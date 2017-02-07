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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:выборы (21551) Еврокомиссия (674) реформы (2463) Евросоюз (11545) Хан (81)

 Любая избирательная компания приведет к приостановке реформ в Украине, - еврокомиссар Хан

Европейский комиссар по переговорам о расширении и Европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что досрочные выборы в Украине навредят проведению реформ.

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе во время конференции "Украинские реформы и роль ЕС: как отпустить украинский экономический потенциал", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Важно, чтобы это правительство работало до конца срока своего мандата, с европейской стороны нет никакого аппетита к досрочным выборам, потому что любая избирательная кампания приводит к приостановке необходимого процесса реформ", - заявил Хан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не вижу никаких оснований для отмены санкций с РФ", - еврокомиссар Хан

По его словам, в ЕС считают, что "очень важно дать правительству работать до последнего момента, а затем должны быть проведены выборы в соответствии с обычными демократическими процедурами и правилами". "После этого, как можно надеяться, будет продолжение этих очень успешных реформ", - подчеркнул еврокомиссар.

Хан назвал "беспрецедентными реформаторские усилия, которые делает Украина с 2014 года". "Это - факт, что Украина сделала за два с половиной года больше, чем за двадцать лет. Вы должны рассматривать это в промежутке времени, потому что все очень нетерпеливы, ожидая результаты. Я думаю, что достигнуто было много. И это было сделано в чрезвычайно сложных условиях - Россия делает все, что может в своих силах, чтобы подорвать Украину", - заявил он.

Также читайте: Евросоюз выражает поддержку имплементации Минских договоренностей и реформам в Украине, - Могерини

Еврокомиссар напомнил, что в дополнение к незаконной оккупации Крыма и продолжающейся войне на Донбассе, Украина "также страдает от экономической войны". "Российский экономический бойкот Украины привел к потере 1/3 экспорта за одну ночь, что привело экономику близко к коллапсу. При поддержке ЕС украинское правительство смогло вернуть ситуацию назад. Прогресс, которого они достигли, неоспорим", - подчеркнул Хан. Кроме того, по его словам, украинская власть "тяжело работает, чтобы направить экономику на европейский рынок", чему способствует применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Читайте: Совет Европы положительно оценил прогресс реформы децентрализации в Украине, - Зубко
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Исключительно в снах еврокомиссара Хана есть эти реформы
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Точно . Интересно спросить у Хана , а когда у них цены поднимаются , они это тоже называют реформами ?
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естественно.погугли,как проводились реформы в польше,венгрии,словакии,чехии.так что тебе их подымают еще очень аккуратно.
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Ну во первых в Польше с введением рыночных цен на энергоносители для населения , парралельно ввели очень либеральное налогообложение для малого и среднего бизнеса , дали возможность бизнесу брать кредиты на развитие под вменяемые проценты . Тоесть Бальцерович дал возможность заработать на оплату повышенных тарифов . Во вторых для бизнеса цены на энергоносители были меньше чем для населения , это помогло развитию , и конкурентоспособности . К примеру у нас электроэнергия для бизнеса по стоимости выше , чем во многих европейских странах в среднем на 10%.
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ну,то есть,ты уже не отрицаешь,что повышали .
а в венгрии цены на энергоносители для населения начали повышать еще в конце восьмидесятых...
такой халявы,как минимальная ставка налога для мелкого бизнеса у них и в помине не был...и все плачем.
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Он просто пытается говорить о том в чем не понимает .
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и за что ж тогда поляки так не любят бальцеровича,понимающий?дай догадаюсь,наверное за то,что он проводил реформы увеличением зарплат и снижением налогов?
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на каком именно году реформ?начали освобождаться и стали выдавать такие кредиты?потому что они продолжались с 1989 где то по 2002.
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В рамках программы PHARE (Poland, Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy, финансовая программа Евросоюза для стран - кандидатов на вступление в ЕС) с 1990 по 2000 год Польше было выделено $ 3,4 млрд. Основная часть финансовой помощи пошла на поддержку малого и среднего бизнеса. А именно - на образовательные программы и кредитование малого предпринимательства.

