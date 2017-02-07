Решение повысить минимальную зарплату было правильным, - Рева привел статистические данные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата, которая теперь составляет 3,9 тысячи гривен на вакансию, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - сказал министр во время рабочего совещания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана в понедельник, 6 февраля.
Рева привел статистические данные за первый месяц 2017 года, которые свидетельствуют о положительном влиянии решения о повышении минимальной заработной платы на рынке труда.
"По сравнению с январем прошлого года на 35% увеличилось количество работодателей, которые ищут работников; на 48% выросло количество вакансий; на 32 % выросло количество людей, обеспеченных работой; на 16% уменьшилось количество безработных; количество претендентов на одну вакансию уменьшилось с 16 до 9; уменьшение количества предупрежденных об увольнении работников на 26% меньше, чем в январе прошлого года", - уточнил министр.
Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3,2 тысячи гривен.
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Предлагаете разогнать дармоедов: Центры занятости ?
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Требовать от вальцманов, гройсманов и прочих хрюксманов, чтобы те заботились о ЖКХ, отоплении, уборке улиц - это то же самое, что требовать от грабителя, забравшегося в банк, чтобы он параллельно с грабежом сделал влажную уборку помещения и пропылесосил ковры.
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Закупил старые трамваи?!
ЭТО ПО УМОЛЧАНИЮ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ МЭР.
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Пы.Сы. В Виннице был! Был ОЧЕНЬ удивлён! По ходу лучшим городом Украины и т.д и т.п. Винницу признавали те, кто нигде, кроме Винницы, больше не был!
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Цирк , в натуре . !!
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а они дорого стоят ...
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усиленными вдвое поборами
порошенко наш президент
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Приведу пример: Отъём Приватбанка. В понедельник снимается с банкоматов 2млрд, во вторник - 2 млрд, в среду в 12 дня!!! объявляют - мы вышли на стандартную величину опустошения банкоматов - 1 млрд. В чём же секрет? Возвращаемся в понедельник и смотрим: в банкоматы было загружено 5 млрд.
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А вроде у Гройсмана фамилия неглупого человека...
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Потім він вдруге заліз до нашої кишені і примусив збільшити нас вдвічі видатки неприбутковим організаціям (творчі спілки, садові товариства, гаражні і будівельні кооперативи, тощо). Про це ця падла "скромно" замовчує.
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Ну, как можно делать такие глобальные выводы, основываясь всего лишь на одном месяце?
Уже не говоря о том, шо цифры явно притянуты за уши.
Поскольку, не может на 35% увеличиться количество работодателей, которые ищут работников потому шо всегда работодатели, в случае повышения зарплат, наоборот, ищут поводы для сокращения своих работников, тем более в нынешней экономической ситуации в стране.
А потому, не может на 32 % вырасти количество людей, обеспеченных работой, повторюсь, так как любому работодателю - невыгодно платить существенные большие зарплаты своим работникам, и поэтому, например: у нас в одном из государственных технических университетов избавляются от уборщиц перекладывая эту работу на преподавателей.............
В связи с этим и другие цифры явно - не соответствуют действительности.
Таким образом, это очередная популистская брехня, на этот раз от пресс-службы Кабмина, поскольку Гройсман уже неоднократно был уличен во лжи.
Так шо не стоит обращать внимания на эти популистские брехливые интервью.
Например: чего только стоят неоднократная брехня Гройсмана и Ревы о возможности использования получателем субсидии для оплаты за отопление сэкономленных средств по субсидии.
Но на самом деле это оказалась - брехня.
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Пам'ятаю на поч, 2000-х був в Дніпрі розмовляв з Сержіо Шанні (менеджер Гохтіф - нім. компанія яка будувала Дніпро-Арену). Так от він казав що був дещо шокований тим що ніхто не йде до них влаштовуватись на роботу. З/п в них була 300-600 долл. Мінімалка в той час була мабуть не вище 50 долл. Я, каже, був і в Греції (олімп. стадіон будували) і в Таїланді і т.д. Ми завжди давали оголошення, приходили сотні людей, по 5-10 кандидатів на місце, ми вибирали. Тут маса оголошень - глухо ! Ніхто не приходить. І це при мінімалці 50 долл. Тоді ріст був економіці і ринок сам прекрасно відкоректував мін, з/п (сам тоді білі 1 000 спокійно отримував).
Так може не потрібно Гросі хернею маятись ? Можливо краще подумати як оживити економіку, привабити інвестиції ? Ні не треба??? Ну тоді в мене є ідея як модернізувати автопарк в Україні. Потрібно видати указ щоб з 1-го квітні всі пересіли на Марзораті і на Роллс-Ройси. Хто з'явиться з квітня на дорозі на ВАЗу - 320 000 тис грн штраф ! Думаю це буде ефективна дія.
Ще можна вирішити квартирне питання. З 1 січня 2019-го року зобов'язати всіх жителів побудувати собі особняки на на 5 000 м2 з басейном і тенісними кортами. Хто проігнорує - штраф 15 млн грн. Якщо повторно до 01.01.2020 не збудує - смертна кара через повішання.
Таким чином за 5 років Україна стане найбагатшою країною світу !
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Перефразируя известное изречение: "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и соевая статистика".
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на руки 2500 грн.
теперь минималка 3200.
на руки 2500 грн.
статистика, рева, бла-бла-бла.
изменились существенно только тарифы жкх.
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