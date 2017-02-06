EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 За рубежом
  10263  98
Все про:армия РФ (6072) Россия (68628) Минобороны РФ (396)

 Минобороны России наращивает закупку надувных танков и ракетных комплексов

Минобороны России и головные предприятия - разработчики вооружения в 2016 году почти в два раза увеличили заказы средств имитации и маскировки военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня заказывается практически весь диапазон продукции, которую производит компания. Это макеты самолетов, сухопутной военной техники типа танков, ракетных комплексов", - заявили в компании "Русбал", которая специализируется на производстве надувных пневмомакетов образцов военной техники. Заказы на эту продукциюв 2016 году по сравнению с 2015 годом "увеличились примерно на 80%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ запланировало более 2,8 тысяч военных учений в 2017 году, - Шойгу

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации - надувных пневмомакетов различного вооружения. В том числе упоминались макеты истребителей МиГ-31 и зенитных ракетных систем С-300 танков Т-80 и ракетных комплексов "Точка-У".

Пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Он с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. В производстве пневмомакетов боевой техники используется обычная швейная технология. К примеру, на пошив пневмомакета танка в среднем уходит три дня.

Также читайте: Россия будет усиливать войска возле украинской границы из-за ситуации на Донбассе, - министр обороны РФ Шойгу

Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и другие детали. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений - масса одного макета в зависимости от типа составляет от 30 до 100 кг.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путин дает сигнал Лукашенко? К границе Беларуси едет сумасшедшее количество российской техники http://stailker.livejournal.com/2351131.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от сволочи - снег убрали, траву покрасили...\видео где...?\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное сделать побольше надувных получленцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у касабов даже хуйло надувное.чему удивляться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня есть лодка надувная почти не дырявая-могу продать !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Насиров потратил 250 тыс. долларов на поездку на шоу Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надувные искандеры видел. А есть ли у кацапов надувные бронепоезда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
танки, ракеты.. , а холодильники слабо ?, или вата не оценит такой шедевр?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может и оценила бы ... только там мозги тоже надувные
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Копеечное и весьма эффективное средство дезинформации. И понятно куда пойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дожили. Кылбаса без мяса.
Кофе - без кофеина.
Сигареты - без чего там.
Пиво без алкаголя. Бабы - резинованые. Танки (в ерефи, Карл) надувные. машины не на бензине, а на воде. А путкин какой? Почти натюрлих - Ботоксный. Бог, дай что-бы роиса была из резины и дай мне иголку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
Резиновые танки, резиновые пули,
Резиновые мины и даже пулемёт.
Резиновый полковник резиновым солдатам
Приказ "Надуться! Смирно!" отдаёт.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- и эти люди до сиг пог вспоминают мне надувное бгевно!!!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мы с товарищем у нас на Запорожье вот такого Ленина обнаружили. Тоже ничо смотрится:

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"На Запорожье" - это не ошибка, а обозначение региона. А не города. Так у нас на Запорожье принято говоритьть.
А ноги Ленина стоят в одном из сел Васильевского района: это по трассе на Мелитополь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наскільки мені знайомі казали із Запоріжжя, Мелітополь нереально ватне місто. Фактично кішить ватоголовими, які чекають Путіна. Що ви скажете з цього приводу? Правда чи прібріхують знайомі мої?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще год назад это было абсолютно так. Как раз в феврале 16-го из Мелитополя даже два автобуса ватноголовой сволоты к нам приезжало, чтобы высказаться за сохранение памятника Ленину возле Днепрогэса. Из одного автобуса ватники успели выскочить, но тут же были изловлены и под конвоем полицаев (или тогда еще менты были?) препровождены обратно в автобус. При этом одну престарелую ватницу неосторожно пханули и у нее перелом ноги случился. Даже не ноги: перелом шейки бедра. Как правило, с такими переломами долго не живут. Это бабулька так за 100 гривен (столько им платили) смоталась в Запорожье попротестовать .
Из второго автобуса ни один ватник не вышел. Автобус оцепили и забросали яйцами. И он укатил - обгаженным.
Сейчас в Мелитополе тоже еще много ваты, но она уже не лезет из всех щелей, как было раньше. Не исключено, затаились. Но я надеюсь, что сомневавшиеся сделали (и делают) выбор в пользу Украины. Из последних фактов: нынче день смерти Ленина в Мелитополе выгреблись отмечать... 6 казлов. Перековываем помаленьку остатки старого мира.
Как говорит один мой товарищ, очень душевный человек, кстати, а кто не поддастся перековке, тех вырежем нах#й.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ноги войдут в штаны, то сфотографируюсь рядом с Пешковым))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подробнее:

