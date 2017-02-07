EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Политика Украины
  7787  81
Все про:ГПУ (8252) обыск (956) Лозовой Андрей (59) Сарган (92) Мосийчук (222)

 ГПУ проводит обыск у Мосийчука: это не имеет никакого отношения к его политической деятельности, - Сарган

В приемной нардепа (Радикальная партия) Игоря Мосийчука проходят обыски.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (Радикальная партия) Андрей Лозовой, передает Цензор.НЕТ.

"У Игоря Мосийчука - обыск. В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР. Также обыск дома у адвоката Андрея Мамалыги", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук

На сайте ВР указана единственная депутатская приемная Мосийчука, расположенная в Василькове по адресу ул. Киевская, д. 97.

"Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у меня и адвоката Сивакова!" - рассказал Мамалыга на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В парламенте собирают подписи за обмен Карпюка и Клыха на российских дезертиров Одинцова и Баранова, - нардеп Лозовой

"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности народного депутата И. Мосийчука. Все детали - позже", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотел, но не успел не преступление. Может проголосовал не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та этот Ляшко фактически в коалиции на подхвате, после громких заявлений про злочинну владу,про неприятие злочинного закону про бюджет,тут же находит "аргументы" своего голосования за законы,так называемый троянский конык. Балабол про одно и тоже ,товарного выробныка,и пидвыщення пенсий тым,у кого нема ниякого выробнычого стажа,тобто добивается зривняловки,кто всю жизнь проработал и кто прощелкал семечки, сидя на скамейках под подьездами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю будут принуждать вступить в коалицию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они и так все Пэтины забаганки голосуют ЗА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
голосуют.....но за деньги.....порошенко хочет ,чтоб бесплатно голосовали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага. Ну так тогда точно никакой политики. Чисто экономический вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря Ляшко снимал часы, входя в кабинет Офшоренко. Так шо пленок Онищенко не существует? Да там можно снимать 24 часа в сутки 365 дней в году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кабмин на опережение упреждает возможных голосующих за его отставку .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"депутатский запрос - 40 тыщ баксов" . Ни какой политики, только экономика
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Брехло - каратист...гоп стопник..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до шуфрича і інших ублюдків із жопоблока питань нема... вже три роки як питань нема...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так шо опять тарифный майдан? И потом резко уходим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятно. Кому-то срочно понадобился тайный рецепт стремительного похудания. А Мося- молчит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во попал мужик ... один раз оступился так сказать а его теперь всю жизнь шмонать и допрашивать будут ... ну не Савченко же в самом деле обыскивать , там по рукам быстро дадут ... с таким плокулолом у нас правосудия не будет никогда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та кто его знает, оступился или оступили (кто видел кинушку, представленную публике, знает о чем я). А обыск - классная штука для упирающихся по любому поводу, выматывает психологически. Порошенко выстраивает настоящую диктатуру. То есть уже выстроил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А слабо у ахмета обыск провести ? Или пинчука,который крамезные речи толкает.Медведчука - который кум пути и этим гордится.Балоги,который слишком за русский язык гавкает.Слабо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коррупционеры, судя по опросам, предпочитают хранить наличность в кубометрах валюты. Проводя регулярные обыски с изъятиями, можно хорошо наполнять гос. бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обложили 3.14дора шЛюшко. Рыбалко, Мосийчук, Лозовой.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К Бойку и прочей рыговской банде в ГПУ как обычно только пожелание о счастливой и процветающей жизни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется, что депутатская публика , в некотором роде, делится не по принципу "оступился - не оступился", а "поймали - не поймали"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже собрали баранов на акцию "патриотаобижают"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
денег нема, ахметов сам счас нуждается..не повезло Алежке и Жирдяю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ЗАЧЕМ с Новинского сняли неприкосновенность? Чтобы выбрать в ПАСЕ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну тогда и Мосийчука пора выбирать в ПАСЕ. К тому же они еще и друзья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот депутат того же калибра авантюристов ..
У понеділок, 6 лютого, народного депутата Надію Савченко не пустили на військовий завод "Форт" у Вінниці. Крім того, нардепу влаштували пікет біля будівлі Апеляційного суду. Про це в Facebook повідомив активіст "Миротворця", блогер Мирослав Олешко, передає 24tv. -- Колабораціоніста Надію Савченко та її помічницю зустріли у Вінниці бійці АТО так, як личить зрадникові. Савченко намагалася пролізти, перебравшись через паркан на збройовий завод "Форт". А потім поїхала на суд захищати жінку, яка кинула людей на квартири. Свідки стверджують, що суд був прикриттям. Або Савченко навіть не розуміла, на який суд їй іти і кого захищати, - мовиться у повідомленні активіста. Він додав, що Савченко біля суду були поставлені дуже незручні запитання. -- Чому ви намагалися потрапити на "Форт", дізнатися державні таємниці? Ви агент Кремля? Через вас загинуло так багато хлопців. А ви їздите на переговори з ворогом? - запитав Олешко. Проте нардеп так і не відповіла на жодне запитання. -- Я на все вам відповім у письмовій формі, зробіть мені офіційне звернення як до депутата, - сказала Савченко. "Ми не знаємо, чиїм депутатом вона є. Від спільноти бійців АТО Вінниці ми відзначаємо, що на такий об'єкт як "Форт" ми її не пустимо. І протистояти їй буде не тільки поліція, а й хлопці, які воювали. Якщо б це не сформувалося зрадником України, ніхто не допустить подібних моментів. Приїжджати на суд і відстоювати права громадян - це її право. Нехай робить. А приїхати на режимний об'єкт - ні", - навів блогер слова бійця АТО Леоніда Гуменного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то, в своём статусе она вхожа на любое предприятие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вона слуга народу,а народ проти щоб вона зайшла на їхнє підприємство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мосийчука реально взяли за жопу на взятке
что он вообще делает в верховной раде???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоколадную жопу облизывает,да видимо плохо,вот и решили напомнить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тошно смотреть когда этого "карьер решу, с ментами решу.... запрос 3000 дол и т.п. " пиарят по тв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его политическая деятельность в СИЗО должна быть давно. Деятель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что за блядинская манера давать сообщение, а потом кочевряжиться типа "детали позже"... Нахер вы такие засекреченные вообще!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может за это?

