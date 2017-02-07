 Любая избирательная компания приведет к приостановке реформ в Украине, - еврокомиссар Хан

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе во время конференции "Украинские реформы и роль ЕС: как отпустить украинский экономический потенциал", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Важно, чтобы это правительство работало до конца срока своего мандата, с европейской стороны нет никакого аппетита к досрочным выборам, потому что любая избирательная кампания приводит к приостановке необходимого процесса реформ", - заявил Хан.
По его словам, в ЕС считают, что "очень важно дать правительству работать до последнего момента, а затем должны быть проведены выборы в соответствии с обычными демократическими процедурами и правилами". "После этого, как можно надеяться, будет продолжение этих очень успешных реформ", - подчеркнул еврокомиссар.
Хан назвал "беспрецедентными реформаторские усилия, которые делает Украина с 2014 года". "Это - факт, что Украина сделала за два с половиной года больше, чем за двадцать лет. Вы должны рассматривать это в промежутке времени, потому что все очень нетерпеливы, ожидая результаты. Я думаю, что достигнуто было много. И это было сделано в чрезвычайно сложных условиях - Россия делает все, что может в своих силах, чтобы подорвать Украину", - заявил он.
Еврокомиссар напомнил, что в дополнение к незаконной оккупации Крыма и продолжающейся войне на Донбассе, Украина "также страдает от экономической войны". "Российский экономический бойкот Украины привел к потере 1/3 экспорта за одну ночь, что привело экономику близко к коллапсу. При поддержке ЕС украинское правительство смогло вернуть ситуацию назад. Прогресс, которого они достигли, неоспорим", - подчеркнул Хан. Кроме того, по его словам, украинская власть "тяжело работает, чтобы направить экономику на европейский рынок", чему способствует применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
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а в венгрии цены на энергоносители для населения начали повышать еще в конце восьмидесятых...
такой халявы,как минимальная ставка налога для мелкого бизнеса у них и в помине не был...и все плачем.
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Ключевой упор польский реформатор Л.Бальцерович сделал на развитие малого и среднего бизнеса. Эта реформа, пожалуй, и стала национальной идеей, возродившей Польшу. Сегодня в стране более 3,6 млн малых и средних предприятий. То есть одно предприятие на каждые десять поляков.
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны - 47%, практически $ 206 млрд. Для сравнения: в Украине вклад мелких предпринимателей в национальную экономику находится на уровне 10%, то есть около $ 14 млрд.
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https://www.youtube.com/watch?v=rT6u66L9EJ4&list=TLGGnn7ubkgG_FAwNjAyMjAxNw
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Взагалі в Україні нема на що сподіватись без нового закону про вибори.
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На жаль, журналісти деградують разом з економікою, політиками і державними діячами.
Настав час зробити державною мовою суржик, принаймні буде відповідати фактичному рівню володіння українською мовою.
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Реформ повышения цены газа?
Или реформ подорожания ж/д билетов?
Может реформа высосанного из пальца повышения минзарплаты, необоснованной ни ростом благосостояния ни ростом экономики???
Из всех реформ состоялась только одна - реформа коррупционных схем!
КЛОУНЫ!
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" Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. - комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства "
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Поки деякі українські олігархи стогнуть і скаржаться, що не можуть працювати без російського ринку, і тому їм потрібен "мир за всяку ціну", ті, хто дійсно хоче працювати, доводять, що і без Росії цілком можливо функціонувати і отримувати прибуток.
Наприклад, завод "Електроважмаш" в Харкові, який ще в 2015 році був у збитках, в 2016 продав продукції на 1,5 млрд грн і отримав прибуток.
А в 2017 планує збільшити продажі до 2 млрд.
Деякі політичні сили продовжують старанно культивувати міф про незамінність російського ринку, без якого наша промисловість обов'язково помре, тому що "більше ми нікому не потрібні".
Однак, практика показує, що якщо захотіти, цілком можна обійтися і без 145 млн російських споживачів. Тих, хто залишився 7 мільярдів жителів планети цілком достатньо, щоб продати свій товар.
Денис Казанский
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