 В ближайшее время буду говорить с администрацией Трампа о выполнении минских соглашений, - Климкин

этом он сказал в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я буду в ближайшие дни в Вашингтоне говорить с представителями новой американской Администрации, каким образом выполнить "минские договоренности", кто будет гарантом..." - сказал Климкин.
На вопрос, когда он намерен осуществить визит в США, Климкин ответил, что в настоящее время есть договоренность, что это произойдет в ближайшее время.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко намерен провести встречи с представителями новой Администрации Президента США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля в Германии.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреливают Авдеевку во время ремонтных работ: это все, что вам нужно знать о Кремле, - Климкин
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Ці Говоруни все шукають Гарнта :D
Проводьте Референдум щодо НАТО говоруни
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уж там о втором думать-мечтать ... 2017 - это год выполнения Минских договоренностей.
Если Педро попытается выполнить их так, как там прописано и как он клялся фрау и месье,
то его опрокинут его же подданые ; а если так, как он ныне обещает подданым, то его
сковырнет Запад. Так что напрасно Педро суетится, Аннушка уже разлила масло ...
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"Я буду в ближайшие дни в Вашингтоне говорить с представителями новой американской Администрации, каким образом выполнить "минские договоренности", кто будет гарантом..." - сказал Климкин..."
Никто Климкин не будет. Кроме самой Украины, ее позиции в цивилизационном мире, мировых ценностей, интеграции, оценки подходов мировых и своим собственнх процессов.
Спасение утопающих - дело рук... Но еще имеются Будапештские гарантии. Там? Лежит зерно отделенное от плевел.
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"Кроме самой Украины, ее позиции в цивилизационном мире, мировых ценностей"
З корумпованою державою? яка держава така позиція світу щодо неї
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це 5
Бренд 100%
ще Будапештскі папери в той же рулон
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Прально Климкин, давай догаваривайся, больше некому.
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Русские кадровые военные грабят пивной склад в Донецке
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Суверенитет Украины нарушен, границы нарушены , оккупирована территория , а харанты- подписанты вааще и санкции снять намереваются.
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но лучше начать с будапештских
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Что, Паша, обкурился и нюх потерял? Не говорить ты будешь, а докладывать...
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