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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (9906) минимальная зарплата (93) Министерство социальной политики (422) Рева (134)

 Решение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данные

Повышение минимальной заработной платы вдвое было правильным решением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата, которая теперь составляет 3,9 тысячи гривен на вакансию, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - сказал министр во время рабочего совещания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана в понедельник, 6 февраля.

Рева привел статистические данные за первый месяц 2017 года, которые свидетельствуют о положительном влиянии решения о повышении минимальной заработной платы на рынке труда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об увольнении работников и повышении цен из-за увеличения минимальной зарплаты не соответствует действительности, - Рева

"По сравнению с январем прошлого года на 35% увеличилось количество работодателей, которые ищут работников; на 48% выросло количество вакансий; на 32 % выросло количество людей, обеспеченных работой; на 16% уменьшилось количество безработных; количество претендентов на одну вакансию уменьшилось с 16 до 9; уменьшение количества предупрежденных об увольнении работников на 26% меньше, чем в январе прошлого года", - уточнил министр.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3,2 тысячи гривен.
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Откуда тогда безработные?
Предлагаете разогнать дармоедов: Центры занятости ?
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ПУСТЬ ДЛЯ НАРОДА ЭТО БУДЕТ НАУКОЙ. ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙЩЕМ НЕ ГОЛОСОВАТЬ НИ ЗА ОДНОГО ИЗ ПОРХАТОЙ НАЦИИ. КАКИМ БЫ ОН НЕ БЫЛ. Одна еврейка, уезжая в Израиль, организовала небольшую вечеринку. Позвала на неё и своих соседей белорусов, а потом, забыв о их присутствии, подняла тост: "Я 25 лет отработала врачом и за все эти годы ни одного разу не поставила ни одному гою правильный диагноз. Так выпьем же за это". А работала она детским врачом. Мой коллега по работе со своей женой были в шоке, а я его шок до сих пор не могу забыть. Нет ни одного сиониста-врача, который бы поставил славянину правильный диагноз.
Требовать от вальцманов, гройсманов и прочих хрюксманов, чтобы те заботились о ЖКХ, отоплении, уборке улиц - это то же самое, что требовать от грабителя, забравшегося в банк, чтобы он параллельно с грабежом сделал влажную уборку помещения и пропылесосил ковры.
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Да что ты говоришь, приедь в Винницу и посмотри что сделал Гройсман! как уже достали тупицы вроде вас!
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Выстроил большой рынок?!
Закупил старые трамваи?!
ЭТО ПО УМОЛЧАНИЮ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ МЭР.
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Этого по умолчанию НЕ должен делать любой мэр!!! :D
Пы.Сы. В Виннице был! Был ОЧЕНЬ удивлён! По ходу лучшим городом Украины и т.д и т.п. Винницу признавали те, кто нигде, кроме Винницы, больше не был!
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Ну, да - сначала украсть 10 млн, а потом сделать на 1 млн. - это "крутой меценат" )
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Михаил Крутихин крутой кацаПсинский нефтяной аналитик в Ютубе рассказал о Крутости КГБэшных ушлепков,и каким способои Путлер обувает Лукаша и Назарбая по нефти и газу в своём Тухлом Союзе Рогов и Копыт.. ...Просмотрите прослушайте,не пожалеете...,Степан Генадьич Демура Отдыхаеть..
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Когда у нас будет высчитываться пенсия и зарплата (всем включая депутатов и президента) по коэффициенту от "минималки"? Только после этого будет "честная" оплата. Поднял "минималку" - поднял себе зарплату. А "мы поставим патрульным 8 тысч." (а почему не 12) взято из воздуха. Должна быть ОСНОВА от которой и будут отталкиваться ВСЕ выплаты.
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Поехал я под Кабмин требовать снижения пенсии до 120 гривен и хлеба по 16 копеек с водкой по 2,87. Бувайте Панове
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.)) Айда все на Майдан , требовать снижение минималки до старого уровня . !!
Цирк , в натуре . !!
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Тебе и флакона боярышника хватает, что бы пургу нести.
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, , верно , .!!! , , именно так. Трамп и сказал , ,,,, трамп уточнил , что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться , , .......еще не вечер , ,)))
