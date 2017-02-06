 Снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта в Житомирской области и на въезд в Киев, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Киевская область: по состоянию на 20:00 06.02.2017р. снято ограничение движения на въезд в г. Киев тяжеловесных транспортных средств.
Житомирская область: по состоянию на 20:00 06.02.2017р. восстановлено движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин", - говорится в сообщении.
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