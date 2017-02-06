 Аваков пообещал представить Кабмину кандидата на главу Нацполиции 8 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире Еспресо.ТБ.
Министр отметил: "Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", - сказал глава МВД.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов - Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.
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Відгрузила грузинку...То відвантажуй вже за нею армянина!
Бо відчуваю, як прохає вся моя ЗЕМЛЯ:
--Та поверніть мені,хоч на хвилинку,МОСКАЛЯ!
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