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Все про:Донбасс (12681) военное положение (117) Тука (438)

 Тука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает нецелесообразным введение военного положения на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"Я не вижу целесообразности или необходимости введения военного положения, но я вижу другую проблему", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе

В частности, по его мнению, проблемой является задолженность бюджетных учреждений перед компанией "Луганское энергетическое объединение", что позволяет ей отключать электроснабжение.

"Лучше предоставить возможность любому органу исполнительной власти возможность в случае государственной опасности по крайней мере брать на какой-то срок под контроль стратегически важные объекты", - добавил он.

По словам Туки, военное положение не предусматривает изменения права собственности над объектами критической инфраструктуры, а интересы собственников частных компаний часто не совпадают с государственными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Последние полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться", - Тука объяснил, почему освобождение Донбасса может начаться уже в 2017-м
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Конечно же целесообразно когда сепары через границу не пешком , а уже вагонами шастают .
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Тука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно"
Идет война в этом регионе, а военное положение там вводить нецелесообразно, наша страна, это какое-то зазеркалье, где все повернуто вверх ногами.
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Читаєш цього козла-рупора парашенківського, котрий сука- тука і шось геть сумно на душі. Чому срані, що прислуговує всяким покидькам при владі, в нас в країні так багато і так мало людей, що прислуговують народу, країні, банальній справедливості.
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Тому що у нас в результате столетнего эксперимента над обществом до верхних ступеней добираются ЛЮДОЕДЫ и по дороге всех хороших людей Съедают.
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Не знати, що там говорить Тука насправді, бо новини в Європі про Україну дуже відрізняються від новин українських про Україну. Іншими словами, це не новини, а дезінформація. Хоча пересічному громадянину України й без новин видно, що справи в України кепські.
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Пока не введено военное положение, наши бойцы на передовой будут вне закона, что даст Авакову и Югику повод их держать на крючке и если чо то по обвинению любого местного сепара быстро упрятать за решетку...
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Пахомов верно заметил:
Титушки были при Януковищу, а сейчас - это "Петюшки"
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вретивывсе. это шыкалад так называется петюнька - тютюнька.
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Военное положение на Дамбассе ввела ДурьДума РАБссии 1 марта 2014 года своим голосованием..,причём тут Украина? это элементарное объявление войны...
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Смотрю иств , это какой то позор. во там шыкаладная петушня на изнанку выворачивается. все на шыкалад исходит. и луценчиха и гопчиха. это жесть. большего соевого позора невозможно представить.
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Конституция Украины требует!! Обязывает!! Вы все преступники, предатели, думаете ваша власть барыжная навечно.
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тем временем в колыбели переворота 1917 года