Ключевой упор польский реформатор Л.Бальцерович сделал на развитие малого и среднего бизнеса. Эта реформа, пожалуй, и стала национальной идеей, возродившей Польшу. Сегодня в стране более 3,6 млн малых и средних предприятий. То есть одно предприятие на каждые десять поляков.
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны - 47%, практически $ 206 млрд. Для сравнения: в Украине вклад мелких предпринимателей в национальную экономику находится на уровне 10%, то есть около $ 14 млрд.
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я спросил не когда денег дали,а когда начали поддерживать малый бизнес.разницу чувствуешь?
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А ты не чувствуешь взаимосвязи между "денег дали" и кредитованием малого и среднего бизнеса?Польша тоже повышала цены на энергоресурсы(в 4 раза),инфляция до 70%была в начале реформ. Но там не допустили олигархизации и баснословной коррупции,как у нас.
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Ответ дан в 5-24.Перечитай внимательно и не гыгай.
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А где ты прочёл , что я отрицаю повышение цен ? Ну и не нужно говорить о нашей халяве для мелкого бизнеса если ты не знаешь , как устроено в Европе . К примеру ты знаешь , что частный предприниматель Германии вообще не платит налоги если его чистый доход менее 10000 , а то что он может в расходную часть хоть носки вписать , ты это знаешь ? А льготный кредит под пару процентов для малого бизнеса . Или безвозвратные подемные, когда государство оплачивает нанятых тобой работников .
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в германии реформы проходили с конца сороковых по шестидесятые где то.а ты впариваешт про то,как сейчас...манипулятор?
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Если реформы идут - избирательная возня не востребована. Странная слепота - обсе не видит войну, а хуг видит реформы
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Просто трава действует на всех по разному .))
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тут нет никаких реформ, страна на пороге новой Колиивщины, свою энергию господин Хан может направить на увещевания хуйла.
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Да! правильно реформ нема! Всі на майдан! Тільки ВОНАЯ їх проведе. І Вас дибілов тоже.
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Я зрозуміло написав. Нехай думає кому, бо він козел з отари козлів.
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А в мене був жарт, який не відрізняється від правди.
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Боится бедный Хан: украинцы - такие молодцы, но как доходит дело до выборов, то такое понавыбирают, что вес мир на ушах. У нас, что ни выборы, то в разы хуже.
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А с кого украинцам выбирать..БЫЛА ТИМОШЕНКО и ПОРОШЕНКО...кто второй..того и выбрали.
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не любишь украинцев,кацапа?теперь уже взаимно...
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Саакашвили: Трамп сказал Порошенку по телефону "Собирай чемоданы"

https://www.youtube.com/watch?v=rT6u66L9EJ4&list=TLGGnn7ubkgG_FAwNjAyMjAxNw
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Тут он явно преувеличивает. Максимум сказал, что обрезают свинам финансирование до заметных результатов.
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Обрезание ещё не помешало ни одному эврею
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Смотря какое обрезание..Если по самые маслы,то это уже ампутация
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то ты подслушивал?или саака из кустов на инаугурации?
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Не виборами треба перейматись, а НОВИМ законом про вибори.

Взагалі в Україні нема на що сподіватись без нового закону про вибори.
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Да..нам украинцам еще не хватало НОВОГО ЗАКОНА ПРО ВЫБОРЫ...Мы елек живы остались со СТАРЫМ ЗАКОНОМ ПРО ВЫБОРЫ....я бы в УКРАИНЕ запретила ЛЮБЫЕ ЗАКОНЫ.
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Не возможно приостановить то, чего нет и не было.
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Каких рехформ????!!! У него глаза залило или бабла отстегнули?
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Избирательная что? КОмпания? Или может кАмпания?
На жаль, журналісти деградують разом з економікою, політиками і державними діячами.
Настав час зробити державною мовою суржик, принаймні буде відповідати фактичному рівню володіння українською мовою.
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Ха! Каких реформ? Ну реально смешно слышать этот бред!
Реформ повышения цены газа?
Или реформ подорожания ж/д билетов?
Может реформа высосанного из пальца повышения минзарплаты, необоснованной ни ростом благосостояния ни ростом экономики???
Из всех реформ состоялась только одна - реформа коррупционных схем!
КЛОУНЫ!