Повергающий в шок скульптурный ансамбль пребывает в запорожском селе Широкое: там возле задумчиво присевшего у обочины пролетарского писателя Максима Горького чьи-то ноги находятся.
Просто ноги. Без туловища.
Поспрашав у местных, мы выяснили: ранее скульптурный ансамбль представлял из себя действительно присевшего у обочины Горького, и задержавшегося возле него [по пути в коммунизм, может быть] "вождя мирового пролетариата" Ульянова-Ленина, который, как заявила однажды депутат Госдумы РФ от уворованного у Украины Крыма некая Поклонская, фамилию получил от города Ульяновска, а "ленивую" кличку - от города Ленинграда.
Как детском стишке-страшилке в Широком получилось. Помните:
На вокзале, в темном зале
Труп без головы нашли.
Пока голову искали,
Ноги встали и ушли.
В селе Широком, правда, ноги пока на месте - никуда, похоже, уходить не собираются.
О чем еще подумалось, когда мы взирали на гримасы декоммунизации (а Ленин туловище потерял как раз из-за нее): ноги Ильича можно накрыть скатертью и тогда будет создаваться впечатление, что Горький не просто присел у обочины - он в летнем придорожном кафе ждет, когда ему принесут чего-нибудь похлебать на скорую руку. Ну, или рюмку водки, если денег на похлебать не найдется. Под соленый огурец с хреном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох жжете 😂, а пердаки их так точно наддува не выдерживают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
СДАВАЙСЯ АМЕРИКА!!!

РАСЕЙСКАЯ АРМИЯ МОДЕРНИЗИРОВАЛАСЬ!!!










 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Игра : Найди с первого взгляда то, что увидел постом выше , оно строит зенки супруге канцлера Австрии Кристине Враницкой :Фррау его послала и его аш перекосило :а потом оно насупилсо, абидилсо неверное :Ну и чмо ! на побегушках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой уёбищный воука. Зверек с еблом несуразным_ бельма таращит и пасть широка не по размеру
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что за шум со всех сторон? Потревожил кто ворон? Что за шум скажите дети? Что за шум на всей планете? Что за шум в ушах звенит? Что за шум вокруг гремит? Что за шум у нас повсюду? Я от вас скрывать не буду - Это просто мальчик Вова Громко плачет! Вова - рева!

Вову гладят по головке, Потому что плачет Вова. Вова плачет для того, Чтобы гладили его. Он хитер, да я хитрей, Подошел к нему быстрей, Стукнул Вову по головке... С той поры не плачет Вова. Он смеётся, он хохочет. Даже если и не хочет.

Источник: http://vseanekdotu.ru/smeshnye-stixi-pro-vovu/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помнится после Крымских событий российским военным запретили отдыхать за границей. Вот на "Цензоре" тогда поюморили вдоволь,а тут бац и Дамбац. Так что если не можете просчитать игру до конца то лучше помолчать и быть начеку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это новая военная доктрина 3/14дерации, по модернизированию сил ПВО...
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное солдатикам бутылки настоящие закупите, из под шампанского, не любят они на надувные садиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лишнее подтверждение, что на мясо в погонах цапам плевать, когда будут гасить весь этот надувной арсенал, парнокопытные смертники, которые вынуждены будут возле этих макетов тусить, чтобы предать реальную картину, не смогут даже отстреливаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинская государственная компания ""Укроборонпром", занимающаяся экспортом/импортом военной техники и продукции двойного назначения, планирует открыть представительство в Турции.
Такое заявление сделал заместитель руководителя компании Денис Хурак, однако не раскрыл содержание и потенциал программ двустороннего сотрудничества между двумя странами в оборонной сфере. В среднесрочной перспективе компания планирует открыть представительства в Брюсселе (Бельгия) и Вашингтоне (округ Колумбия, США).
"Укроборонпром" создан указом президента страны в 2010 году и объединяет 112 предприятий ВПК Украины. Агентство "Интерфакс-Украина" полагает, что Украина может принять участие в программах создания таких турецких вооружений, как истребитель нового поколения TFX и основной боевой танк Altay. В настоящее время "Укроборонпром" и компания Aselsan присматриваются к возможности сотрудничества в области электронных и оптических компонентов.
Кроме того, Киев уделяет большое внимание активизации военно-технического сотрудничества с Варшавой. Польша может поставлять БЛА для ВС Украины, Украина может участвовать в модернизации польских истребителей, бронемашин, систем ПВО. В 2015 году польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" договорились об использовании польских технологий для создания украинских военных беспилотников, в декабре 2015 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в разработке систем ПВО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Ігнат, ти про це?
Крупнейший в России танковый завод под угрозой банкротства ...

ghall.com.ua/.../krupnejshyj-v-rossyy-tankovyij-zavod-pod-uhrozoj-ban...