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наверное ыркуцкого боярышника накатил за дидов вытиранов.
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поражаюсь , и вот такая безальтернативная компашка Овоща хотят судить за зраду?
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Тука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно", а то контрабанда совсем накроется.
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Да уже поздняк метаццо.
Война последний год, а у них про военное положение все разговоры...
Как на охоту идти, так собак кормить...
Теперь уже перебьёмся, а вот рашке без нашего военного положения тяжелее будет отмазываться, то да. И охота мышебратьям помочь, чтобы за убийства наших людей меньше отвечали: с военным положением-то вроде как война, дело обоюдное - а так он чисто террористы напали, и рашка страна-террорист. Но каждый за себя. Могли б и вовсе не нападать, так я понимаю? Теперь пусть хлебают, не обляпаются...
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Набагато"целєсообразніше" було розстріляти команду Ендрю -- так Тука?? Ах ти ж вобла морожена..
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Пребывание самого Туки в этом бренном мире наверное потеряло всякую целесообразность
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Вскрыли границу Украины и начали оккупацию куска ДАУНбасса при помощи местных ментов и СБУшников,следом пришли танки БТРы артиллерия,медицигские полевый госпитали и прочая херня...кого вы лечите,дети мои?...
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если бы ввели военное положение сразу- война бы уже закончилась.
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Точно. И рашка бы уже пару раз отпраздновала две Победы, вместо одной.
Надо было, конечно - но пусть будет одна Победа, одна на всех - мы за ценой не постоим.
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Та не переймайтесь. Рашку жалко? Но украинцев ещё жальче, рашку ж воевать никто не звал сюда.
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Если бы они вынужденно, помимо своей воли, ввели военное положение, то они бы и его постарались сделать "гибридным".
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всем всластным адресуется, вот когда сменится всласть и ни кто вас уже не будет должным образом охранять, защищать, позволять пи#здеть, что в голову прийдет. Вот когда малина кончится, ждите гостей, они обязательно прийдут, ибо знают за чем
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Путлер сам себя спалил и его за язык никто не тянул...
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Конечно же рано, там же не война, а Анти Террористическая не помню что, Оббирация, Обдолбация, Зае**ция, короче.. не война, а стрельба рогатками... Суки !!!!!!
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Юля приедет с колючим дротом и всех арестует
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Это же надо быть таким отбитым, что б ПЛАТИТЬ ботам за очернение Юли...
Петя - Божество - икона существует!
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Да их обоих гнать взашей, что Петю, а шо Юлю. И заодно вообще всех " любих друзів". Время молодых и настоящих героев своей отчизны.
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Точно , дегенраты до сих пор онанируют на путлеровскую подружку, такие же идиоты как и порохоботы.
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Простому народу от введения или не введения военного положения станет легче?
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не нужно будет из своих карманов платить пенсии и пособия (30млрд в год), платить за лугандон коммуналку (в нынешних тарифах заложены бесплатные поставки воды, электроэнергии и газа в донбабве и луганду), так что станет реально легче даже ватникам или аморфным овощам типа тебя. Про военный и моральный аспект я вообще молчу, потому что спонсировать врагов могут только идиоты или пособники врагов.
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Тука - шоколадне лайно. Хто його ще слухає? Бариги шісток за людей не вважають, а нормальним людям цей зрадник не потрібен.
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Не важен статус .... - важно , полное уничтожение путенских тварей !
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Какое может быть военное положение?
Торговле с сепарами навредит.
А то что люди гибнут, так это же майдановцы-радикалы!
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сТУКнутый опять вывалил порцию шоколадного дерьма о "нецелесообразности" введения военного положения. Это пипец, вся барыжная шваль и кодла сидит во власти, слов просто нет больше.
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А был когда то Тука порядочным человеком... Если нет военного положения то получается что нет и оккупации и агрессии кацапов. Это так сказать "внутреннее дело" страны. И все что разхерячели в хлам и вывезли оккупанты нам по решениям любых международных судов кацапы компенсировать не станут. С точки зрения международного права у нас внутренний конфликт с некими "боевиками-сепаратистами" и именно по этой причине мы обязаны содержать всех "наших граждан" - выплачивать пенсии и пособия, полностью снабжать всем необходимым и "трепетно прислушиваться к голосу Донбасса". А антитеррористическую операцию Украина, назвав конфликт "АТО", почему то не проводит, а торгует с террористами вместо их полного истребления. Короче, Пэтя и яценюки повесили на нас еще и полное восстановление Донбасса и содержание убийц наших защитников от "русского мира"... Это ж сколько им хуйло откатило... даже на Туку хватило...
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Да сколько там денег на эту шавку нужно было, дешевка.
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значит, не был он порядочным, просто возможности по-меньше были...
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Когда торгуют с врагом и снабжают его водой, электр, продуктами и т.д., - это называется пособничество врагу и предательство. В "Военное время" за это ставят к стенке. Тукан об этом знает, вот и ссыт, за себя и барыгу.
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Щоб справді ускладнити життя жителів окупованих територій, треба перекрити їх зв'язок з рашкою.
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удалил туку из френдов...
раньше считал его нормальным мужиком, а он прогнулся.... жаль... и сколько еще таких у власти.... наверное все...
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Кто о чем, а ручная сучка тука переживает о том, как бы оккупантам электричество на халяву продолжать поставлять. Срочно нужен новый Майдан, нет сил терпеть уже этих тварей у руля, блокада нужна в Киеве, без нее шоколадные союзники кремля разгонят или обольют грязью тех кто блокирует шоколадный гешефт на крови.
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желательно с занесением пенделя в грудную клетку
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Да, Сука, на даунбасе не целесообразно, а вот по всей Украине очень даже нужно, чтобы поро@уйловской 3,14здоте усидеть на золотом унитазе!
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В частности, по его мнению, проблемой является задолженность бюджетных учреждений перед компанией "Луганское энергетическое объединение", что позволяет ей отключать электроснабжение-а то что война идёт для него не проблема и даже наверно устраивает,можно под шумок с сепарами угольком торговать
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Блиааадь...
Нужно было назвать просто - гибридная война, и вводить военное положение только на территории её проведения. ВСЁ!!!
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Из статьи я понимаю, что монополист "Луганское энергетическое объединение" имеет гоораздо больше власти на Домбасе, чем президентская администрация. А её защита Тукой, вызывает подозрения....
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Вскрылись все, кто сидит на этой оффшорной дыре! Они не только, оказывается, возят роттердамский уголь оттуда. Они вывозят без таможенного оформления Украину через эту линию соприкосновения.
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Вот и выяснили кто у власти в Украине . Хуйло продолжает управлять руками ахметова , порошенко и уже всех остальных таких как тука
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Тука,надо всё называть своими именами!!! Если Вас три года называть свиньёй - вы не захрюкаете. Так !!! Война есть война...



Если больному неправильно определить диагноз и лечить ... то это приведёт к летальному исходу. Зарубите себе и всей ВЛАСТИ эту ИСТИНУ


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно"
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