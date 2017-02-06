 "Я не вижу никаких оснований для отмены санкций с РФ", - еврокомиссар Хан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал Радио "Свобода".
"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", - сказал Хан.
По его словам, будущее санкций зависит от выполнения минских договоренностей.
"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", -резюмировал еврокомиссар.
1098 36
Материалы по теме: Санкции против России
"Великобритания будет настаивать на том, что нет оснований для ослабления санкций", - глава МИД Джонсон о России(14)
Джемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами(252)
Вице-президент США Пенс о санкциях против РФ: "Ответ на этот вопрос предстоит дать в ближайшие месяцы"(103)
Климкин раскритиковал главу МИД Австрии за предложение о пошаговой отмене санкций против России(107)
"Успокойтесь! Это человек прогрессивных взглядов", - блогеры про мэра-мусульманина(1)
Ни одна страна Вышеградской четверки не будет предлагать отмену антироссийских санкций, - премьер Польши Шидло(64)
Санкции против России связаны с реализацией минских соглашений, - Олланд(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але ж дописувач мабуть хуйла не чув,яке казало,що "чєм дєшевлє рвубль-тєм больше етіх рвублєй будєт в казнє".
А хуйло знає,що каже:всіх цапів мільярдерами мріє зробити.
Ответить
Гімн паРаши. Солістка Жмудская, акомпонемент - сводний військовий оркестр Єгипта.
Ответить
Ответить
Особенно от тебя...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Союз-СТ-А стартует с Гвианского космического центра со спутником SES-15 в начале апреля, предварительно на космодром доставят третью ступень с замененным двигателем, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Третью ступень с новым двигателем 11Д55 для ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат-М и спутником SES-15 доставят в Гвианский космический центр в середине марта. Запуск запланирован на 4 апреля", - сказал источник.
SES 15 - спутник связи глобального оператора спутниковой связи "SES", который является полностью электрическим. Спутник SES 15 создавался на заказ специалистами американской компании "Boeing Satellite Systems" на базе спутниковой платформе "BSS-702SP".
Спутник SES 15 будет выведен на геостационарную орбиту в орбитальную позицию 129 градусов западной долготы, что позволит обеспечить предоставляться услуги связи на территорию Северной Америки. Срок службы - 15 лет. Масса спутника SES-15 равно 2300 кг.
Ранее на "Воронежском механическом заводе" - дочернем предприятии Центра им.М.В.Хруничева - Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров провели рабочее совещание с руководством предприятий ракетно-космической отрасли. На совещании обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства ВМЗ. Позже Роскосмос сообщил, что ракетные двигатели, произведенные ВМЗ вновь подвергнутся проверке.
"По итогам совещания на ВМЗ принято решение, что будет проведена необходимая проверка двигателей, в которых возможны отклонения в технологии производства", - говорится в сообщении госкорпорации. Актуализированный график пусков ракет-носителей "Протон-М" будет скоординирован с графиком возможной доработки двигателей.
Ответить
Ахметов позвал войну в Донецк, снимает миллиардные барыши, чувствует себя комфортно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
смотреть всем + репост ))))
кипяток обеспечен !!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
всем смотреть!
новый гИмн империи говна
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sRmS8_v-oqk&index=2&list=TLGGnn7ubkgG_FAwNjAyMjAxNw
Ответить
Ответить
Ответить