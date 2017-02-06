 Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку. От обстрелов погиб подросток, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку (Торецк). Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику Торецкого отделение лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в пути стало известно, что парень умер. Полицейские и врачи все же идут в семьи, чтобы оказать необходимую помощь. Обстрел боевиками поселка продолжается".
6667 74
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано более 1200 взрывов, - ОБСЕ(8)
Захватчики применили артиллерию 152-мм под Авдеевкой, а 122-мм - на Мариупольском направлении. Один наш воин ранен, - пресс-центр штаба АТО(28)
ОБСЕ: Ремонт Донецкой фильтровальной станции будет проходить под наблюдением представителей СММ(35)
Сегодня в последний путь проведут Наталью Хоружую: санинструктор погибла под огнем террористов, вывозя раненных с поля боя. ФОТО(94)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
Боевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения(27)
За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военных, ранены - 8, - Мотузяник(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А погиб этот парень именно изза того, что амброськин работает на донецких, крышуя поставки из даунбабве..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хто це міг зробити цікаво?
Потрібні ще приклади? Звертайтесь, брехло і агент ФСБ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СМЕРТЬ ЗАГАРБНИКАМ та ЗРАДНИКАМ НЕНЬКИ!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По его мнению, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, находившийся на месте инцидента, поддерживает пророссийских сепаратистов.Источник: http://censor.net.ua/n426702
Ответить
"Мы живем в правовом государстве и никому не дано право блокировать дороги, как думается некоторым народным деятелям, ни сегодня, ни завтра. Dura lex sed lex - закон жесток, но он закон", - резюмировал Аброськин. Источник: http://censor.net.ua/n426704
Аброськин, такой Аброськин....
Ответить
И Сабаков об этом знает.
Ответить
Ответить
пс. Все на кучу в стране...Нет никакой ясности ни в чем.
Ответить
Чем дальше - тем меньше вам веры в чем либо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В ноябре прошлого года я упоминал о том, что в армии США было принято решение усилить основную боевую "лошадку" армии БТР Stryker более…
Ответить
3 февраля ВМС США приняли поставку эсминца USS Rafael Peralta (DDG 115) - 65-го класса Arleigh Burke (фото - корабль у побережья штата Мэн). Этот корабль первый, построенный на верфи компании General Dynamics Bath Iron Works с 2010 года, когда была возобновлена программа.
Это второй корабль, принятый после декабря 2016 года. когда был передан эсминец USS John Finn (DDG 113) постройки Huntington Ingalls Industries. Эсминец успешно прошел ходовые и технические испытания, которые продемонстрировали готовность к оперативной эксплуатации.
Эсминец является вторым версии DDG 51 Flight IIA в серии из трех кораблей. Корабли этого варианта оснащены продвинутой версией боевой системы Aegis Baseline 9 с повышенными противоракетными возможностями (Ballistic Missile Defense 5.0). Система обладает увеличенными вычислительными мощностями, "Иджис" этой версии позволяет кораблю взаимодействовать с другими морскими и воздушными платформами. Такое взаимодействие обеспечивает значительное наращивание обозреваемого воздушного и морского пространства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. На Донбасі Україну чекає "болючий компроміс"...
2. "Україна неминуче наближається до болючого етапу. Світовий досвід подібних конфліктів каже, що в підсумку всі приходять до болючого компромісу і діапазону поступок"
3. Поступки стосуватимуться перехідного періоду і принципів формування місцевих органів влади на цей проміжок часу. "У ці адміністрації можуть увійти представники місцевого населення, які залишалися на тимчасово окупованій території та були змушені десь працювати, але вони не брали участь у бойових діях проти ЗСУ. Центральна влада, забезпечуючи функціонування загальнонаціонального законодавства, бере на себе допоміжну роль і залучає міжнародні інвестиції на відновлення
4. Причина, з якої досі ніхто не говорив про подібні поступки, полягає в тому, що політик, який їх озвучить, поставить хрест на своїй кар'єрі.
5. Такий компроміс не пройде через нинішню Верховну Раду.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. Але інакше швидких результатів ми не дочекаємося.
7. Ультимативність щирої і праведної патріотичної позиції в низці випадків буде ускладнювати нам завдання з врегулювання ситуації...
Мажоритарка! ... но тогда нужно менять КУ! Значит будет либо "как есть" либо "открытые списки" в форме ЧИСТОЙ мажоритарки
ВЫБОРЫ. Это то, о чем Петру сказала Меркель, а он как ошпаренный свалил с Берлина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тБРОСЬкин ГНиДА продажная.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нагадаю, амброськін, перший хто кидає добровольців до тюрем!
Ответить
Ответить
такі, здається, сьгодні заяви лунали від лакеїв порошека... головне розблокувати торгівлю з орлдо, бо замернемо і путін нападе..
Ответить
Иначе эту ситуацию я не могу понять.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить