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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:безопасность (508) выборы (21564) Германия (2639) Россия (68654) Донбасс (12716) минские соглашения (1916) Райхель Эрнст Вольфганг (17)

 Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, - посол Германии Райхель

Выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью "РБК-Украина".

Комментируя Минские соглашения, он сказал: "Если украинская сторона настаивает на том, чтобы провести выборы после того, как она полностью возьмет под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях, тогда это означает, что Россия должна выполнить почти все те положения, которые от нее зависят, и только после этого начнется выполнение важных для России требований. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным: все зависит от условий".

Дипломат привел исторический пример: "Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин

"Я, конечно же, не утверждаю, что ситуация на Донбассе идентичная, - я просто хочу сказать, что все зависит от обстоятельств. Поэтому мы должны сделать обстоятельства такими, чтобы выборы стали возможными", - сказал Райхель.

"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам. Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - добавил посол.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна вывести с Донбасса войска и оружие, а потом можно говорить об организации выборов.

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Можно провести выборы и при присутствии в лугандоне российских войск. Но только подземных:


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исключительно такое присутствие парашский вояк на украинских віборах
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Комментируя Минские соглашения, он сказал: "Если украинская сторона настаивает на том, чтобы провести выборы после того, как она полностью возьмет под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях, тогда это означает, что Россия должна выполнить почти все те положения, которые от нее зависят, и только после этого начнется выполнение важных для России требований.

Т.е. внимательно читаем. Г-на посла смущает что интервент (причем на сегодняшний момент официально признанный интервент), выполнит первым условия деоккупации??? Т.е. это не справедливо с его точки зрения, я правильно понимаю? Интересная логика ничего не скажешь.
Пример с ГДР хорош конечно, но хотелось бы напомнить драгоценному послу, что советские войска в там появились в результате агрессии гитлеровской Германии. Украина ни на кого не нападала и мне непонятно, почему она должна выполнять какие либо пункты Минска ранее интервента.
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Пример с ГДР хорош конечно....советские войска там появились в результате агрессии гитлеровской Германии!!??
Дело не в агрессии гитлеровской Германии, а в том что в той ситуации руководству СССР, Горбачеву в частности и Политбюро с Яковлевым и остальными, было абсолютно нас*рать на ГДР и они думали как бы побыстрее слинять оттуда чтобы приступить к дерибану СССР, имея перед глазами миллиарды и миллиарды.

Чего не скажешь о шизанутом Путине, целью которого является аннигиляция Украины и Белоруссии как независимых держав, в первую очередь. Любой отступление, любая слабинка украинской стороны тут же будет использована для убийства Незалежных стран и регенерации Империи. Поэтому нужно не ловиться на эти подлые закидоны купленных с потрохами агентов Кремля. Помнить что победит тот у кого крепче выдержка!
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Он просто забыл добавить: «Мой Хозяин Владимир Путин с таким не согласится!».
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Еврокомисар Хан сказал,что нельзя у нас проводить любые выборы,бо реформы поламаются.А мы уважаем его мнение.Так что идите лесом,неуважаемый посол,вместе со своими лугандонами и выборами
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А чому ви дивуєтесь ?
Це і є логічним наслідком всього "мінського процесу" ...
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Какие могут быть "ВЫБОРЫ" среди РАБОВ и ХОЛОПОВ империи, которые вообще не должны иметь права голоса?
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Ну - сумашедший, что возьмешь (с) В.Высоцикй
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"Я, конечно же, не утверждаю, что ситуация на Донбассе идентичная, - я просто хочу сказать, что все зависит от обстоятельств. Поэтому мы должны сделать обстоятельства такими, чтобы выборы стали возможными",- ЗАСТАВТЕ ТВАРИ РАШИСТА ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ МИНСКА И УБРАТСЯ С УКРАИНЫ.ТОГДА И РОДЯТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВЫБОРОВ...
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Що це за лохотрон - вибори, вибори в ОРДЛО, вони що одразу все вирішують, що вони легітимізують! Отруєна, споганена московією територія, окупована москальськими віськами і місцевою гопотою не має права бути частиною тіла України, або вирізати із організма ту заразу або очистити від нечисті, іншого лікування не дано....
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начните отказываться от донбаса и все станет на свои места.
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Донбасс не хочет, чтобы от него отказывались. А еще больше не хочет )(уйло: скоро он будет воевать под лозунгом "Возвернем Донбасс Украине!"
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Даунбасс не хочет, чтобы от него отказывалась Рассеюшка. А она как раз и отказывается. Она им типа «Заткнитесь! У нас своих нахлебников хватает. Хватит с нас почти миллиона ваших беженцев, еле растыкали их по Сибири и ДВ. Вы нам нужны здесь, на Украине, как часть Украины, чтобы троллить киевскую хунту. Нам нужны терпилы, и если вы при этом хоть все сдохнете, так тому и быть.»

