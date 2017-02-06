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Все про:обстрел (5406) Антитеррористическая операция (15887)

 Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку. От обстрелов погиб подросток, - Аброськин

Глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что поселок Курдюмовка, административно подчиняющийся Торецкому горсовету, был обстрелян из минометов. От обстрелов погиб мальчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку (Торецк). Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику Торецкого отделение лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в пути стало известно, что парень умер. Полицейские и врачи все же идут в семьи, чтобы оказать необходимую помощь. Обстрел боевиками поселка продолжается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО
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Интересно, а Савченко хотя бы знакома с Меведчуком?
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А все агенты знакомы с "боссом"?
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амброськин занервничал.. и решил прикрыться погибшим подростком.


А погиб этот парень именно изза того, что амброськин работает на донецких, крышуя поставки из даунбабве..
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Шо Йуля, шо Гадя...

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ты этим фуфлом мародерство шоколадно-вафельного ублюдка не прикроешь.
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Дурень, іди на РУ!
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это тебе там самое место, вместе с шоколадно-вафельным мародером.
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Шо Йуля, шо Гадя...

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Будь ласка, наведіть приклад "мародерства". Інакше ви брехло і агент ФСБ.
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Будь ласка - арештованих Сакварелідзе "діамантових прокурорів" (перших заступників Генерального прокурора на хвилиночку) випустили під сміхотворну заставу і затягують суд як тільки можуть. Сакварелідзе - звільнений. Голова відділу "К" СБУ, під прикриттям котрого проводилась ця операція - звільнений. Суддя, яка видала дозвіл на обшук і арешт - звільнена.

Хто це міг зробити цікаво?

Потрібні ще приклади? Звертайтесь, брехло і агент ФСБ.
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Почему гнида сепарская не защищаеш граждан,а вместо этого охраняешь титушек?
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Комерцию надо спасать.Не до защиты.Лаве мимо пролетает.
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СПІВЧУТТЯ....
СМЕРТЬ ЗАГАРБНИКАМ та ЗРАДНИКАМ НЕНЬКИ!!!!
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Пока Аброськин возил титушек бить ветеранов АТО, боевики начали убивать гражданское население. Аброськина под суд как пособника убийц.
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Аброськин,вместо того,чтобы титушню покрывать и с блокадниками воевать,потрусил бы сепаров на ввереной территории,а то лазят там,как у себя дома.Глядишь,и обстрелов бы поменьше было бы,если бы всю сепарню с их семействами икоренил
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Главное, что у Пидарашенко бизнес идет, а на остальное ему начхать.
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ЕСЛИ БЫ ТЫ, ГНИДА СЕПАРСКАЯ, НЕ КРЫШЕВАЛ ТОРГОВЛЮ С ДНР, ТО ОН БЫ ЖИЛ!
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"Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного, выпускающее продукцию химической промышленности, в том числе взрывчатку. Оно выделило средства, на которые были наняты спортсмены-титушки. Все, как в 2014 году. К блокпосту в Золотом приехали около 100 человек. Схема старая: на блокаду нам отвечают антиблокадой. Я так понимаю, кто-то очень сильно хочет крови. В район Бахмута ехали семь автобусов. Наши их остановили, вмешался спецназ и ребят избили дубинками. За что - не понятно", - отметил Виногродский.

По его мнению, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, находившийся на месте инцидента, поддерживает пророссийских сепаратистов.Источник: http://censor.net.ua/n426702
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Погиб пацан? Забей! Там эшелон для террористов добровольцы заблокировали и титушню остановили на дороге. Бегом туда!

"Мы живем в правовом государстве и никому не дано право блокировать дороги, как думается некоторым народным деятелям, ни сегодня, ни завтра. Dura lex sed lex - закон жесток, но он закон", - резюмировал Аброськин. Источник: http://censor.net.ua/n426704

Аброськин, такой Аброськин....
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К сожелению это правда, но не кто не запрещает в Украине гражданинину другой страны занимать ответственную должность
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Бедный ребенок...Очередная жертва русского мира...
пс. Все на кучу в стране...Нет никакой ясности ни в чем.
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Как не цинично это будет звучать..."А был ли мальчик?"
Чем дальше - тем меньше вам веры в чем либо.
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У тебя даже цинизма не осталось в голове. Одно дерьмо.
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Ну ты и гаденыш , чебу рашка, впрочем что можно ещё ожидать от злобного дичья
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США готовятся делать решето из российских танков, - блогер ·

В ноябре прошлого года я упоминал о том, что в армии США было принято решение усилить основную боевую "лошадку" армии БТР Stryker более…