Andriy Mamalyga з Ігором Мосійчуком та ще 28.
2 год. ·

SOS !
Генеральна Прокуратура України проводить обшуки у мене та адвоката Сівакова ! Це помста Заступників Генерального Прокурора Столярчука та Матіоса за нашу адвокатську діяльність!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что не уверенны, найдут ли что-то, что можно будет использовать против него.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А он случайно отношения к блокаде не имеет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зі слів Ляшко ( виступ на Ері ) , ті хто заважає торгувати з терористами , є агентами Кремля. Передачі на Ері транслюються пізно , тому гості викладують все .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А при чім тут Ляшко. Мова про Мосійчука. Позиція Мосійчука не обов'язково має співпадати з позицією Ляшка, навіть якщо вони в одній партії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже наоборот. Голосуют с БеПеПе. Может это месть за часы. "По утрам надев трусы, не забудьте про часы............" Как говорится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как же, имеет. осудил, как и предписано старшими товарисчами и спонсорами ляшков. Может, недостаточно громко тявкал? А скорее, зажрался, не по чину запросил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, если у "юГика" сказали, что "кошмаровка" "не имеет никакого отношения к ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности" то да, "оно конешно"... И "электорат" "схавает"... Правда в это верите, "охранители всего, кроме права"? Ну и как это вы на своем "сленге" называете: "принуждение к сотрудничеству", да? Хватит "беспредельничать", "правоохрЕнители"! Согласен, что у того же Мосийчука "скелетов в шкафу" столько, что собственный "цвинтар" может основать... Но... Но истина дороже! Что, голосов для "широкой коалиции" не хватает? "Дебилы, бля..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дофига защитников мосийчука , вы что забыли за что его взяли первый раз ? Нет здесь политики , вор должен сидеть в тюрьме . Его , можно сказать, взяли на горячем , а он вместо камеры сидит в зале ВР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Гаврилюка обыск не проводят потому, что он честный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Его готовят на мэра Киева, он тоже из дальнего космоса, как Леня и Кличко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шкода що мало хто дивився трансляцію з ВР , коли приймали бюджет , то було б зрозуміло хто є хто. Розчарування і відраза , такі відчуття , до риго-шоколадників а особливо до рідкокалів , після декілька годинного перегляду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот интересно почему у дрюлки и бойко не провели не одного обыска!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посадят или нет?Кто на что ставит?Я на то что НЕ Посадят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посадят и отпустят за неимением доказательств
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шото тут кто-то не любит фитнес для дюпутатов - "трудоголиков"... как антересна....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не верю в честность Мосийчука.
Но.Эти обыски больше раздражают.
Хотелось бы взглянуть на интерьер в домиках побогаче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ширма для отвлечения внимания от проблем насущных
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГПУ проводит обыск у Медведчука, ага)
Тьху! показалось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такие мероприятия ему на пользу,в смысле фитнеса
 показать весь комментарий
Ответить
 
На черзі обшук у дурчинова порошонки фуфріча та бойко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так есть же признательные показания мосейчука о вывмогательстве взяытки .в тюрьму его .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Досить язиками чесати - вчіться порядних обирати!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ проводит обыск у Мосийчука: это не имеет никакого отношения к его политической деятельности, - Сарган
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик военнослужащие ВР выборы Германия ГСЧС депутат Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко Путин Россия СБУ снегопад суд США Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти