 Минобороны России наращивает закупку надувных танков и ракетных комплексов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Сегодня заказывается практически весь диапазон продукции, которую производит компания. Это макеты самолетов, сухопутной военной техники типа танков, ракетных комплексов", - заявили в компании "Русбал", которая специализируется на производстве надувных пневмомакетов образцов военной техники. Заказы на эту продукциюв 2016 году по сравнению с 2015 годом "увеличились примерно на 80%".
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатывается развертывание средств имитации - надувных пневмомакетов различного вооружения. В том числе упоминались макеты истребителей МиГ-31 и зенитных ракетных систем С-300 танков Т-80 и ракетных комплексов "Точка-У".
Пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Он с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. В производстве пневмомакетов боевой техники используется обычная швейная технология. К примеру, на пошив пневмомакета танка в среднем уходит три дня.
Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и другие детали. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений - масса одного макета в зависимости от типа составляет от 30 до 100 кг.
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Кофе - без кофеина.
Сигареты - без чего там.
Пиво без алкаголя. Бабы - резинованые. Танки (в ерефи, Карл) надувные. машины не на бензине, а на воде. А путкин какой? Почти натюрлих - Ботоксный. Бог, дай что-бы роиса была из резины и дай мне иголку.
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Резиновые танки, резиновые пули,
Резиновые мины и даже пулемёт.
Резиновый полковник резиновым солдатам
Приказ "Надуться! Смирно!" отдаёт.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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А ноги Ленина стоят в одном из сел Васильевского района: это по трассе на Мелитополь.
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Из второго автобуса ни один ватник не вышел. Автобус оцепили и забросали яйцами. И он укатил - обгаженным.
Сейчас в Мелитополе тоже еще много ваты, но она уже не лезет из всех щелей, как было раньше. Не исключено, затаились. Но я надеюсь, что сомневавшиеся сделали (и делают) выбор в пользу Украины. Из последних фактов: нынче день смерти Ленина в Мелитополе выгреблись отмечать... 6 казлов. Перековываем помаленьку остатки старого мира.
Как говорит один мой товарищ, очень душевный человек, кстати, а кто не поддастся перековке, тех вырежем нах#й.
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Повергающий в шок скульптурный ансамбль пребывает в запорожском селе Широкое: там возле задумчиво присевшего у обочины пролетарского писателя Максима Горького чьи-то ноги находятся.
Просто ноги. Без туловища.
Поспрашав у местных, мы выяснили: ранее скульптурный ансамбль представлял из себя действительно присевшего у обочины Горького, и задержавшегося возле него [по пути в коммунизм, может быть] "вождя мирового пролетариата" Ульянова-Ленина, который, как заявила однажды депутат Госдумы РФ от уворованного у Украины Крыма некая Поклонская, фамилию получил от города Ульяновска, а "ленивую" кличку - от города Ленинграда.
Как детском стишке-страшилке в Широком получилось. Помните:
На вокзале, в темном зале
Труп без головы нашли.
Пока голову искали,
Ноги встали и ушли.
В селе Широком, правда, ноги пока на месте - никуда, похоже, уходить не собираются.
О чем еще подумалось, когда мы взирали на гримасы декоммунизации (а Ленин туловище потерял как раз из-за нее): ноги Ильича можно накрыть скатертью и тогда будет создаваться впечатление, что Горький не просто присел у обочины - он в летнем придорожном кафе ждет, когда ему принесут чего-нибудь похлебать на скорую руку. Ну, или рюмку водки, если денег на похлебать не найдется. Под соленый огурец с хреном.
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РАСЕЙСКАЯ АРМИЯ МОДЕРНИЗИРОВАЛАСЬ!!!
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Вову гладят по головке, Потому что плачет Вова. Вова плачет для того, Чтобы гладили его. Он хитер, да я хитрей, Подошел к нему быстрей, Стукнул Вову по головке... С той поры не плачет Вова. Он смеётся, он хохочет. Даже если и не хочет.
Источник: http://vseanekdotu.ru/smeshnye-stixi-pro-vovu/
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Такое заявление сделал заместитель руководителя компании Денис Хурак, однако не раскрыл содержание и потенциал программ двустороннего сотрудничества между двумя странами в оборонной сфере. В среднесрочной перспективе компания планирует открыть представительства в Брюсселе (Бельгия) и Вашингтоне (округ Колумбия, США).
"Укроборонпром" создан указом президента страны в 2010 году и объединяет 112 предприятий ВПК Украины. Агентство "Интерфакс-Украина" полагает, что Украина может принять участие в программах создания таких турецких вооружений, как истребитель нового поколения TFX и основной боевой танк Altay. В настоящее время "Укроборонпром" и компания Aselsan присматриваются к возможности сотрудничества в области электронных и оптических компонентов.
Кроме того, Киев уделяет большое внимание активизации военно-технического сотрудничества с Варшавой. Польша может поставлять БЛА для ВС Украины, Украина может участвовать в модернизации польских истребителей, бронемашин, систем ПВО. В 2015 году польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" договорились об использовании польских технологий для создания украинских военных беспилотников, в декабре 2015 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в разработке систем ПВО.
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Крупнейший в России танковый завод под угрозой банкротства ...
ghall.com.ua/.../krupnejshyj-v-rossyy-tankovyij-zavod-pod-uhrozoj-ban...
19 мая 2016 г. - Крупнейший в России танковый завод под угрозой банкротства. ... несостоятельным (банкротом)», - говорится в сообщении.В Приморье (РФ) умирающий завод-банкрот сорвал оборонный ...
www.milnavigator.com/v-primore-rf-umirayushhij-zavod-bankrot-sorva...
4 мар. 2016 г. - В Приморье (РФ) умирающий завод-банкрот сорвал оборонный ....бронетанковый завод получил рекордный заказ от государства ...
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https://www.youtube.com/watch?v=r50FqtjjHX8 Пробуждение. "Спутник" Морская пехота РФ.
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Поразмыслил логически...
Подумал, а от чего человека в целом может отварачивать/брезговать/тошнить...
Пришел на ум ответ - говно (именно говно - у дерьма все таки иной смысл)...
И, эврика!!!
Вспомним последние сверх новости с паРаши... Чего они там налепили в последние время? Известно всем из какого материала...
Чего они там сожгли символично?
И как мы чаще всего называем эту страну? Правильно! паРаша!
Говняная страна... Говняная держава... Говняный народишко...
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ВСем смотреть !!!!
НОВЫЙ гИмн Империи Гафна !!!
репост ))))) порадуйте людей
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