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Радослав. Потому что пункты Минска в таком порядке расставлены. Сначала выборы, а потом вывод воиск. Эти вопросы надо задавать организации озабоченных наций. Почему вместо того что бы действовать по уставу они устанавливают новый миропорядок и насколько он законен , если после нарушения устава возникает вопрос о летимности самой организации.
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Неоднократно Порошенко (Липецкий, офшорный, шоколадный), Яценюк (Кролик, куля в лоб) и Климкин (кто-то решил назвать его олигофреном, но это в публику не пошло) утверждали, что пункты в Минских соглашениях не меню, как того хочет паРаша, что хочу, то и выбираю и Меркель с Оландом соглашались с аргументами Порошенко, Яценюка и Климкина.
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Вали нахрен, оскорб-БЛЯТЬ своих ЧЛЕНОВ правительства!!!! В спам!
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Советские войска в ГДР таки да были, но они не воевали. А вот на Донбассе стреляют, и проводить выборы под пулями -это таки "сложно представить".
PS После Второй мировой войны выборы в западной части Германии прошли где-то в 1949 г.
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Тут кто-то правильно предложил: пусть этот посол едет и организует честные выборы по стандартам ОБСЕ на территории, контролируемой ИГИЛ. Если эта ссука хоть один день там проживет и вернется, тогда его советы может кто-то и послушает.
Даунбасские бандиты ну ничуть не уступают ИГИЛовцам в кровожадности и подлости, да и куратор у них один и тот же - ФСБ/ГРУ.
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Опасно: ведь он может таки организовать, если его там умно используют. Я читал, что Гитлер великолепно провел Олимпиаду в Берлине в 1936-м
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міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель за підсумками зустрічей у Вашингтоні з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном і віце-президентом Майком Пенсом пояснив, що «скасування або пом'якшення санкцій проти Росії можливі тільки за умови прогресу у виконанні Мінських домовленостей». http://nv.ua/ukr/opinion/panfilov/kreml-potrapiv-u-gibridnu-pastku-602292.html
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Да-да, посол, посол ты на)(уй. Состоятся, обязательно состоятся, когда остатки российских войск окажутся за Уралом в окружении узкоглазого народного ополчения.
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Зачем уподобляешься даун-нации, оскорбляешь другие нации. Почитай историю, сколько эти узкоглазые сами от московии натерпелись. Возьми к примеру чукчей, они порядка столетия сопротивлялись ихней навале, пускай даже разобщённо, но стойко. Масквбадцы уйму анекдотов про них сочинили, не зная, что над ними чукотский фольклор ещё больше потешался!
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Игорь, никакого оскорбления, я хотел скрыть национальность народного ополчения, озадачить кацапов, так сказать, сохранить интригу. На востоке у представителей народов монголоидной расы есть одна особенность - разрез глаз с узким прищуром. Не более.
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я так понимаю, что западу глубоко пох как эти выборы проводить, лишь бы провести, соблюдая некие формальности, и забыть про Украину..
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предлагает построить берлинскую стену по линии разграничения?
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Тогда и нам придется идти на выборы под контролем агентов Кремля в Берлине. Я не согласен.
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И зачем тогда Украине такой Мордор? Чтоб восстанавливать его?
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После второй мировой войны Германия должна была остаться единой, но союзники не смогли договориться и поэтому появилось две Германии. Сейчас он вместо того что бы молчать в тряпочку вымещает исторические обиды, как этот недавно выступавший из Польши. Вместо того что бы заявить свою обиду правонаследнику СССР.
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А что это за выборы в условиях оккупации? совсем дяденька посол рехнулся.
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Гдр и ФРГ,были колоссально различными по уровню жизни и экономики.Украина же ненамного лучше дыры.Поскольку там тормоз из коррупционеров.
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совершенно различные ситуации. Здесь идёт ВООРУЖЁННАЯ АГРЕССИЯ. А в Германии - затухающий режим без какой либо агрессии. В Германии предсказуемо была победа прозападного направления. А вот в Украине над каждым избирателем встанет с оружием российский захватчик... Народ испугается. А кто не испугается, то его выбор подтасуют. Так как сделали в Крыму. Они же запретили украинские и проукраинские партии . Они хотят просто узаконить своё присутствие в Украине и мешать развиваться нашей стране.
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Без вывода войск паРаши можно было бы и поставить границу Украины под контроль полицейской вооруженной миссии ОБСЕ, без, как это ты сказал - "предварительного обеспечения безопасности".
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Розумна людина це Райхель !!!
Отже ОРДЛО під контролем комуністичної Росії і за "берлінсько. стіною", як колись НДР, 45 років "бурхливо розвивається" .... а після того вибори на території ОРДЛи.
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Маю хорошу ідею. Можемо хоч завтра провести там (в т.н. ДНР/ЛНР) вибори депутатів до німецького Бундестагу. Думаю терористи з радістю погодяться на своє представництво в Бундестазі.
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Этот Райхель слабо представляет себе, что такое российские войска и как в их присутствии вообще что-то можно проводить
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С годами приходит мудрость, но глупость, к сожалению, не уходит.
Глупость - дар божий, но злоупотреблять им не следует…

