 Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, - посол Германии Райхель

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью "РБК-Украина".
Комментируя Минские соглашения, он сказал: "Если украинская сторона настаивает на том, чтобы провести выборы после того, как она полностью возьмет под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях, тогда это означает, что Россия должна выполнить почти все те положения, которые от нее зависят, и только после этого начнется выполнение важных для России требований. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным: все зависит от условий".
Дипломат привел исторический пример: "Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене".
"Я, конечно же, не утверждаю, что ситуация на Донбассе идентичная, - я просто хочу сказать, что все зависит от обстоятельств. Поэтому мы должны сделать обстоятельства такими, чтобы выборы стали возможными", - сказал Райхель.
"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам. Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - добавил посол.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна вывести с Донбасса войска и оружие, а потом можно говорить об организации выборов.
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Т.е. внимательно читаем. Г-на посла смущает что интервент (причем на сегодняшний момент официально признанный интервент), выполнит первым условия деоккупации??? Т.е. это не справедливо с его точки зрения, я правильно понимаю? Интересная логика ничего не скажешь.
Пример с ГДР хорош конечно, но хотелось бы напомнить драгоценному послу, что советские войска в там появились в результате агрессии гитлеровской Германии. Украина ни на кого не нападала и мне непонятно, почему она должна выполнять какие либо пункты Минска ранее интервента.
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Дело не в агрессии гитлеровской Германии, а в том что в той ситуации руководству СССР, Горбачеву в частности и Политбюро с Яковлевым и остальными, было абсолютно нас*рать на ГДР и они думали как бы побыстрее слинять оттуда чтобы приступить к дерибану СССР, имея перед глазами миллиарды и миллиарды.
Чего не скажешь о шизанутом Путине, целью которого является аннигиляция Украины и Белоруссии как независимых держав, в первую очередь. Любой отступление, любая слабинка украинской стороны тут же будет использована для убийства Незалежных стран и регенерации Империи. Поэтому нужно не ловиться на эти подлые закидоны купленных с потрохами агентов Кремля. Помнить что победит тот у кого крепче выдержка!
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Це і є логічним наслідком всього "мінського процесу" ...
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PS После Второй мировой войны выборы в западной части Германии прошли где-то в 1949 г.
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Даунбасские бандиты ну ничуть не уступают ИГИЛовцам в кровожадности и подлости, да и куратор у них один и тот же - ФСБ/ГРУ.
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Отже ОРДЛО під контролем комуністичної Росії і за "берлінсько. стіною", як колись НДР, 45 років "бурхливо розвивається" .... а після того вибори на території ОРДЛи.
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Глупость - дар божий, но злоупотреблять им не следует…
Выслушав его, его психоаналитик записался на приём к своему....
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це вирішать українці!!!
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Они придумают кучу аргуметнов, например: орудующая многотысячная дрг "Правого сектора", угрожающая жизни новоизбранной власти и лицам их поддерживающим. Подобные закидоны ,по мнению рашистов, сделают невозможным вывод войск. Можно проследить, хотя бы, некоторые их поступи,их невиданный цинизм, сплошной поток вранья, чтобы убедиться в абсолютной реальности такого исхода "лугандонского выбора".
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- А давайте фамилии угадывать. Например, моя фамилия происходит от названия зверька, серого такого, с длинными ушами, который по лесу бегает.
Второй:
- А моя фамилия тоже происходит от названия зверя, тоже серого, который тоже по лесу бегает, но он злой и с клыками.
Третий:
- А моя фамилия состоит из двух слогов. Первый слог - это то, что нам большевики обещали, а второй - то, что мы получили вместо этого.
Четвертый встаёт, достает красную корочку и говорит:
- Вы, товарищи Зайцев и Волков, сидите тут, а Вы, товарищ Райхер, пройдемте-ка со мной...
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Не мытьем, так катанием. ЕС главное, шоб было тихо. Неважно, сколько погибло и еще погибнет граждан Украины и что само существование ее как независмого государства под вопросом.
Немецкий бизнес страдает от санкций, значит, нужно по-любому ублажить рашку.
Позиции Украины слабы, в первую очередь по причине барыжных интересов соевой власти - не может Европа ограничивать себя, в то время, как додики набивают себе карманы.
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я работаю в немецкой компании и никаких страданий ни у нас ни у наших партеров/клиентов не наблюдаю. от слова совсем. можно узнать откуда у вас сведения о страданиях немецкого бизнеса? дайте я угадаю. раша тудой? Киселев ТВ? нет? тогда откуда этот БРЕД?!
не повторяйте больше эти глупости, а то над вами потешаться будут.
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1. Если своё личное ( то есть не отвечающие политики Государства которое представляет - замена посла).
2. Если это официальное мнение Германии ( тогда всё намного сложнее).
3. Если это официальный представитель Германии ( завербованный фысыбы тогда Международный скандал).
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Но они дадут всегда заранее известный результат, который.
гарантированно получали захватчики власти в Советском Союзе и нынешней путинской Гб-шной России.
Поэтому выборы должны быть свободными, что абсолютно невозможно сделать на оккупированных кремлевскими захватчиком территориях.
Это - ликбез для Райхеля, которому по его развитию больше под подходит быть послом Кремля.
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"Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене"
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Аллогичный даун, в Берлине покрывали Градами перед выборами?
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Он что, вес имеет? Пусть Меркель с ним сама разбирается.
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