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3 февраля ВМС США приняли поставку эсминца USS Rafael Peralta (DDG 115) - 65-го класса Arleigh Burke (фото - корабль у побережья штата Мэн). Этот корабль первый, построенный на верфи компании General Dynamics Bath Iron Works с 2010 года, когда была возобновлена программа.
Это второй корабль, принятый после декабря 2016 года. когда был передан эсминец USS John Finn (DDG 113) постройки Huntington Ingalls Industries. Эсминец успешно прошел ходовые и технические испытания, которые продемонстрировали готовность к оперативной эксплуатации.
Эсминец является вторым версии DDG 51 Flight IIA в серии из трех кораблей. Корабли этого варианта оснащены продвинутой версией боевой системы Aegis Baseline 9 с повышенными противоракетными возможностями (Ballistic Missile Defense 5.0). Система обладает увеличенными вычислительными мощностями, "Иджис" этой версии позволяет кораблю взаимодействовать с другими морскими и воздушными платформами. Такое взаимодействие обеспечивает значительное наращивание обозреваемого воздушного и морского пространства.
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читал новости по диагонали и прочитал ,,От обстрелов погиб Аброськин,, Блин вот же незадача, а погиб подросток...
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А трольня говорила, что Аброськин свой аккаунт в Фейсбуке закрыл... Врут, как обычно.
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Это в 10 км от блокады,сепары били по наводке Аброськина по блокирующим жд,а попали по Курдюмовке.Молодец сепар--полицай.
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В Мариуполе пацанов-добровольцев судят пачками, там это делать проще, чем на другой территории Украины.
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Зайшла на сторінку до Аброськіна,подивилася викладене ним відео з місця блокади.Знаєте,там такі обличчя...,я не хочу повернення Донбасу, саму територію ж не повернешь,тільки разом з ними.Зайдіть,подивіться на те жахіття в автобусах
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Марчук (Представник України у підгрупі безпеки на Мінських переговорах ) сказал КЛЮЧЕВЫЕ вещи:
1. На Донбасі Україну чекає "болючий компроміс"...
2. "Україна неминуче наближається до болючого етапу. Світовий досвід подібних конфліктів каже, що в підсумку всі приходять до болючого компромісу і діапазону поступок"
3. Поступки стосуватимуться перехідного періоду і принципів формування місцевих органів влади на цей проміжок часу. "У ці адміністрації можуть увійти представники місцевого населення, які залишалися на тимчасово окупованій території та були змушені десь працювати, але вони не брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Центральна влада, забезпечуючи функціонування загальнонаціонального законодавства, бере на себе допоміжну роль і залучає міжнародні інвестиції на відновлення
4. Причина, з якої досі ніхто не говорив про подібні поступки, полягає в тому, що політик, який їх озвучить, поставить хрест на своїй кар'єрі.
5. Такий компроміс не пройде через нинішню Верховну Раду.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. Але інакше швидких результатів ми не дочекаємося.
7. Ультимативність щирої і праведної патріотичної позиції в низці випадків буде ускладнювати нам завдання з врегулювання ситуації...
Мажоритарка! ... но тогда нужно менять КУ! Значит будет либо "как есть" либо "открытые списки" в форме ЧИСТОЙ мажоритарки
ВЫБОРЫ. Это то, о чем Петру сказала Меркель, а он как ошпаренный свалил с Берлина.
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У Амброськина сейчас дела поважнее чем ваши там обстрелы... Он караван через линию фронта сопровождает... чтобы путенненепал...
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Аброськин, ты зачем дал команду избивать блокадников?

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А чего боевикам не стрелять?! Украинская власть их хорошо обеспечивает водой, э/энергией, продуктами и т.д. Вовсю видет с ними торговлю. Все условия создали боевикам, красотень...
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ШОК!!!! Это не президент это тряпка. Снабжает всем террористов.
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Это предатель. Убивающий своими деиствиями ребят.
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Если Бог решил, что ты будешь жить, то ты будешь жить!
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Просто у снаряда весь срок годности истёк, аж весь вытек.
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Ах ты мразь, эта кровь на твоих руках , пособник рашистов.
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Кримську гниду, до відповіді перед народом!
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Интервью с директором Национального института стратегических исследований Владимиром Горбулиным http://stailker.livejournal.com/2350187.html
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Ця людина яка поряд зі мною дала ляпаса продажному менту Амброськіну. Якщо він піддасться переслідуванню, я буду захищати його до переможного кінця, застосувавши всі свої можливості!

Нагадаю, амброськін, перший хто кидає добровольців до тюрем!
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"введення візового режиму з росією та введеня воєного стану - контрпродуктивно"..
такі, здається, сьгодні заяви лунали від лакеїв порошека... головне розблокувати торгівлю з орлдо, бо замернемо і путін нападе..
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т.е. на жизни граждан Украины гЛАВкОМу насрать, а жизни лугандоно-домбабвийцев мы должны беречь из всех сил (ответку ху..лопам, расстреливающих наших граждан ни-ни).

Иначе эту ситуацию я не могу понять.
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Похоже теперь нужно будет садить на кол руководство и "очень сука реформированной "мусарни имени хача вонючего" начиная с хача ,кацапоида пиздоськина сука "великого хероя АТОТОТО" и дальше по порядку.. Все скоты начинают вылезать как только взяли сук пархатых за яйца! Смотрим..Запоминаем.. Кто и что...
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Какая гнида поставила Амброськина главой МВД области если у него гражданство окупанта?
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Что там жена Луцика говорила поо военное положение?
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Теперь Аброськин смерть мальчика и обстрелы на твоей совести.
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Абдроськину меньше с титушней за ветеранами бегать надо,тогда и людей меньше гибнуть будет
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Из каких-таких минометов? Опять в мусоровозах? Я лично стоял в Курдюмовке, туда минометы не добивают.
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А в цей час зрадошизанута мерзота подалі від зони обстрілу влаштовує лайно- шоу під назвою "блокада". Покидьки і провокатори.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики расстреливают из минометов Курдюмовку. От обстрелов погиб подросток, - Аброськин
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