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искуственное повышение -это только дебил мог придумать!зарплата повышается за счет экономики,а так это ифляция-безработица и повышение цен на все+расходы на работника ложатся на самого работника и зп остается на прежнем месте!+сокращение работников.
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Рева, ти розкажи це бюджетникам, яких тепер переводять на 30% ставки
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да, он лично добавил каждому по три обещания от гидранта,
а они дорого стоят ...
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конечно верное, теперь меньше на субсидии будут расходы, а панамские счета пополнятся
усиленными вдвое поборами
порошенко наш президент
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Не верится что бы за оду неделю собрали такую статистку по стране.. Наверняка как всегда брешет.
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У них с этим всё просто!
Приведу пример: Отъём Приватбанка. В понедельник снимается с банкоматов 2млрд, во вторник - 2 млрд, в среду в 12 дня!!! объявляют - мы вышли на стандартную величину опустошения банкоматов - 1 млрд. В чём же секрет? Возвращаемся в понедельник и смотрим: в банкоматы было загружено 5 млрд.
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Скорее всего взяли на "Ворке" или "Хєдхантере". Да вот незадача - 100% "белые" зарплаты там бывают редко. Другое дело, что есть куча способов НЕ устраивать работника на полную ставку.. В целом слова министра - подтверждение трех видов лжи - просто ложь, наглая ложь и статистика.
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Уже израильский кнесет узаконил строительство кошерных домов на палестинкой земле, а нас (чого - бідний, бо - дурний, а чого - дурний, бо - бідний), при такой ситуации, до которой они страну довели специально, уже доводят до выкупа этой земли под жидовское УРА. Что-то сильно быстро забыли эти ублюдки Богдана Хмельницкого и Зборивську угоду 1649 года да и погромы. Может уже пора освежить им память?
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Влада играет с огнём ..В этот раз похоже пронесло но следующее поднятие зарплаты точно приведёт к революции .. .
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Значит нужно понизить...Даёшь понижение зряплаты!
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зачем вы, народ, вообще с продажным стецьком общаетесь? заспамили молча - и со временем не будет у тварей работы. они же поименно известны. а посты под новыми никами, - так их по содержанию сразу видно
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у знакомой медсестры (работает на ставку) зарплата поднялась аж на 180 гривень.. а вот уборщицы теперь в поликлиниках цветут и пахнут.. +1000 как ни как
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Что бы мало зарабатывать, нужно много учиться. Поговорка времен совка.
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Учителям и врачам насчитывают от 1600, с надбавками достигло 3200 и хватит,приравняли фактически к дворникам и уборщицам.Это достижение Ревы,а помню в прошлом году рубашку на себе рвал что учителя будут 5000 получать.
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тобто виходить, треба всім зменшити до 1600?
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Я не казав зменшити,нащо тоді було трепатись що з першого січня вчителям накинуть 50% +надбавки.
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Он сам идиот, или нас за идиотов держит. Может безработица немного и уменьшилась в конце 2016 года. Но какое, блд, отношение к этому имеет тупорылое повышение МЗП без всяких экономических предпосылок с января 17-го? Но теперь безработица опять вырастет. Малый бизнес (белый) ужимается на глазах. Жена заезжала в налоговую уточнить - сколько теперь платить, говорит толпа народу там тусуется с целью закрыть бизнес. Здраствуй тень, конверты и покращення. Диверсия!
А вроде у Гройсмана фамилия неглупого человека...
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і що із-за того, що треба докинути 700грв зверху? заглянь на сайт rabota.ua том 100 000 вакансій.
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ОК. А вы сами смотрели эти вакансии? Да, "Работа" неплохой сайт. НО! Основная масса вакансий - "с опытом работы".
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Рева заліз до нас в кишеню і додав зарплату бюджетникам з нашої кишені (з податків). І цим він дуже пишається (вкраденими у нас грішми).
Потім він вдруге заліз до нашої кишені і примусив збільшити нас вдвічі видатки неприбутковим організаціям (творчі спілки, садові товариства, гаражні і будівельні кооперативи, тощо). Про це ця падла "скромно" замовчує.
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Этот Рева дебил или считает остальных за дебилов?

