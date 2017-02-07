 Консула в Иордании проверят после информации в СМИ о коррупции, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Департамента консульской службы МИД.
"В связи с появлением 6 февраля 2017 в СМИ информации о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании в вопросе оформления визы гражданину Иордании МИД Украины проводит тщательную проверку обнародованных фактов. Результаты проверки вскоре появятся и будут публичными", - говорится в сообщении.
Как писали СМИ, студент из Иордании не смог вернуться в Украину для продолжения учебы из-за требования взятки в консульстве и в результате поехал в Грузию.
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