Выслушав его, его психоаналитик записался на приём к своему....
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Да не вопрос!!! Если их организацией и проведением займется лично хер Райхель. И своих однодумцев пусть не забудет с собой прихватить... земля им пухом.
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господин Эрнст Райхель.Когда вы говорите,создается впечатление,что вы бредите.
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Ну да. Столько бабла в Кремле отсыпали, что он пьяный без вина. Крыша едет.
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Я сначала дамал что этот посол в фашистской паПАШЕ , а нет эта гнида марионетка )(уйла, он оказался послом в Украине. Неужели этому прокремлёвскому прихвостню не ясно что в условиях кровавой оккупационной войны кремлёвских фашистов )(уйла - путлина выборы на временно оккупированном российскими оккупантами Донбассе проводить нельзя." Даже немцы, после поражения во Второй мировой войне, в 1945-48годах не проводили выборов так как во всех опросах немецкие избиратели отдавали предпочтение разным прогитлеровским национал-социалистическим партиям, и даже ещё в 1948 году Гитлер, по всем опросам, занимал первое место на должность бундес-канцлера.. Из за этого выборы перенесли на 1949-год и только тогда пришёл к власти Христианско-демократический союз ( ХДС) . Да и как сейчас провести выборы - на оккупированной лютым врагом украинской территории Донбасса. Неужели их проводить под дулами российских фашистов захватчиков, и это что для того, чтобы выбрать во власть одних кровавых прокремлёвских бандитов - террористов и фашистов )(уйла. Обычно всегда, и везде все народы мира сначала освобождают свою родную землю от лютого кровавого врага оккупанта и лишь потом на освобождённых территориях проводятся свободные честные и справедливые демократические выборы.
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Западная группа советских войск не вела военных действий в ГДР в момент выборов. Ситуации разные, высказывание Райхеля - чистая манипуляция.
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Только при условии,что этот посол лично будет в комиссии
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Я тоже не против присутствия войск России. Но хотел бы уточнить их состояние в момент выборов. Или тушкой или чучелом.
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только грузом 200 парашские войска будут "присутствовать" на территории Украині во время віборов
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Самое главное, что и после выборов, даже если они состоятся педераша свои войска не выведет.
Они придумают кучу аргуметнов, например: орудующая многотысячная дрг "Правого сектора", угрожающая жизни новоизбранной власти и лицам их поддерживающим. Подобные закидоны ,по мнению рашистов, сделают невозможным вывод войск. Можно проследить, хотя бы, некоторые их поступи,их невиданный цинизм, сплошной поток вранья, чтобы убедиться в абсолютной реальности такого исхода "лугандонского выбора".
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ешо рас...меняем даунбасс на Аляску, пущай ТРАМП из долбасских негров сделаеть.............
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В купе едут четыре пассажира. Едут долго - час, другой, скучно... Наконец один не выдержал и говорит:
- А давайте фамилии угадывать. Например, моя фамилия происходит от названия зверька, серого такого, с длинными ушами, который по лесу бегает.
Второй:
- А моя фамилия тоже происходит от названия зверя, тоже серого, который тоже по лесу бегает, но он злой и с клыками.
Третий:
- А моя фамилия состоит из двух слогов. Первый слог - это то, что нам большевики обещали, а второй - то, что мы получили вместо этого.
Четвертый встаёт, достает красную корочку и говорит:
- Вы, товарищи Зайцев и Волков, сидите тут, а Вы, товарищ Райхер, пройдемте-ка со мной...
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А кого, собственно говоря, интересует мнение иностранного посла по вопросам напрямую не касающимися его должностных обязанностей? Основная деятельность посла заключается во всестороннем взаимодействии двух стран в вопросах взаимопонимания и поисках конценсуса в спорных вопросах, а не высказываниях руководящих постулатов стране, которая тебя приютила! Одного старшего брата похерили, а это надо понимать его любимая собачонка с колорадским бантиком на челочке?
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Может немцу на ковёр завтра не ходить. Всё равно потом бумажку с извинениями пришлют.
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твоей жене забеременеть то же не обязательно в твоем присутствии пора их всех на йух посылать
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да забейте вы на этого рахита . Его маму советский солдат ещё в 1945 - ом году . Вот и родилось рахит .
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Теперь понимаю почему Евросоюз трещит уже, ценность вступления в него утрачивается, возможно все же политиков сменят в Европе, но мне кажется если кто то не чистый получает власть, то но все сделает, чтобы оставить у себя ее, даже если все развалится.
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Как говорил один мой знакомый американец, явно на одного меньше пристрелили наши парни в 1944-м.
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" Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг",
Не мытьем, так катанием. ЕС главное, шоб было тихо. Неважно, сколько погибло и еще погибнет граждан Украины и что само существование ее как независмого государства под вопросом.
Немецкий бизнес страдает от санкций, значит, нужно по-любому ублажить рашку.
Позиции Украины слабы, в первую очередь по причине барыжных интересов соевой власти - не может Европа ограничивать себя, в то время, как додики набивают себе карманы.
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Oh, mein Gott...
я работаю в немецкой компании и никаких страданий ни у нас ни у наших партеров/клиентов не наблюдаю. от слова совсем. можно узнать откуда у вас сведения о страданиях немецкого бизнеса? дайте я угадаю. раша тудой? Киселев ТВ? нет? тогда откуда этот БРЕД?!
не повторяйте больше эти глупости, а то над вами потешаться будут.
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Не обязательно, посол, чтобы у твоей жены ты был один единственный мужчина. Ничего страшного, если она каждый день приводит в дом любовников, а по полу ползает стая ее ребятишек не известно от кого.
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Підор. Дивися за своїми німцями. Підхуйловник
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Господин посол получает зарплату в "Газпроме" "русского" Миллера, как помощник Шрёдера.
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Необязательно, что выборы в Германии могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, - посол Германии Райхель. (Так лучше звучит).
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А вообще не падать в обморок от заявлений то ли Райхеля, то ли Качинського. Игнорировать и идти своим курсом. Вот эта паника наши СМИ и посадовцев хуже всего. Стоять твердо на своем, идти свои курсом и эти моськи от нас отцепятся
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Теперь интересно: чьё мнение высказал Посол:
1. Если своё личное ( то есть не отвечающие политики Государства которое представляет - замена посла).
2. Если это официальное мнение Германии ( тогда всё намного сложнее).
3. Если это официальный представитель Германии ( завербованный фысыбы тогда Международный скандал).
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Высылайте его назад, тут таких послов не надо.
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Провести формальные выборы можно и в концлагере.
Но они дадут всегда заранее известный результат, который.
гарантированно получали захватчики власти в Советском Союзе и нынешней путинской Гб-шной России.
Поэтому выборы должны быть свободными, что абсолютно невозможно сделать на оккупированных кремлевскими захватчиком территориях.

