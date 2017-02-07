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 Политика Украины
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Все про:взятка (3405) виза (975) Иордания (18) коррупция (6923) МИД (3842) консул (18)

 Консула в Иордании проверят после информации в СМИ о коррупции, - МИД

МИД Украины проверит информацию СМИ о коррупции в работе украинского консульства в Иордании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Департамента консульской службы МИД.

"В связи с появлением 6 февраля 2017 в СМИ информации о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании в вопросе оформления визы гражданину Иордании МИД Украины проводит тщательную проверку обнародованных фактов. Результаты проверки вскоре появятся и будут публичными", - говорится в сообщении.

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Как писали СМИ, студент из Иордании не смог вернуться в Украину для продолжения учебы из-за требования взятки в консульстве и в результате поехал в Грузию.
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Чего его проверять, пусть арабески там его прикопают.
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Посольства куют денежку. Все кто хоть раз сталкивался с работой украинского мида, знают это. Платишь наличкой, причем не малой, через амбарную книгу, за любую бумажку. И зачем им не правомерная выгода? Там выгода вполне законная. При этом выходные дни устанавливают они себе сами, и украинские и той страны в которой находиться посольство. При этом зарплата капает в долларах, мед страховки, перелеты, частные школы для детей, машины и проживание тоже за счет бюджета. Хуже украинских посольств, могут быть только украинские суды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсула в Иордании проверят после информации в СМИ о коррупции, - МИД
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