Ну, как можно делать такие глобальные выводы, основываясь всего лишь на одном месяце?

Уже не говоря о том, шо цифры явно притянуты за уши.

Поскольку, не может на 35% увеличиться количество работодателей, которые ищут работников потому шо всегда работодатели, в случае повышения зарплат, наоборот, ищут поводы для сокращения своих работников, тем более в нынешней экономической ситуации в стране.

А потому, не может на 32 % вырасти количество людей, обеспеченных работой, повторюсь, так как любому работодателю - невыгодно платить существенные большие зарплаты своим работникам, и поэтому, например: у нас в одном из государственных технических университетов избавляются от уборщиц перекладывая эту работу на преподавателей.............

В связи с этим и другие цифры явно - не соответствуют действительности.

Таким образом, это очередная популистская брехня, на этот раз от пресс-службы Кабмина, поскольку Гройсман уже неоднократно был уличен во лжи.

Так шо не стоит обращать внимания на эти популистские брехливые интервью.

Например: чего только стоят неоднократная брехня Гройсмана и Ревы о возможности использования получателем субсидии для оплаты за отопление сэкономленных средств по субсидии.

Но на самом деле это оказалась - брехня.



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Отличительной особенностью идиота как раз и является отсутствие любых сомнений. И если бы речь шла об идиоте лично, было бы полбеды, но от этих всех идиотов рев, тук и розенок зависит жизнь миллионов, увы.
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Недавно (перед Новим Роком) був в Рівному в проектній організації, де раніше працював. Там з/п (ставки) були біля 3 000 грн. Виплачували реально 1 200- 1 300. Опалення у них немає вже 3 роки. Гріються ел/калориферами. Банально в касі нема грошей - нема замовлень. Цікаво з Нового Року в касі приросло трохи коштів після "геніального" рішення Гройсмама-Мінімалкопідвищуючого ?
Пам'ятаю на поч, 2000-х був в Дніпрі розмовляв з Сержіо Шанні (менеджер Гохтіф - нім. компанія яка будувала Дніпро-Арену). Так от він казав що був дещо шокований тим що ніхто не йде до них влаштовуватись на роботу. З/п в них була 300-600 долл. Мінімалка в той час була мабуть не вище 50 долл. Я, каже, був і в Греції (олімп. стадіон будували) і в Таїланді і т.д. Ми завжди давали оголошення, приходили сотні людей, по 5-10 кандидатів на місце, ми вибирали. Тут маса оголошень - глухо ! Ніхто не приходить. І це при мінімалці 50 долл. Тоді ріст був економіці і ринок сам прекрасно відкоректував мін, з/п (сам тоді білі 1 000 спокійно отримував).

Так може не потрібно Гросі хернею маятись ? Можливо краще подумати як оживити економіку, привабити інвестиції ? Ні не треба??? Ну тоді в мене є ідея як модернізувати автопарк в Україні. Потрібно видати указ щоб з 1-го квітні всі пересіли на Марзораті і на Роллс-Ройси. Хто з'явиться з квітня на дорозі на ВАЗу - 320 000 тис грн штраф ! Думаю це буде ефективна дія.
Ще можна вирішити квартирне питання. З 1 січня 2019-го року зобов'язати всіх жителів побудувати собі особняки на на 5 000 м2 з басейном і тенісними кортами. Хто проігнорує - штраф 15 млн грн. Якщо повторно до 01.01.2020 не збудує - смертна кара через повішання.
Таким чином за 5 років Україна стане найбагатшою країною світу !
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Шмат дебіла забув сказати, з чиїх кишень це "щедре" підвищення мінімалки береться. У нас в будинку і в паркінгу оголошення з"явилися, мовляв, у зв"язку з підвищенням мінімальної зп та цін на електроенергію вартість послуг з паркінгу і квартплата збільшується з 1 січня 2017 року. Я вже не кажу, що ціни "підкрадаються" мало не щодня з підвищенням на пару-тройку гривень Що підвищили - те й забрали. Якщо не більше, бо всі радєтєлі за народ скористалися "підвищенням".
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"учение Маркса правильно потому что оно верно" ВИЛенин!
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Решение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данные.
Перефразируя известное изречение: "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и соевая статистика".
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в прошлом году получал полторы ставки.
на руки 2500 грн.
теперь минималка 3200.
на руки 2500 грн.
статистика, рева, бла-бла-бла.
изменились существенно только тарифы жкх.
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Хоть и повысили, но это все равно очень мало. Вот я сейчас делаю ремонт в квартире, пришлось взять кредит на встраиваемую технику, выбрала самую дешевую на сайте https://tehnomaster.com/view/catalog/id/1185.html и то влезла в долги. Как так можно нормально жить?
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РЕВА УПОРНО УМАЛЧИВАЕТ О ТОМ, ЧТО ЧИНОВНИКИ С ЗАРПЛАТАМИ ВЫШЕ 40 ТЫС. ГРН. ПО ЗАКОНУ ВООБЩЕ НЕ ПЛАТЯТ ЕСВ В ПЕНСИОННЫЙ.
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Кому повысили?!! Это-же у них зарплаты в разы привязана к минималке- себе и повысили.
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