Это - ликбез для Райхеля, которому по его развитию больше под подходит быть послом Кремля.
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Да нас_рать на этого 3,14дараса! Дать пинка под зад и пусть катится в свою фашистию.
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Пустое ими возмущаться. Еще тысячи жаб выставят из болот свои хайла, и проквакают такое же - в разных вариациях. И так будет, пока не откажемся от минских, и не примем закон об оккупированных территориях.
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"Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным: все зависит от условий".
"Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене"

_______________________
Аллогичный даун, в Берлине покрывали Градами перед выборами?
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А кто прислал этого пи...дюка? За вымя и в студию - пусть объяснит поведение своего реноме, потом этому пи...дюку на лоб выколку - "х...йло" - и, домой, в Швабию, лизать жопы ГДРовцам. Как-то так, я думаю.
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Хмм ,так а почему ФРГ не платили пенсию ГДР,и другие няшки?Ах ну да понимали,что тогда хрен вернется ГДР взад))),значит по логике донбвавбе нужно блокировать и надолго,чтоб вата на расейку смылась!Тогда все само вернется)))
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А чего такой шум из за какого то немецкого дурака? Да, отреагировать надо, вызвать, потыкать мордой...
Он что, вес имеет? Пусть Меркель с ним сама разбирается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, - посол Германии Райхель
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