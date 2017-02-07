 Трамп: Мы разберемся в том, что происходит в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал он.
Президент США отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.
При этом Д.Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.
Напомним, ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Д.Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".
4249 14
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Украина требует от РФ прекратить вооруженные провокации в исключительной морской зоне в связи с обстрелом самолета Ан-26, - МИД(28)
Полковнику ВСУ, перешедшему на сторону "ДНР", выделили землю в Черкасской области, - "Прочерк". ДОКУМЕНТ(88)
Пока Украина не вернет себе контроль над границей - нет никакой возможности на основе минских договоренностей гарантировать прекращение огня, - Хармс(89)
"Ответственность за ситуацию на востоке Украины однозначно лежит на Москве", - МИД Германии(31)
Лень, необразованность и отсутствие амбиций. Россияне никогда не будут протестовать против Путина(0)
Марчук о Донбассе: "Не думаю, что стоит ожидать серьезного фронтального наступления"(34)
Наблюдатели ОБСЕ, включая меня, встречали на оккупированной территории Донбасса людей, утверждающих, что они являются членами подразделений российской армии, - Хуг(105)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
5 год ·
ЧАСИКИ ТИКАЮТ...
"Но он же убийца!", - говорит журналист Fox Билл О'Рейли Трампу. На что Трамп отвечает - "Ну и что? Убийц везде полно. У нас тоже их много".
Это что, морально-этические глюки? Раз убийц по всему миру полно, в том числе и в США, значит, звание убийцы отмыто и оправдано?! С другой стороны, если ты оправдываешь убийцу, значит, ты сам убийца. Выбирайте из этих двух вариантов, какой хотите. Вывод один, мир движется к войне.
Морально-этические ценности перестают что-либо значить, потому что человечество меняет матрицу. Гуманизм и терпимость заменяется ориентацией на выживание. С каждым днем нас становится все больше. Если человечество будет развиваться такими же темпами, как сейчас, через 40 лет нас будет 32 миллиарда. Мы будем жить в конурах и жрать друг у друга конечности.
Не потому ли слово «убийца» перестает быть страшным и ругательным, постепенно становясь тождественным слову «герой»? ОНИ уже знают, куда мы движемся, поэтому ОНИ строят стены, выходят из объединений, всячески возрождая националистический дух у своих наций. ОНИ, владея информацией, видят перед собой только одну цель - хоть как-то сохранить свои нации.
Мы отстали от мирового тренда, как отстали везде и во всем. Мы не можем заставить себя назвать врага врагом в то время, как во всем мире врагами уже считают вчерашних друзей. То, что мы обманываем мир, третий год назвав войну АТО, уже никому не смешно. На нас просто перестали обращать внимания. В это верит только администрация Трампа. Верит или просто отмораживается, поскольку ей по барабану. Объявив антитеррористическую операцию, мы третий год не можем поймать террористов, каждый день убивающих наших граждан, несмотря на то, что террористы орудуют на нашей земле под самым нашим носом, а не прячутся в других странах по поддельным паспортам. Больше того, мы их кормим, снабжаем, платим им за наш собственный уголь, лишь бы они были сыты-здоровы и было на что купить оружие, если Кремль вдруг передумает их в очередной раз снабдить гуманитарной помощью. И так, чтобы уж совсем тортик с вишенкой получился, мы ведем с ними переговоры, в теплом и дорогом отеле в Минске, где правит хитрый Батька. Вот такая у нас, народ, антитеррористическая операция. Я не понимаю, чем мы лучше Кремля, который их снабжает, чтобы они нас убивали. Мы их тоже снабжаем, чтобы они нас убивали. В чем разница?
Но и это еще не все. Добавлю еще одну вишенку нам на тортик. Теперь те, что живут бок о бок с террористами, подают в суд на Украину за то, что в ходе антитеррористической операции были расфурычины их дома. Не важно, кто это сделал - террористы или борцы с террористами, раз это АТО, ответственность за убытки несет государство Украина. Мы с вами в очередной раз заплатим из своих карманов за бесконечное вранье наших великих махинаторов.
А, пока суть да дело, Европа будет строить валы вокруг своих государств, закроет НАТО для желающих туда попасть, упразднит безвиз, заплатит любые деньги самому черту, лишь бы не было больше никаких мигрантов на ее территории. Украина? Это что-то вроде рва между Европой и Россией. Как только они увидят, что по этому рву уже гребет к их границам враг, они начнут варить смолу. Украина в их интересы не входит. Украина уже отдана дракону. Мы остались барахтаться во рву одни.
Почему нас бортанули? Все просто. Потому что думают - а, что, если эта украинская власть начнет мостики наводить для этого врага, если тот все-таки попрет на Европу? Нельзя же, в самом деле, верить тем, кто одной рукой свой собственный дом грабит, а другой приумножает богатства врага. Для таких место в дурке или за решеткой, а не в Европейском замке на высокой горе.
Выход? Хватит барахтаться, надо строить плоты. Объявлять военное положение. Заставить всю страну работать на оборону. Создавать рабочие места. Укрепляться. Строить стены, рвы, неприступные границы. Хватит сплавлять наш лес итальянцам, которые делают дорогую мебель для Порошенко и Авакова. Нам надо вооружаться. Создавать гражданскую оборону. Хватит отдыхать и праздновать свои советские праздники. Хрущева и Брежнева больше нет. Паритета тоже нет. Ядерное оружие уже давно никого не сдерживает, оно превратилось в орудие шантажа. Мы должны из рва превратиться в неприступную скалу. Потому что мы - украинцы!
Часики тикают. Если у нашей власти не разверзнется совесть и не сложатся в правильную артикуляцию их жирные губы под нависшими жирными щеками, и, если их рот не произнесет слово «враг» и «война», это слово произнесем мы. Только сказано оно будет в их адрес тоже. Два врага. Два фронта. Две стены в наших душах. Две войны. Две битвы. Два миллиона. Будем биться! Враг, значит, убийца…
Ответить
Ответить
Он хоть начал говорить честно...
Надеюсь, республиканцы ему правильно преподнесут суть обстановки на востоке Украины...
Ответить