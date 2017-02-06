 Одесская область нуждается не в 5 госпитальных округах, как планируют в Минздраве, а минимум в 10 - иначе будет социальный взрыв, - глава ОГА Степанов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Предложил руководителю департамента здравоохранения перечислить не закуплены лекарства для онкобольных на количество потерянных жизней. Люди с июня не получают медикаменты! С июня!!! 13 млн, выделенные на эти нужды, усвоить не смогли, - докладывает мне спокойно директор департамента. Как это?? То есть, ситуация такая: система здравоохранения все это время не работала, профильного департамента, как такого, нет, просто руины! Поручил до конца дня предоставить информацию, когда именно начнется закупка", - написал он.
"То же самое с созданием Единого центра медицинской помощи... четкого проекта до сих пор нет. Поручил за 3 дня собрать до кучи, наконец, все документы, подготовить обращение к органам местного самоуправления, сделать расчеты и принести мне. Относительно госпитальных округов. Я не в курсе того, как именно проходят совещания в Минздраве. Но они не знают о ситуации на местах. Одесская область нуждается не в 5 госпитальных округах, как планируют в Минздраве, а минимум - 10! Иначе будет социальный взрыв", - подчеркнул Степанов.
"Про детей-сирот отдельная тема. На сегодня имеем 5,5 тысяч таких детей. Жилья нет у половины! Спрашиваю у начальника службы по делам детей: в районах были? С органами местного самоуправления общались? Отвечает: только с руководством Ананьевского. Нет слов...Но объясняю, для того, чтобы обеспечить этих детей жильем, необходимо софинансирование - из государственного бюджета, областного и местных. По каждому району жду четких данных до четверга", - резюмировал глава Одесской области.
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Оно шо географию учило ?
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еще , 2два в Бендерах ( барыга звонил), 3 три в Стамбуле....
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голимые понты Порохожопа.
Посмотрим через пол года как это чмо шоколадное будет бюджет пилить. С 5 округов мало бабок ,с 10 можно спиздить в 2раза больше. Вот и вся его арифметика.
Показать типа за народ я.А построят и в лучшем случае раскладушки туда поставят.
Сделайте 3 нормальных,современных мудаки.
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