19 мая 2016 г. - Крупнейший в России танковый завод под угрозой банкротства. ... несостоятельным (банкротом)», - говорится в сообщении.В Приморье (РФ) умирающий завод-банкрот сорвал оборонный ...

www.milnavigator.com/v-primore-rf-umirayushhij-zavod-bankrot-sorva...


4 мар. 2016 г. - В Приморье (РФ) умирающий завод-банкрот сорвал оборонный ....бронетанковый завод получил рекордный заказ от государства ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, так Уралвагонзавод он же банкрот, чем же еще он мог з/п людям платить, как не железом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настораживает это все. Кто в курсе в каких случаях готовят максимум маскировочного оборудования?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фальшива ціль це називається для можливих атак противника. Тільки зараз крім візуального контакту ще є маса всяких примочок, які є навіть на 5-у айфоні, які запросто можуть відрізнити хуй від пальця.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай, надувний ігнат терехов. приїжджай на дамбац з надувним гранатометом. А як тобі щось відірве, будеш ти НАДУВНИМ інвалідом війни. Рашка тебе "надує".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крута пісня морпіхів РФ - каються за свої злочини і називають кремлівську владу хунтою

https://www.youtube.com/watch?v=r50FqtjjHX8 Пробуждение. "Спутник" Морская пехота РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот мой репост, наверное, подходит по любую кацапскую новость
Поразмыслил логически...
Подумал, а от чего человека в целом может отварачивать/брезговать/тошнить...
Пришел на ум ответ - говно (именно говно - у дерьма все таки иной смысл)...
И, эврика!!!
Вспомним последние сверх новости с паРаши... Чего они там налепили в последние время? Известно всем из какого материала...
Чего они там сожгли символично?
И как мы чаще всего называем эту страну? Правильно! паРаша!
Говняная страна... Говняная держава... Говняный народишко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пропоную рузгім розповчати випуск надувних "200-х". Навіщо дохлого Ваньку морозити в рефрижераторі, везти, солярку палити. А буде надувний руссіш зольдат - все простіше. Воєнком в рязані чи казані накачає "ваньку" насосом як пляжний матрац - і рашен мамашен буде задоволена. Хіба не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если надувные самолеты на Кузю - они же не утонут... ох и хитро. А надувная лопата с блином или оливьешка и уже не надо никакой россгвардии стрелять по толпе - те сами затопчут друг друга. А вяличие то какое надувное, ого-го...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S0meGVwFoGg

ВСем смотреть !!!!
НОВЫЙ гИмн Империи Гафна !!!
репост ))))) порадуйте людей
 показать весь комментарий
Ответить
 
а надувных солдат они прикупить не хотят ? а че приодеть в камуфляж и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо! Подняли настроение перед сном! Спокойной ночи всем, особенно защитникам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно будет посмотреть, как эта дутая армия будет "воевать" в условиях сильного ветра. Или хвойного леса)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увы, в Украине и надувные не производят. О чем смех))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фишка в том, что надувную игрушку, будет херачить "томагавк" в 2 ляма стоимости)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну конечно будут "херачить". Они же тупые, потому что так сказал Задорнов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
т.е., толя, ты предлагаешь таки бояться руссооружия?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся эта расия один большой надувной макет страны. 140 миллионов дебилов живут в говне по пояс и ничего другого не умеют кроме как заставлять остальных жить в говне по горло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин и так очень даже надувной. Его регулярно надувает дружок рамбздан кабздыров. Через заднее дупло....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия - супердержава. У неё нержавое вооружение только то, что надувное...Зато у России очень много хороших мощных мобильных крематориев для утилизации фрагментов кацапов - отпускников, оздоравливающихся и отдыхающих в ОРДЛО....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны России наращивает закупку надувных танков и ракетных комплексов
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ Блок Петра Порошенко блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз КГГА Киев Крым минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел переговоры погода Порошенко Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп транспорт
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти