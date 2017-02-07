 ГПУ проводит обыск у Мосийчука: это не имеет никакого отношения к его политической деятельности, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (Радикальная партия) Андрей Лозовой, передает Цензор.НЕТ.
"У Игоря Мосийчука - обыск. В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР. Также обыск дома у адвоката Андрея Мамалыги", - рассказал нардеп.
На сайте ВР указана единственная депутатская приемная Мосийчука, расположенная в Василькове по адресу ул. Киевская, д. 97.
"Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у меня и адвоката Сивакова!" - рассказал Мамалыга на своей странице в Фейсбуке.
"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности народного депутата И. Мосийчука. Все детали - позже", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
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"Это давление на моего адвоката и давление на меня как на народного депутата", - Мосийчук об обысках ГПУ(12)
Прокуратура АРК объявила о подозрении в госизмене экс-прокурору Крымского региона Няньчуру, - Сарган. ФОТО(17)
Задержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев, - Сарган. ФОТО(271)
"Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд", - Сарган(15)
Лозовий розповів про важливу доповідь в ПАРЄ з прав людини в Криму і на Донбасі(0)
На взятке $2,5 тыс. попался чиновник Житомирской ОГА, - ГПУ. ФОТО(36)
Если в Грузии добровольцу Церцвадзе, воевавшему в АТО, грозят пытки или смерть, Украина его не выдаст, - Енин(63)
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У понеділок, 6 лютого, народного депутата Надію Савченко не пустили на військовий завод "Форт" у Вінниці. Крім того, нардепу влаштували пікет біля будівлі Апеляційного суду. Про це в Facebook повідомив активіст "Миротворця", блогер Мирослав Олешко, передає 24tv. -- Колабораціоніста Надію Савченко та її помічницю зустріли у Вінниці бійці АТО так, як личить зрадникові. Савченко намагалася пролізти, перебравшись через паркан на збройовий завод "Форт". А потім поїхала на суд захищати жінку, яка кинула людей на квартири. Свідки стверджують, що суд був прикриттям. Або Савченко навіть не розуміла, на який суд їй іти і кого захищати, - мовиться у повідомленні активіста. Він додав, що Савченко біля суду були поставлені дуже незручні запитання. -- Чому ви намагалися потрапити на "Форт", дізнатися державні таємниці? Ви агент Кремля? Через вас загинуло так багато хлопців. А ви їздите на переговори з ворогом? - запитав Олешко. Проте нардеп так і не відповіла на жодне запитання. -- Я на все вам відповім у письмовій формі, зробіть мені офіційне звернення як до депутата, - сказала Савченко. "Ми не знаємо, чиїм депутатом вона є. Від спільноти бійців АТО Вінниці ми відзначаємо, що на такий об'єкт як "Форт" ми її не пустимо. І протистояти їй буде не тільки поліція, а й хлопці, які воювали. Якщо б це не сформувалося зрадником України, ніхто не допустить подібних моментів. Приїжджати на суд і відстоювати права громадян - це її право. Нехай робить. А приїхати на режимний об'єкт - ні", - навів блогер слова бійця АТО Леоніда Гуменного.
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что он вообще делает в верховной раде???
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Andriy Mamalyga з Ігором Мосійчуком та ще 28.
2 год. ·
SOS !
Генеральна Прокуратура України проводить обшуки у мене та адвоката Сівакова ! Це помста Заступників Генерального Прокурора Столярчука та Матіоса за нашу адвокатську діяльність!
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Но.Эти обыски больше раздражают.
Хотелось бы взглянуть на интерьер в домиках побогаче.
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Тьху! показалось...
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