EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Происшествия, Киевские новости, Авто
  358  1
Все про:авто (4038) Житомирщина (559) Киев (16184) транспорт (1148) снегопад (618) ГСЧС (739)

 Снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта в Житомирской области и на въезд в Киев, - ГСЧС

В Житомирской области и на въезд в Киев сняты ограничения на движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Киевская область: по состоянию на 20:00 06.02.2017р. снято ограничение движения на въезд в г. Киев тяжеловесных транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пяти областях Украины ограничено движение транспорта из-за непогоды. ИНФОГРАФИКА

Житомирская область: по состоянию на 20:00 06.02.2017р. восстановлено движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин", - говорится в сообщении.

Смотрите: Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо тебе боксер-хозяйственник, всю соль и песок ты сберег!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнято ограничение на движение крупногабаритного транспорта в Житомирской области и на въезд в Киев, - ГСЧС
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ Блок Петра Порошенко блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел переговоры погода Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп транспорт
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти