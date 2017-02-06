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 Политика Украины
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 Аваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции 8 февраля

В среду, 8 февраля, будет назначен новый глава Национальной полиции Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире Еспресо.ТБ.

Министр отметил: "Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", - сказал глава МВД.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов - Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков ожидает завершения конкурса на должность руководителя Нацполиции до 5 февраля
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Пишущие комменты - вы хоть разберитесь: на 4.02 - определены 3 кандидата: бушуев, Вишневский и Князев, все такие знатоки - идите работать в полицию, создайте такую - как надо, а так ядом брызгать - ума до хера не надо.
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Главное, чтобы потом опять не пришлось выносить.
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Объявление. Продам рюкзаки, о цене договоримся, откат гарантирую. Может кого то заинтересует.)))
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Подонок подготовил для представления,другого. Наследственность,сэр...
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После того, как генерал полиции Аброськин с вооруженной бандой "беркутовцев" вез автобусами наемных бандитов для разгона ветеранов АТО, которые блокируют торговлю с террористами, Авков должен быть уволен и посажен.
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аваков давно крышует наркооборот гепы с допой,незаконную добычу янтаря,добычу газа и т.д-этот пидор не имеет ни какого отношения к силовым структурам,а сел в кресло как и его покровитель Барыга и Балабол ПАРАША на крови Майдана,но быстро это забыли,поэтому этим Мразям пора напомнить.....!!!!
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сабакову місце у тюрмі з аброськіним, королевського,лісіцьким та іншими виблядками. До речі насалик та гройсман також при ділі - за лугандонське вугілля.
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Шеколадная мразь вот скажи ,сколько народ должен терпеть Аваковых с Насировыми Предлагаю просто гражданское неповиновение ,для начала блокировка платежей по теплу Вы уже достали безпределом Вернее отсутствием провавой оценки действиям Авакова ,Насирова и еже сними Насиров сегодня рассказывал шо все в порядке с частным бизнесом
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Вельмишановна Ненечко моя, ВКРАЇНА!
Відгрузила грузинку...То відвантажуй вже за нею армянина!
Бо відчуваю, як прохає вся моя ЗЕМЛЯ:
--Та поверніть мені,хоч на хвилинку,МОСКАЛЯ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции 8 февраля
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