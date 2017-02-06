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 Штаб АТО опровергает заявление российских СМИ о планах ВСУ обстрелять Мариуполь

Штаб АТО опровергает заявление российских СМИ о планах украинской армии обстрелять Мариуполь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети Интернет активно распространяется информация о якобы наличии у украинских военных планов обстрела города Мариуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество специальных групп российских пропагандистов на оккупированном Донбассе увеличено вдвое, - ГУР Минобороны

В связи с этим Пресс-центр штаба АТО заявляет, что это очередная попытка со стороны российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные Силы Украины, а также искусственно создать информационный повод для прикрытия собственных планов по обстрела мирного населения города на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Смотрите: Шуфрич обвинил Украину в эскалации конфликта на Донбассе и сорвал аплодисменты в студии пропагандистов Кремля. ВИДЕО
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Це ж він висловив бажання Людей захисників України!!!
Згода була, які питання до дядька!
Аброськин нехай поважає старших Людей!!!
Слава Україні і Вам Козаки!!!
А Люди все знають і розуміють хто направив тітушню і хто оберігав, це тіж самі мусорки у вільний час підробляють.
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Це ж він висловив бажання Людей захисників України!!!
Згода була, які питання до дядька!
Аброськин нехай поважає старших Людей!!!
Слава Україні і Вам Козаки!!!
А Люди все знають і розуміють хто направив тітушню і хто оберігав, це тіж самі мусорки у вільний час підробляють.
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Зачем вообще на говновбросы кацапских СМИ реагировать и оправдываться?
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а ну раз опроверг, то конечно всё ок.
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Не звертайте уваги і не ведіться на це, бо тільки і робитимете що будете виправдовуватись кожного дня.
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Путлер мразь замышляет очередную провокацию. И когда только это упырь сдохнет?!
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Кацапы всегда превентивно обвиняют Украину в том, что намерены сделать сами позже. Так было в 2014, когда они раздули шкандаль с "украинским снарядом, приленевшим в дом бедного старика в росийской деревне". А через две недели они вовсю шмаляли Градами из Гукова.
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Ждем заявления от укроСМИ с угрозами захарченки обстрелять масковию в связи с недофинансированием
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От тож правильно: не х... вшивый Мариуполь , а сразу Москву, Ленинград и и Владивосток (главное подальше чтоб хунтовские пушки добили - километров так за тыщу).
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Что-то не видно в сети подобных материалов.
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Что говорит о том, что кремлядские упыри в восторге от трюка с Алеппо и намерены расширять его в Украине. Начали с Авдеевки, продолжают Мариуполем (вообще-то они Марик градами уже 4 раза обстреляли только за последний месяц, ибо Сартана, Гнутово, Ломакино, Талаковка, Виноградное - это юридически уже давным давно часть Мариуполя). Вот теперь даже анонсируют начало артобстрелов тяжелой артой... а значит и грады, по традиции будут.
И наша ответка, в качестве стирания сел-баз российско-фашистских войск их тоже устроит - не придется самим тратиться на их стирание с лица земли.
Честно? Я за скорейшее, буквально в 4 смены развитие постройки штук 50-ти ракет "Сатана" и не менее скорой разработки и постановки на вооружение боевых блоков к "Сатане" с радиоактивной пудрой из отработанного ядерного топлива, урановой руды и чернобыльских отходов. И пусть рашка передохнет - исчезать, так так не только нам! Вылечим раковую опухоль планеты, как завещают эскулапы - тотальным облучением.
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Как говорил порфессор Преображенский "не читайте советской прессы"
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Для кого рассчитано опровержение? Если для кацапов, то они знамо кому поверят, если для своих, то уменя нет слов.
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так а зачем нам его обстреливать?-МАРИУПОЛЬ НАШ. УКРАИНСКИЙ.
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Это они по себе судят; да и выборы у них скоро, видимо решают где устроить предвыборный гляйвиц для ху)ла: провокацю в Мариуполе, в Беларуси, или по привычке, своих очердным "сахарком" угостить:

