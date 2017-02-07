 Боевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но тяжелое вооружение не отведено, - Хуг

Об этом первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил на брифинге в оккупированном Донецке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Боевые действия разрушили жизненно важную инфраструктуру и привели к значительным потерям среди гражданского населения, в том числе к смертельным последствиям по обе стороны линии соприкосновения. Сейчас боевые действия несколько успокоились", - заявил Хуг.
В то же время он отметил, что причина последнего обострения на Донбассе не была урегулирована. "Тяжелое вооружение все еще находится в пределах зоны безопасности, позиции размещаются очень близко друг от друга, что означает, что составляющие элементы для возобновления вспышки насилия все еще находятся там. Мы документируем это каждый день", - сообщил Хуг.
В связи с этим представитель ОБСЕ напомнил, что от сторон, которые подписали Минские соглашения, зависит, чтобы это вооружение было убрано с передовых позиций. Кроме того, он сказал, что район к северу и северо-востоку от Мариуполя снова стал горячей точкой.
"И мы также видели там применение тяжелого вооружения, запрещенного вооружения со стороны обеих сторон, включая ракетные системы залпового огня. И это также, к сожалению, приводит к ранениям среди гражданского населения, и это привело к тому, что некоторая инфраструктура стала поврежденной, и такие здания, как школы, стали уязвимыми из-за продолжающегося боевого противостояния", - добавил Хуг.
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То що це на час гарантія , але не ізза морозів , політика мордви чи банально хрома логістика.
Тут інше сумне ,у нас розвідка точно же все баче , чого би те не довбати прямо на кордоні, хоча ось це і є якраз політика..
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Поки деякі українські олігархи стогнуть і скаржаться, що не можуть працювати без російського ринку, і тому їм потрібен "мир за всяку ціну", ті, хто дійсно хоче працювати, доводять, що і без Росії цілком можливо функціонувати і отримувати прибуток.
Наприклад, завод "Електроважмаш" в Харкові, який ще в 2015 році був у збитках, в 2016 продав продукції на 1,5 млрд грн і отримав прибуток.
А в 2017 планує збільшити продажі до 2 млрд.
Деякі політичні сили продовжують старанно культивувати міф про незамінність російського ринку, без якого наша промисловість обов'язково помре, тому що "більше ми нікому не потрібні".
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Однак, практика показує, що якщо захотіти, цілком можна обійтися і без 145 млн російських споживачів. Тих, хто залишився 7 мільярдів жителів планети цілком достатньо, щоб продати свій товар.
Денис Казанский
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Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением, которое приведет к эскалации конфликта,и тяжелым последствиям.
Если у правительства есть обоснование, почему торговать с противником на войне выгодно, и что делается, чтобы эту торговлю прекратить через конкретное время, то это надо разъяснять гражданам. Словом, а не кулаком.
Потому что идет война, и если заявления Кабмина, что без донбасского угля наша экономика замерзнет, это правда, то правительство обязано объяснить, что делается, чтобы избавиться от этой зависимости?
А вдруг не наши начнут блокировать, а сама РФ в один день обрубит? Так какой запасной план?
Верховная Рада, на мой взгляд, должна завтра создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств блокады, и вся страна должна в кратчайшие дни узнать, желательно в прямом эфире, аргументы "за" и "против". А попытки решить политические проблемы только полицейскими методами приведут к плачевным последствиям. И для власти и для тех полицейских начальников, которые дают приказы. Да, надо выезжать общаться с людьми, да, надо убеждать и объяснять. Это демократия, учитесь. Ничего кулуарного и подковерного в таком вопросе быть не должно.
Юрий Бутусов
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