 Введение военного положения возможно, но к этому должно быть готово общество, - депутат Кривенко

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Вадим Кривенко в эфире "112 Украина", сообщили в пресс-службе НФ."Фактически на территории Донецкой и Луганской областей у нас уже существует военное положение. Есть военно-гражданские администрации, которые имеют всю полноту власти, которые сегодня работают и имеют все полномочия. Как показала практика Авдеевки, работают достаточно неплохо", - заявил Кривенко."В случае введения полноценного военного положения, ВГА будут в первую очередь подчинены Генеральному штабу, как это прописано в законе. Я не уверен на сегодня, что вопрос жизнедеятельности Мариуполя, Авдеевки Генеральный штаб будет решать лучше, чем Минрегионстрой или Мининфраструктуры, которые показали, что могут делать это лучше", - сказал нардеп.Вадим Кривенко отметил, что введение военного положения на территории всей страны автоматически ограничивает граждан в ряде прав."Это возможность конфискации имущества и активов, как людей так и предприятий на нужды армии, это запрет митингов, демонстраций и других массовых мероприятий. И самое интересное для оппозиционных депутатов, которые хотят введения военного положения - это прямая норма запрета выборов президента, ВР, местного сомоуправления. Ограничения для прессы и работы политических партий. Общество готово к этому?" - отметил Кривенко.Народный депутат также связал активизацию сторонников введения военного положения с событиями в Авдеевке."Мне кажется, после Авдеевки все поняли следующее. Первое: война на Донбассе не закончилась. Второе: наше войско стало нормальным, достаточно сильным войском, и мы можем дать отпор врагу. Наши службы, в том числе тыловые, работают нормально, потому жизнедеятельность Авдеевки была обеспечена, и понятно, если бы на этой теме был проигрыш, было поражение, не дай Бог было бы второе Дебальцево, все бы говорили, что все пропало и зрада. А сейчас это уже победа, и это говорят все, то у победы много родителей и некоторые силы решили перейти в поле национальной безопасности и обороны", - заявил Кривенко.