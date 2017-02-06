 В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин

этом он сказал в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV."Я буду в ближайшие дни в Вашингтоне говорить с представителями новой американской Администрации, каким образом выполнить "минские договоренности", кто будет гарантом..." - сказал Климкин.На вопрос, когда он намерен осуществить визит в США, Климкин ответил, что в настоящее время есть договоренность, что это произойдет в ближайшее время.Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко намерен провести встречи с представителями новой Администрации Президента США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля в Германии.