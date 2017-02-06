 "В среду внесу кандидата", - министр Аваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции 8 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире Еспресо.ТБ.
Министр отметил: "Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", - сказал глава МВД.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов - Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.
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начнем и закончим.
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Правильніше:
"Їхала ноччю з обіду......."
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24 - 25 января комиссия, исходя из резюме, мотивационных писем и результатов тестирования путем голосования выбрала десять кандидатов, которых она пригласила для интервью, и 26 января объявила их имена:
1. Аброськин Вячеслав Васильевич
2. Антоненко Леонид Васильевич
3. Берладин Александр Анатольевич
4. Бушуев Константин Владимирович
5. Вишневский Андрей Владимирович
6. Гиренко Вадим Вячеславович
7. Головин Дмитрий Валерьевич
8. Князев Сергей Николаевич
9. Людкевич Станислав Генрихович
10. Шевчук Алексей Анатольевич Источник: http://censor.net.ua/n426599
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Самое большое гавно - всегда впереди списка.
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тьфу...
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а мог бы и бритвой по горлу...
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Це Вячеслав Аброськин, голова Національної поліції Донецьку, є кандидатом на посаду Керівника НП України! Сам з Криму, батьки його залишились в Криму, має два паспорти - український і російський.
Нынешний главмент Донецкой области - из Севастополя.
В Севастополе Аброськин занимал должность заместителя главмента и начальника криминальной милиции.
Официальную версию почему он после российской оккупации переехал в Украину, озвучили Аваков и Геращенко, не скупясь на похвалы - "не предав присягу", и "честный мент"
Но есть неофициальная версия почему Аброськин приехал из Севастополя в Украину. Вернее, версия, озвученная севастопольскими журналистами. Они Аброськина давно знают и осведомлены в некоторых, скажем так, деталях.
К событиям «русской весны» он (Аброськин) относился вполне лояльно и не только сам не собирался уезжать куда-либо из Севастополя, но и сослуживцев уговаривал остаться и активно поддержать новую власть, - пишут севастопольские журналисты.
Оказывается, Аброськин претендовал на пост главмента в Севастополе при новой, российской, власти. На эту должность его хотел поставить севастопольский Захарченко - Чалый. Но приехавший из Москвы министр МВД Колокольцев кандидатуру Аброськина зарубил, утвердив своего человека.
Затем Аброськин пытался устроиться при оккупантах в Симферополе, но не получилось. И только после этого "не предавший присягу" патриот подался в Украину, где Аваков принял его с распростертыми объятиями и назначил главным ментом Донецкой области. Сдавал Крым - теперь работай на Донбассе.
http://pauluskp.com/news/9f5146e85
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БЛОКАДА https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/vb.100000743507327/1406473879387382/?type=2&theater …
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г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122.
их что,из донецка привезли!?
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Вносят либо выносят, только тела.
Кандидатов? Назначают. По их "весу" - профессиональному, общественному и многому другому. Либо на долго либо на потеху. Так дела не делаются с кондачка.
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Бо справи у вас уйобків не ахті
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Чи Аваков каталізує процес масового протесту?
Інтрига бля.
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І на стовпах потім висітимете поряд!
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Самая ебливая получит приз) 😊
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