ВП.
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Вчерась послушал её на "Свободе слова"... Зря косу расплела - хоть какие-то извилины были.
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Но вот меня лично больше пугает стремление к власти ради самой власти. Из таких стремлений выростают гитлеры, сталины, пол поты, кимы и иные хуйлы.
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Что касается юльки, то сама она никогда президентом не станет, это уже подтвержденный исторический факт, её роль быть постоянным "ледоколом", она может только расчистить дорогу для кого то, кто сейчас держится в тени, а потом на её плечах запрыгнет в президентское кресло. Кто этот "счастливец", пока не известно, но скоро мы его увидим.
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И тут ментяра как-то сник, молча отдал документы и отвернулся.
Так вот, нынешние дюпутаты напоминают мне этого жирного борова, не привыкшего работать на общество, а исключительно на себя, любимого. Хватит запугивать народ военным положением, он к нему готов три года! А вы, клуб миллионеров, готовы?
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Как только роснадзор остановил работу фабрики в Липецке, так сразу и название АТО изменилось на формулировку "эффективный контроль рф". Если так дальше и пойдет, то скоро будет контроль всей Украины.
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