 Климкин допускает введение военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе

Об этом он сказал в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Во-первых, военное положение... В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью я не исключаю введение соответствующего положения", - сказал Климкин.
При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение может быть не введено.
"Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия - это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом намного большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, но по определению всеми средствами: и милитарными, и гибридными", - добавил министр.
Климкин отметил, что при этом российская агрессия признана в резолюциях Европейского парламента и Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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А дыбили против Юльки выставили тупого бычару бурбака - избиение младенца предсказуемо
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- Да-да, я знал, и вступил, и мы вытянули Вас из тюрьмы!
Занавес...
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- Юлия Володимиривна, чого ваша фракция не голосувала за бюджет? Крайина воюе, треба гроши. Ми учителям и ликарям на 30% пидняли зарплату )))
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"Котят ли рузгие войньі...."
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То есть звучит так : пойдете на майдан -объявим военное положение и РАЗГОНИМ ВАС.
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Майдану никакое ВП не страшно... Можно согнать десяток тысяч бывшей и нынешней беркутни, но что они могут против сотни тысяч ветеранов АТО и миллионов людей?
Та и Запад на разгон отреагирует ТАК (и пэдро это понимает), что дорога барыге даже не в рашку, а в кндр сразу...
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А вдруг они не понимают ? Вот полезли же к блокадникам , хотя должны были понимать , что реакция будет жесткая. Но полезли же. И даже Аброськин не побоялся на камеру светить лицом. ТО есть им плевать на общественное мнение. Так мы это уже проходили в2013, и в 2004 тоже.
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Сокращение "г-на" - это имеется ввиду господина или говна?
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" А по Сеньке ли шапка?" (с)
Может, этот светоч квакнет шо-нибудь про удои и надои?
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http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/11/7058192/?attempt=1
Влада готова до введення воєнного стану в разі
ескалації ситуації на сході.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час
засідання уряду.
ВВОДЬ, СЛИМАК ВОЄННИЙ СТАН!
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