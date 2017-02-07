 На сегодняшний момент в Днепре системно решена проблема расчистки основных дорог и магистралей в зимнее время, - Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, Филатов опубликовал на своей странице в Фейсбуке инструкцию по расчистке дорог от снега, с пожеланиями, что примененный в Днепре опыт будет полезен остальным его коллегам из других территориальных громад.
"На сегодняшний момент в Днепре системно решена проблема расчистки основных дорог и магистралей для беспрепятственного проезда транспорта в зимнее время. Надеюсь, что наш опыт будет полезен. Обращаю внимание, что настоящие рекомендации НЕ касаются внутриквартальных дорог и тротуаров", - рассказал мэр Днепра.
"1. Современные технологии метеопрогнозов дают полную возможность определится и проанализировать предстоящее ухудшение погодных условий (время начала, интенсивность осадков, их вид, время и количество выпадения, температурный режим и прочее), что позволяет коммунальным предприятиям и подрядчикам вовремя подготовиться и мобилизоваться.
2. А именно подготовить пескосоляную смесь (ПСС) или рапу с необходимой концентрацией соли под ожидаемые погодные условия, заправить ГСМ и загрузить технику реагентом, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО выехать на опасные участки (подъемы, спуски, мосты и путепроводы) для своевременной обработки покрытия.
3. Этой зимой практика показала, что использование смесей по старым нормативам и инструкциям не приводит к искомому результату, который бы удовлетворял участников дорожного движения. Поэтому мы применяем состав реагентов в зависимости от температуры и количества осадков:
- при t°С от 0 до -5 и без существенных осадков для предварительной обработки (так называемая "подложка") обычно используем раствор рапы (соль с водой) или ПСС 1:4;
- при t°С от 0 до -5 при интенсивных осадках обычно в центре города и на подьемах/спусках посыпаем чистой солью, а на остальных территориях ПСС 1:2;
- при t°С от -5 до -10 при интенсивных осадках в центре города и на подьемах/спусках продолжаем сыпать чистой солью, а на остальных территориях ПСС 1:2 - 1:1;
- при t°С от -10 и ниже с интенсивными осадками по всей территории города посыпаем только ПСС 1:3 - 1:4;
- при сильном снеге, когда на покрытии количество снежной "каши" затрудняет движение транспорта, приступаем к снегоочистке согласно разработанных маршрутов.
4. Итак, чистка снега. Днем, в случае если необходимо счистить "кашу" с дороги, которая затрудняет движение, в центре города применяем машины пескосолерасбрасыватели с опущенным отвалом, что дает возможность не остановить движение транспорта, а на широких магистралях чистка происходит в обычном режиме.
5. К масштабной чистке лучше приступать в ночное время суток, когда нет большой интенсивности транспорта и припаркованных машин. При такой чистке формируем экипажи снегоочистительной техники для закрепления их по ранее разработанным маршрутам. Таким образом, мы знаем где и какой экипаж выполнил чистку и можем своевременно отправлять посыпку.
6. После окончания работ по снегоочистке проезжих частей производим погрузку и вывоз снега. В первую очередь это касается наиболее загруженных транспортом мостов (Центральный и Амурский) и мест, где проходит наибольшее количество людей (центр города).
7. Успех в работе достигается, в первую очередь, за счет добросовестной и слаженной работы всех служб, коммунальных предприятий и подрядчиков", - поделился опытом Филатов.
"Замечания по ситуации с тротуарами. В первую очередь это их состояние и территорий жилой застройки. Мы работаем над этой ситуацией и надеемся, что уже в следующем году нареканий от жителей города будет меньше. Текущей зимой на тротуарах работает всего около 20 ед. спец. мини техники типа ХТЗ, Kerher и др., и почти все они приобретены лишь в начале этой зимы! Это, безусловно, капля в море. Сегодня поставлена задача к следующему зимнему периоду купить еще минимум 30 ед. такой техники. После чего можно будет говорить о качестве уборки тротуаров и внутридомовых проездов", - резюмировал он.
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