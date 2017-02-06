 Завтра Рада рассмотрит закон, регулирующий добычу и реализацию янтаря

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
Сначала парламент откроет шестую сессию и планирует утвердить повестку дня новой сессии.
Затем Рада перейдет к вопросам экологической политики, в частности рассмотрит ветированный Президентом Петром Порошенко законопроект №2009а-д, которым предлагается определить перечень объектов и видов деятельности, относительно которых применяется процедура оценки воздействия на окружающую среду.
Также парламент намерен рассмотреть блок вопросов информатизации, в частности во втором чтении законопроекты №4685 об электронных доверительных услугах, а также №4159, устанавливающий единые правила доступа телекоммуникационных операторов и провайдеров к инфраструктурным объектам.
Кроме того, Рада планирует рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Об антидопинговом контроле в спорте" (законопроект №4724) и законопроект №2018 о разрешении достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество.
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А де вони були у 2014-15-16 роках????
Вони українці ???? 🐖
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Парламент должен реагировать на беспредел.
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Волинь впроваджує новий підхід до видобутку корисних копалин
Держгеонадра видали КП чотири спецдозволи на видобуток сонячного каміння. Таким чином, КП "Волиньприродресурс" стало дев'ятим підприємством, яке отримало дозвіл на користування бурштиноносними надрами.
По суті такий простий, але ефективний крок дасть змогу сприяти вирішенню проблеми самозайнятості населення у нелегальному бізнесі. В регіоні будуть створені нові робочі місця, які місцеві мешканці зможуть обіймати.
Також працівники отримуватимуть соціальне забезпечення, а громада в цілому зможе розраховувати на суттєве покращення інфраструктури, бо гроші від проданого каміння будуть потрапляти до бюджету. 25% прибутку комунального підприємства має йти в бюджет сільської ради, 25% - районної, 50% - обласної.Нарешті, реформа децентралізації дасть конкретні результати.
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8 год. ·
Рада, наконец-то, собралась. Верховный орган, который понарошку, чтобы не раздражать президента, управляет страной. Была и продолжается война. Погибли наши хлопцы. Рада отдыхала. Сегодня - каждый про свое, свою политическое корыто, свои рейтинги, свое вранье. Жизнь украинцев? Я недавно слышала, что одна бабушка, которой нечем платить за отопление, прижимала к себе кошку, чтобы согреться. Наши же народные представители живут во дворцах, а, если куда выезжают "говорить про Украину", останавливаются исключительно в шикарных отелях. Кофе для них уже давно потеряло вкус, лишь бы чашка была подороже...
http://coma.net.ua/17367
Притча про щастя: Кава у чашці
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Опуеть!!!!!!!
Может Раду в Авдеевку перенести - а то такое чувсство, что у нас в стране всё шикарно!!!
P.S. По бурштыну - это будет реальный и толковый закон или лоббирование новой"крыши"?
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Одні Авдіївку захищають, а інші за 250000 зелені трампа подивитися!
Бідні Румуни!!!!
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Только этот состав Рады нового созыва, уже принял более 800 законов и постановлений.
И что легче людям стало жить, жизнь улучшилась от этих законов?
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МВФ принял решение раздать по 10.000$ каждому гражданину Украины
...Дело в том, что «золото Полуботка», считавшееся в Украине легендарным - не просто реальный исторический факт, но и было обнаружено в 1991 году в одной прежних резиденций Полуботка на южном побережье Франции, неподалёку от Марселя. Но в связи с тем, что в том году как раз происходили события, принесшие впоследствии независимость Украине, находка была старательно засекречена, но не забыта. Сумма, в которую оценивается на данный момент найденное в Европе сокровище превышает 400 млрд долларов. Долгое время эти средства находились на балансе Международного валютного фонда.
Главой МВФ Кристин Лагард был выдвинут ряд требований к правительству Украины. Главным из них является: всё полученное богатство должно быть поровну разделено между всеми без исключения живущими сейчас гражданами страны. При приблизительном подсчёте, рассчитывая нынешнее население Украины приблизительно в 40 млн граждан, на каждого человека придётся около десяти тысяч долларов по нынешнему курсу (10.000$)...
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Хотя, если садовой протянет со строительством нового мусоросжигательного завода у себя в области, то мусор можно будет свозить на отработанные территории. Один хер им жопа.
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