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лично для тебя кто думает что реформы это зарплаты и цены :D
" Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. - комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства "
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А я считаю..шо харошая реформа....про коммуналку и газ...КИСЛОРОД ПРОДАЮТ ВМЕСТЕ С ГАЗОМ.
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Педагоги Кремля реформирують Ыканомику УРКАины,пришлют Индюковича с Пакращенням.. и Азирова рехВОРматора с сыночком миллиардером из Австрии...
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Война за независимость от колониальной России перешла в горячую фазу за последние 25 лет. Пост колониальная администрация, которую мы регулярно избираем по жульническим законам, противодействует этому процессу как может, не забывая при этом пополнить свои электронные декларации. Вот почему реформ как таких и не видно. Патриотов нужно избирать, а не панамских воров.
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ну что можно предположить кацапы, це зрада и уси на майдан !!!!
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зраде уже и еврокоммисар не такой.дай им волю-они бы понавыбирали тем европейцам комиссию .одни вомбаты с парасюками комисарили бы
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так что там еврокомиссар, если даже иисус христос спуститься на землю и скажет что реформы идут своим чередом, то орда юлеботов и кремлеботов его обосрут и прогонят а тут какой то еврокомиссар, пффф
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Действительно зачем нам божье благословение если есть благословение господина Трампа..
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ХАН, а ты разве видел какое-то начало реХВорм по-поро@уйловски?
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ИДИОТ!!! У НАС ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ НЕЧЕГО. У НАС НЕТ НИ КАКИХ РЕФОРМ.
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Ты еще до сих пор хочешь реформ???Следующая реформа ---это когда начнут продавать кислород,который просто живет на улице...
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Да, друг милый. Я хочу реформ. Но не тех, что делают порох и его воровская комманда.
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Чтобы провести те реформы,которые ты хочешь,НУЖНО ЧТОБЫ БЫЛ БОГ..чтобы он .этот мир зачеркнул и придумал другой..НЕ ФАНТАЗИРУЙ
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Можна подумати, що коли цих "бандюків" не усунути від влади, то якісь реформи проводитимуться............
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Распил бабла нынче называется реформами? )
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Нет и не было никаких реформ, бандитский режим феодальных олигархов и жадных барыг маскируется под лживой личиной "патриотизма". Только "фонарная" люстрация сможет кардинально переломить ход истории Украины, а про так называемые "выборы" действительно до поры и времени нужно забыть, до тех пор пока рабов и холопов не лишат политических прав и власть окончательно не перейдет к ответственным и свободным и ВООРУЖЕННЫМ людям (ГРАЖДАНАМ)!
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Деякі політичні сили продовжують культивувати міф про незамінність російського ринку", - Казанский

Поки деякі українські олігархи стогнуть і скаржаться, що не можуть працювати без російського ринку, і тому їм потрібен "мир за всяку ціну", ті, хто дійсно хоче працювати, доводять, що і без Росії цілком можливо функціонувати і отримувати прибуток.

Наприклад, завод "Електроважмаш" в Харкові, який ще в 2015 році був у збитках, в 2016 продав продукції на 1,5 млрд грн і отримав прибуток.

А в 2017 планує збільшити продажі до 2 млрд.

Деякі політичні сили продовжують старанно культивувати міф про незамінність російського ринку, без якого наша промисловість обов'язково помре, тому що "більше ми нікому не потрібні".

Однак, практика показує, що якщо захотіти, цілком можна обійтися і без 145 млн російських споживачів. Тих, хто залишився 7 мільярдів жителів планети цілком достатньо, щоб продати свій товар.

Денис Казанский
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Єдине, що добре вміє робити влада - це шастати по кишенях та гаманцях українців..Шанс на проведення в Україні реформ нею було бездарно втрачено щонайпізніше в другій половині 2015 року..З тих пір її основною задачею є не реформи в Україні для українського народу, а примітивне та банальне власне збагачення..Подальше її перебування біля керма держави нічого доброго ні країні, ні народу - вже не принесе.. Вихід один - для початку дочасні вибори в Верховну Раду.. Розумію, що з нинішнім виборчим законодавством та складом ЦВК шансів на прихід до влади професіоналів та патріотів - невеликий.. Але краще невеликий шанс, ніж взагалі ніякого.. Зберігаючи нинішню владу біля бюджетного корита , ми в черговий раз втратимо декілька років, багато грошей та життів.. Нас лякають дочасними виборами - в Італії дочасні вибори були майже щороку, і що італійці живуть гірше нас? Всі ми при прийомі на роботу проходили випробувальний термін , місяць-два не справився - до побачення. Так потрібно нам підходити й до влади - за рік нічого не зроблено для покращення в країні - підсрачник, виберемо інших..
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ну красавцы! выборы в Украине - плохо. зато "выборы" лугандоне - как можно скорее. а не послать бы нам очень далеко всех этих "комиссаров"?????
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еще один запел песню барыжной банды, если так, тогда не нужно было проводить внеочередные выборы президента и верховной рады, и Крым был бы в Украине и войны бы не было, почему он об этом молчит. А в чем заключаются реформы, в обнищании и уничтожении населения Украины тарифами , ценами и безбожным воровством бпп и нф
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О каких реформах речь? Пусть перечислит достижения шоколадного за 3 года? Кроме нескольких котлов которые позволили раше захватить большую территорию и торговлю с оккупантами - реформ нет. Все негодяи на своих местах. Вот титушки у нас теперь под сопровождениим полиции ездят
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Так понимаю запрет на проведение досрочных выборов -это евроценности,вмешательство во внутренние дела соседнего государства -то толерантность,а сам Хан-демократ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюбая избирательная компания приведет к приостановке реформ в Украине, - еврокомиссар Хан
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