 Штаб АТО опровергает заявление российских СМИ о планах ВСУ обстрелять Мариуполь

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети Интернет активно распространяется информация о якобы наличии у украинских военных планов обстрела города Мариуполь.
В связи с этим Пресс-центр штаба АТО заявляет, что это очередная попытка со стороны российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные Силы Украины, а также искусственно создать информационный повод для прикрытия собственных планов по обстрела мирного населения города на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
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Згода була, які питання до дядька!
Аброськин нехай поважає старших Людей!!!
Слава Україні і Вам Козаки!!!
А Люди все знають і розуміють хто направив тітушню і хто оберігав, це тіж самі мусорки у вільний час підробляють.
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Згода була, які питання до дядька!
Аброськин нехай поважає старших Людей!!!
Слава Україні і Вам Козаки!!!
А Люди все знають і розуміють хто направив тітушню і хто оберігав, це тіж самі мусорки у вільний час підробляють.
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И наша ответка, в качестве стирания сел-баз российско-фашистских войск их тоже устроит - не придется самим тратиться на их стирание с лица земли.
Честно? Я за скорейшее, буквально в 4 смены развитие постройки штук 50-ти ракет "Сатана" и не менее скорой разработки и постановки на вооружение боевых блоков к "Сатане" с радиоактивной пудрой из отработанного ядерного топлива, урановой руды и чернобыльских отходов. И пусть рашка передохнет - исчезать, так так не только нам! Вылечим раковую опухоль планеты, как завещают эскулапы - тотальным облучением.
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Поразмыслил логически...
Подумал, а от чего человека в целом может отварачивать/брезговать/тошнить...
Пришел на ум ответ - говно (именно говно - у дерьма все таки иной смысл)...
И, эврика!!!
Вспомним последние сверх новости с паРаши... Чего они там налепили в последние время? Известно всем из какого материала...
Чего они там сожгли символично?
И как мы чаще всего называем эту страну? Правильно! паРаша!
Говняная страна... Говняная держава... Говняный народишко...
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Типа ДРГ ВСУ.... шукали по всему Донецку....
http://sprotyv.info/ru/news/11745-kak-rabotaet-peredvizhnaya-minometnaya-ustanovka-rossiyskih-terroristov-v-donecke-foto
http://informator.news/storonnyky-dnr-pryznaly-chto-terrorystyi-samy-obstrelyvayut-okkupyrovannyie-horoda/
http://apostrophe.ua/article/society/2016-12-17/oni-strelyali-po-lugansku-v-lnr-zreet-novyiy-skandal-sredi-boevikov/8885
В инете много информации...
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"Лучше? Умно молчать, чем глупо опровергать."
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>>> "Лучше умно молчать, чем глупо опровергать"? - Сначала убей себя, а потом придётся "умно" молчать, потому что "опровергать" (мол, не было намерения, это не я и т.п.) уже некому будет ни "глупо", ни как-либо ещё.
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38 минут назад
За інформацією Парасюка, хлопці, які здійснюють блокаду залізниць на Добасі, поки що відбилися від поліції. Але п'ятеро з них з пораненнями у лікарні.
Таким чином, за сьогоднішній день поліція поранила більше захисників України, ніж окупанти.
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дерьма, балезный!!!
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Сабака бреше - караван идьот....
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Следователи военной прокуратуры Украины по результатам расследования пришли к выводу, что обстрел автобуса с мирными жителями на КПП «Майорск» возле Горловки на Донбассе 14 декабря 2016-го года произвёл военнослужащий 45-й бригады ВДВ ВСУ.
Соответствующая информация содержится в Едином реестре судебных решений.
В настоящее время правоохранители пытаются установить, кто именно из бойцов 45-й бригады стрелял по мирным жителям, для чего уже получили доступ к личным делам бойцов бригады.
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