 Кабмин понизил социальные нормативы на использование тепловой энергии, электричества и газа с 1 мая 2017 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина от 6 февраля 2017 № 51 "О внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 № 409.
В частности, документом пересмотрены социальные нормативы использования:
- тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и / или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;
- электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;
- природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.
Также, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.
Отмечается также, что соответствующее решение правительства не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.
Как сообщалось ранее, Министерство социальной политики прорабатывает вопрос монетизации неиспользованной части субсидий.
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Вівторок, 7 лютого 2017, 13:20
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Усі пенсії жителів окупованих територій сходу України нараховуються і будуть їм виплачені за певних умов.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко журналістам, передає прес-служба Кабінету міністрів.
"Усі належні пенсіонерам кошти нараховуються і будуть виплачені в повному обсязі", - наголосив він.
Розенко пояснив, що виплати пенсій та соціальних допомог у контрольованих бойовиками районах відновляться лише за умови виконання терористами Мінських угод, відновлення територіальної цілісності України та її законів на окупованих територіях.
Окрім того, зазначив віце-прем'єр, отримувати гроші жителі окупованих територій можуть уже зараз, переїхавши на постійне місце проживання на території, підконтрольні українській владі.
"Українська влада зі свого боку робить все можливе для того, щоб врешті-решт була відновлена територіальна цілісність України, була відновлена діяльність державних органів влади і українські громадяни отримали всі належні їм соціальні виплати в повному обсязі",- підкреслив чиновник.
Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що Київ не зможе поновити соціальні виплати на непідконтрольних йому територіях Донбасу, допоки не буде виконано перші сім пунктів Мінських угод.
Українська правда
http://www.pravda.com.ua/news/2017/02/7/7134683/
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Нормалек. А действительно - зачем рабам тепло? Как баранов в один сарай загнать и пусть друг друга сами греют?
ВОТ КАК ПОДХОДИТ КАБМИН К САНИТАРНЫМ НОРМАМ ЖИЛЬЯ.
Все в угоду Ахметову. Дожились!
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Щас работники соцслужб начнут массово вешаться.
Это теперь надо ВСЕМ пересчитать субсидию))
поздравляю)
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но думаю, шо придётся...
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шота гредёт... у народа уже последние терпение на исходе.
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https://www.youtube.com/watch?v=EIqn3oV7dWo
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24 Лютий 2016 2
Опасный вирус коммерческого порохоботизма заполонил просторы укрнета. Направляя общественное мнение в «нужное» власти русло, циничная и многочисленная армия интернет-троллей активно пишет, ставит лайки, комментирует, рассуждает и анализирует ситуацию в стране. Тысячи бывших студентов-двоечников, сетевых маркетологов и домохозяек одним взмахом волшебной палочки за считанные дни стали экспертами в отраслях экономики, внешней политики и морали. Имя этой палочки - МинСтець. И двигатель процесса - деньги.
Рейтинг власти неумолимо падает . И поэтому количество ботов растёт. Как и растёт моя личная ненависть к этой «отрыжке современности». И в том числе из-за порохоботов, моя личная ненависть к власти тоже растёт.
Боты могут ведут свою деятельность как под «фэйковыми» страницами, так и совершенно реальными людьми. Вторым, очевидно, платят больше.
Автор Юрій Журавель
Согласно моим наблюдениями, порохоботы бывают трёх типов:
Тип Первый: «Оптимисты». Такие боты обычно реальны, и претендуют на роль лидеров общественного мнение.
Основные тезисы:
- Всё хорошо;
- Да, всё плохо, но могло бы быть еще хуже;
- Да, пока всё плохо но это часть большого плана, а потом будет всё хорошо;
- Да, всё плохо, но это всё специально сделано, чтобы переиграть Путина, а потом всё будет хорошо.
Пытаются сеять #перемогу и минимизировать #зраду. В своих суждениях очень часто доходят до абсурда. Но что поделать, таковы должностные инструкции.
Тип второй: «Эксперты». Боты с уровнем IQ выше среднего. Эксперты во всём: от обороноспособности до микроэкономики. Любят оперировать терминами, при дискуссии влезают в специфику, чтобы доказать «некомпетентность» оппонента. С большой долей вероятности могут в интернете доказать «плоскость» Земли, или взаимосвязь между свистом и количеством денег. Основные тезисы:
- скоро рубль еще сильней упадёт, и мы заживём;
- скоро нефть еще подешевеет, и мы заживём;
- рост экономики есть, просто этого никто не видит;
- да что Вы все понимаете, чтобы осуждать президента!
Моментально подхватывают новости вроде «Жительница Челябинска съела свои лапти и пьяная станцевала «яблочко» на крыше дома культуры» . Тот факт, что у нас таких же «жительниц Челябинска» треть страны - их не беспокоит. Всё время предрекают скорую гибель рашке.
Тип третий: «Бультерьеры». Самый мерзкий и одновременно дешевый вид интернет-ботов. Крайне агрессивны. Такие преимущественно гадят. Могут облить грязью абсолютно любое суждение. Сразу переходят на личность. Низшее звено информационных войск, но самое многочисленное. В жизни «бультерьеры» преимущественно робкие и прыщавые.
Основые тезисы:
- ты агент Кремля или работаешь на Кремль;
- ты бывший регионал или работаешь на бывших регионалов;
- ты продался Коломойскому, Григоришину, Фирташу, Ахметову или всем им одновременно;
- ты почему не в АТО?
Не редко привязаны к страницам известных политиков, общественников и журналистов, не одобряющих действие властей. После каждого поста разводят грязь в комментариях.
Ну и почему же я считаю, что порохобот хуже чем проститутка. Да потому что, на мой взгляд, продавать своё мнение - хуже, чем продавать тело. Потому что в процессе с проституткой как минимум один участник получает удовольствие. Потому что последствия, после ночи продажной любви могут касаться одного, может быть двух человек; в случае с троллями поражёнными остаются мозги тысяч недалёких пользователей интернета. Потому что в случае с проституткой нет обмана: всё по-честному - платишь/пользуешься. Потому что представительницы древнейшей профессии субъективно не помогают стейкхолдерам воровать миллиарды и загонять страну в нищету.
Вобщем порохобот, это фу. Это мєрзость. Не будьте как порохоботы.Share0 0 50
Алексей Сердюков 24 Лютий 2016
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Порохобот трахает мозги БЕЗ договора и вопреки желанию людей. То есть совершает насилие. Порохобот искажает информацию, тем самым меняя социальную ситуацию, причем, заведомо в худшую сторону - отупляет, то есть убивает мышление людей. Порохобот прикрывает воровство власти, то есть, является соучастником краж в гигантских масштабах. Порохобот порождает и увиличивает ненависть в обществе, зачастую так же покрывает должностных лиц, виновных в гибели людей. То есть, порохобот - соучастник УБИЙСТВ.
Сравнивать порохобота нужно не с мирными проститутками, а с серийным маньяком - убийцей, насильником и еще и грабителем. И тут он даст фору Чикатило.
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