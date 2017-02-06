 Сборной РФ на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне не будет, отдельные спортсмены смогут участвовать под нейтральным флагом, - IAAF

Это означает, что российская сборная не сможет принять участие в чемпионате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как подчеркнул глава независимой инспекционной комиссии ИААФ Руне Андерсен, согласно рекомендациям этой комиссии, ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации только после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью приведено в соответствие с кодексом ВАДА, а это произойдет не раньше ноября.
По словам Руне Андерсена, отдельные российские спортсмены смогут подать заявку на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
ИААФ ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года, после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинило Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.
В июне прошлого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций не сняла дисквалификацию со Всероссийской федерации легкой атлетики. Это решение означало фактический запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
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Канал ФоксНьюс опубликовал офигительную историю. Она, в общем-то уже известна, и десять лет назад даже получила какой-то резонанс в российской прессе, но сейчас забылась.
В 2005 году владелец футбольного клуба New England Patriots миллиардер Роберт Крафт вместе с другими лидерами американского бизнеса, встречался в Владимиром Путиным.
Во время встречи Путин обратил внимание на чемпионское клубное кольцо, перстень победителей Super Bowl, надетый на палец Крафта. Это было крупное золотое кольцо с драгоценными камнями стоимостью 25 000 долларов. Российский президент попросил у Крафта разрешения примерить кольцо.
Надев кольцо на палец, Путин сжал руку в кулак и засмеявшись сказал: «Я мог бы кого-нибудь убить этим кольцом», намекая на вес ювелирного изделия. После этого Крафт протянул руку, чтобы забрать кольцо назад, однако Путин резко развернулся и вышел из комнаты, «в окружении трех ребят из КГБ», как заметил Крафт.
По словам Крафта, он питал сильную эмоциональную привязанность к этому кольцу, и, полагая, что произошло недоразумение, через свои связи попытался вернуть кольцо по дипломатическим каналам. Однако ему позвонили из Белого Дома и попросили не раздувать эту историю, а на вопросы журналистов о кольце отвечать, что он сам подарил его Путину. «Это было бы в интересах Российско-Американских отношений», - сказали Крафту.
Тема кольца еще раз всплыла в 2013 году, когда один из американских журналистов задал Путину вопрос о дальнейшей судьбе перстня победителей Super Bowl. Тогда Путин ответил, что не понимает о каком кольце идет речь и вообще не помнит, чтобы он встречался с Крафтом. Однако, сохранились снимки, на которых запечатлен тот самый момент передачи кольца.
И вот после прихода к власти Дональда Трампа, который является личным другом Роберта Крафта, последний вдруг выступил с громким заявлением, что уж теперь-то его друг президент США Дональд Трамп сможет помочь ему разрешить эту давнюю историю с чемпионским кольцом.Karl Shrayber
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В общем, гопник - он и есть гопник.
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"Сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2018м не будет по причине РАЗВАЛА РФ, отдельные спортсмены смогут участвовать под нейтральным флагом".
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Единственный выход спасти людей не проводить ЧМ в РФ-и, перенеся его куда-то, или отменить и вовсе.
СПАСИТЕ ЛЮДЕЙ, ЧИНОВНИКИ ОТ ФИФА.
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Какое исполнение гимна, такая и страна. Гимн - говно и путлеровская Россия - говно! Ладно еще, слова забыла, но она и в ноты не попадала. От ее воя кровь из ушей шла! Это тот случай, когда без бокала нет вокала. И это опущенное карликом кацапское быдло вознамерилось победить США и НАТО! Шизоидное стадо с шизоидным пастухом!
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А ольгинцы на острие науки - освоили браузер ТОР и провокаторствуют понемножку... Потому одна и та же мразота то под немецким, то под бразильским, а то и под флажком островов тринидада и табаго...
Нахерн посылать и спамить их всех, независимо от того, что пишут - не бывает хороших комментирующих кацапов. Хорошими кацапы бывают только мертвые.
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Подумал, а от чего человека в целом может отварачивать/брезговать/тошнить...
Пришел на ум ответ - говно (именно говно - у дерьма все таки иной смысл)...
И, эврика!!!
Вспомним последние сверх новости с паРаши... Чего они там налепили в последние время? Известно всем из какого материала...
Чего они там сожгли символично?
И как мы чаще всего называем эту страну? Правильно! паРаша!
Говняная страна... Говняная держава... Говняный народишко...
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на самом деле сборной рф не будет.. потому что самой рф к тому времени уже не будет..
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а причину он не говорит! наверное чтобы москали не догадались..
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