 "Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - Трамп

Об этом он заявил в понедельник во время выступления на базе ВВС Макдилл, штат Флорида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сделаем исторические финансовые инвестиции в Вооруженные силы Соединенных Штатов и покажем всему миру, что Америка стоит вместе с теми, кто выступает в защиту свободы", - заявил американский президент на военно-воздушной базе, которая также служит местом дислокации Центрального командования США.
Одновременно с этим он подчеркнул, что выступает за твердую поддержку Североатлантического альянса.
"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО делали полные и справедливые финансовые взносы в Альянсе, чего многие из них сейчас не делают", - подчеркнул Трамп.
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Суки, а им только бы карманы набивать..
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но он будет уже "наш" сукин сын!
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