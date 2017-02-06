 Тука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно"

Українські Новини.этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают
"Я не вижу целесообразности или необходимости введения военного положения, но я вижу другую проблему", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
В частности, по его мнению, проблемой является задолженность бюджетных учреждений перед компанией "Луганское энергетическое объединение", что позволяет ей отключать электроснабжение.
"Лучше предоставить возможность любому органу исполнительной власти возможность в случае государственной опасности по крайней мере брать на какой-то срок под контроль стратегически важные объекты", - добавил он.
По словам Туки, военное положение не предусматривает изменения права собственности над объектами критической инфраструктуры, а интересы собственников частных компаний часто не совпадают с государственными.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Последние полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться", - Тука объяснил, почему освобождение Донбасса может начаться уже в 2017-м
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Министерство изучает возможность выкупа у переселенцев государством права собственности на жилье на оккупированных территориях, - Тука(167)
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Идет война в этом регионе, а военное положение там вводить нецелесообразно, наша страна, это какое-то зазеркалье, где все повернуто вверх ногами.
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Титушки были при Януковищу, а сейчас - это "Петюшки"
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Война последний год, а у них про военное положение все разговоры...
Как на охоту идти, так собак кормить...
Теперь уже перебьёмся, а вот рашке без нашего военного положения тяжелее будет отмазываться, то да. И охота мышебратьям помочь, чтобы за убийства наших людей меньше отвечали: с военным положением-то вроде как война, дело обоюдное - а так он чисто террористы напали, и рашка страна-террорист. Но каждый за себя. Могли б и вовсе не нападать, так я понимаю? Теперь пусть хлебают, не обляпаются...
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Надо было, конечно - но пусть будет одна Победа, одна на всех - мы за ценой не постоим.
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Петя - Божество - икона существует!
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Торговле с сепарами навредит.
А то что люди гибнут, так это же майдановцы-радикалы!
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раньше считал его нормальным мужиком, а он прогнулся.... жаль... и сколько еще таких у власти.... наверное все...
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#ЗаБлокаду #Київ #Днепр #Харьков #Одесса #Запорожье #Львів #новини #Вінниця
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Метод решения проблем "от Туки"
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Нужно было назвать просто - гибридная война, и вводить военное положение только на территории её проведения. ВСЁ!!!
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Если больному неправильно определить диагноз и лечить ... то это приведёт к летальному исходу. Зарубите себе и всей ВЛАСТИ эту ИСТИНУ
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