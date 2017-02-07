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Все про:армия (7390) НАТО (5197) США (11940) финансирование (1107) Трамп (808)

 "Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - Трамп

Президент США Дональд Тармп заявил о намерении его администрации поднять уровень финансирования на программы развития вооруженных сил.

Об этом он заявил в понедельник во время выступления на базе ВВС Макдилл, штат Флорида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сделаем исторические финансовые инвестиции в Вооруженные силы Соединенных Штатов и покажем всему миру, что Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - заявил американский президент на военно-воздушной базе, которая также служит местом дислокации Центрального командования США.

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Одновременно с этим он подчеркнул, что выступает за твердую поддержку Североатлантического альянса.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО делали полные и справедливые финансовые взносы в Альянсе, чего многие из них сейчас не делают", - подчеркнул Трамп.

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Уже открытым текстом нашим проституткам говорят, что надо защищать страну!!!!!!
Суки, а им только бы карманы набивать..
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Администрация президента США Дональда Трампа должна одобрить поставки летального оборонительного оружия в Украину, заявил глава комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мак Торнберри. "Было невероятным разочарованием, когда администрация Обамы не пошла на это. Я надеюсь, что новая администрация сделает это", - заявил Торнберри. Конгрессмен отметил, что вопрос вооружения Украины имеет поддержку в нижней и верхней палатах Конгресса США - Палате представителей и Сенате
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так у тому й річ, шо "антипутінський" бобама окрім блаблабла реально нічого антипутінського не зробив.
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даже если трамп это сделает, то он все равно будет сукин сын.
но он будет уже "наш" сукин сын!
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А кому давать-то?"Циничным бендеровцам"?(Не путай с Бандерой)Это демократов развели(%) на 50 лярдов долларов,которые в гос.долг взяли за два года,а республиканцы поотрывают им яйца вначале за развод,затемь патриотов к власти приведут,а тогда и леталку можно,и в нато,и в ес.Пока что данные другие.Since the rise of Putin in 1999-2000, Russia's intervention in Ukrainian elections has grown.\Poroshenko has specialized in attacking Yushchenko.\In 2001 Poroshenko was instrumental in creating the Party of Regions, also loyal to Kuchma.\The first act of terrorism took place in August 2004.\ Two bombs exploded inKyiv's Troyeshchyna market, killing one and wounding tens of others.\(MVS) announced that it had arrested five individuals.\ Two of those arrested wereallegedly members of the Ukrainian People's Party (") and one was a producer at Channel Five TV, a station owned by Our Ukraine businessman Petro Poroshenko.\Оccasionally?.\ don't think so!\Yanuкovуch #2 С появлением Путина в 1999-2000 годах,интервенция России в украинские выборах выросла. \ П.Порошенко специализировался в нападении на Ющенко. \ В 2001 году П.Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов, также лояльных и к Кучме. \ Первый акт терроризма состоялся в августе 2004 года \ взорвались две бомбы на Троещине (рынок Киева), убив одного и ранив десятки других. \ (МВС) объявила, что арестовала пять человек. \ Двое из арестованных отдаленно члены украинской народной партии (") и один был продюсером на канале 5 TV, станции, принадлежащей бизнесмену Нашей Украины Петру Порошенко. \ Совпадение?. \ Не думаю ! \ Янукович # 2?
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Походу Трампу потиху мозги вправляют ! Скоро на экранах :
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Трамп такое же патологическое брехло, как и Хуйло. Поэтому они так нравятся друг другу. Отсюда надо и танцевать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - Трамп
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