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Наваял этот пост на другой ветке, но думаю, подойдёт и к этой ветке:
Поразмыслил логически...
Подумал, а от чего человека в целом может отварачивать/брезговать/тошнить...
Пришел на ум ответ - говно (именно говно - у дерьма все таки иной смысл)...
И, эврика!!!
Вспомним последние сверх новости с паРаши... Чего они там налепили в последние время? Известно всем из какого материала...
Чего они там сожгли символично?
И как мы чаще всего называем эту страну? Правильно! паРаша!
Говняная страна... Говняная держава... Говняный народишко...
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Всё делается для того чтобы российская сторона скрыто нанесла удар ,а потом свернуть на ЗСУ и сказать что наша разведка предупреждала
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Эт тактика путлером ужо давно используесса. Свои "методы" хотят на ВСУ перевести... шото задумали... не дай Бог..... потом доказывай откель прилетело....
Типа ДРГ ВСУ.... шукали по всему Донецку....
http://sprotyv.info/ru/news/11745-kak-rabotaet-peredvizhnaya-minometnaya-ustanovka-rossiyskih-terroristov-v-donecke-foto

http://informator.news/storonnyky-dnr-pryznaly-chto-terrorystyi-samy-obstrelyvayut-okkupyrovannyie-horoda/

http://apostrophe.ua/article/society/2016-12-17/oni-strelyali-po-lugansku-v-lnr-zreet-novyiy-skandal-sredi-boevikov/8885

В инете много информации...
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А что доказывать: у них же даже не хватает ума стрелять со стороны ВСУ (стреляют со своей стороны). Все доказательства видны.
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Опровергать... Нужно то, что случится или произойдет. А так зачем? Лить воду на сухие жернова? Не стоит это все такого внимания.
"Лучше? Умно молчать, чем глупо опровергать."
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В методичке прям так и написано?
>>> "Лучше умно молчать, чем глупо опровергать"? - Сначала убей себя, а потом придётся "умно" молчать, потому что "опровергать" (мол, не было намерения, это не я и т.п.) уже некому будет ни "глупо", ни как-либо ещё.
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Дмитро Корчинський
38 минут назад

За інформацією Парасюка, хлопці, які здійснюють блокаду залізниць на Добасі, поки що відбилися від поліції. Але п'ятеро з них з пораненнями у лікарні.

Таким чином, за сьогоднішній день поліція поранила більше захисників України, ніж окупанти.
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чого це рузьке робить у піндосів, як раз вони всі воювали і ще будуть вас, каців, знищувати
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Какацапчику , зайнявся б ти "искусством нерукотворным" - гадил и пЕтухов лепил с свого
дерьма, балезный!!!
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Завтра о 09:03:01 am буде напад на пингвинов з падводного човна...
Сабака бреше - караван идьот....
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Декабрьский обстрел КПП "Майорск" возле Горловки

Следователи военной прокуратуры Украины по результатам расследования пришли к выводу, что обстрел автобуса с мирными жителями на КПП «Майорск» возле Горловки на Донбассе 14 декабря 2016-го года произвёл военнослужащий 45-й бригады ВДВ ВСУ.

Соответствующая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

В настоящее время правоохранители пытаются установить, кто именно из бойцов 45-й бригады стрелял по мирным жителям, для чего уже получили доступ к личным делам бойцов бригады.
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то есть - треп проплаченный... ага... оно и видно
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Російсткі ЗМІ щеб написали. що ЗСУ готують масовий обстріл Києва. А кияни кричать Путін пріді і спасі! Саме смішне, що російська шобла в розвалених Ярославлях та Калугах повірить в це. Ідіоти.
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Старый кассавский метод: делай дерьмо и одновременно обвиняй в этом того, в кого дерьмо полетело. Использовали ещё в 1939 против Польши, Финляндии, потом Грузии, Молдовы и нас. Ничего нового козломордые не изобрели. Хавается на ура в самой Дзюдохерии...
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шо є слабоумні , що вірять сруцькому СМІ, сруцьких не торкається...там всі слабоумні............
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Дело не в слабоумии.Как показывает практика делая такие заявы русня провоцирует обстрелы и т.д. Мы работаем на ответку и реагируем даже на глпуые заявы что бы люди понимали и значли что если что путинские орки ето сделали.Будем молчать даже на их дебильные заявы путинское гебельс тв будет ещё большую ересь нести.Там и так зомбоваты хватает.Война идёт не только на полях но и в мозгах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШтаб АТО опровергает заявление российских СМИ о планах ВСУ обстрелять Мариуполь
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