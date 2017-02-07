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 За прошедшие сутки боевики осуществили 78 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб

В результате обстрелов 6 февраля 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

За прошедшие сутки позиции сил АТО в районе Авдеевки были обстреляны из 152 -мм артиллерии, танков, 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино огонь вел и танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

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На луганском направлении 122-мм артиллерия захватчиков. неоднократно обстреливала Крымское. Минометы и гранатометы били по Желтому и Крымскому, по Новозвановке - танк.

"В общем было зафиксировано 78 обстрелов. Один наш военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 5 февраля оккупанты 94 раза обстреляли позиции ВСУ.


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Российский военный Иван Королев опубликовал в соцсети фото, которые подтверждают его участие в боевых действиях на Донбассе в рядах российских оккупационных войск.
Об этом сообщил на своей странице волонтер и координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев.https://www.obozrevatel.com/politics/38910-ih-tam-net-voyaka-putina-vyidal-v-seti-voennoe-prisutstvie-rossii-na-donbasse.htm
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И мусорами Авакова были избиты ветераны АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики осуществили 78 обстрелов, ранен один украинский воин, - штаб
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