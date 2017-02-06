 Жителям Авдеевки восстановлено теплоснабжение, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.
По состоянию на 20:30 6 февраля в г. Авдеевка восстановлено тепло- и водоснабжение для жителей города.
Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий. Проведены восстановительные работы по 40 адресам и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 209 кв.м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м.
Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пунктов обогрева, в которых обратилось 11 тыс. 789 человек (за сутки 1 тыс. 661 чел.), Обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
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Общество 3-02-2017, 17:59 530
Кто должен стать президентом УкраиныЯ бы конечно мог себя предложить на эту роль. Но на данном историческом этапе вряд ли обладаю всеми качествами, которые должны быть у президента. В том числе и моральными. Хотя у меня сильно обостренное чувство справедливости и морали. Сейчас я вообще не вижу никого на горизонте, кто бы мог достойно взять на себя эту ношу. Имеется ввиду, из распиаренных и раскрученных персон. Может появится в скором времени. Поэтому абсолютно не имеет значения кого мы выберем. Все они как на одно лицо - лицемерны, жадны и притворны. Я бы с такими компаньонами в одной команде не работал. В любой момент они свои личные интересы способны поставить выше общественных. А для президента это не допустимо.
Поэтому вопрос стоит по другому - как заставить этих персон делать то, что нужно нам? И здесь, по - моему есть над чем работать всем людям. И есть возможность для изменения ситуации. Это во-первых. А во-вторых, надо начинать с себя. С активного духовного развития. Именно активного. Со сбрасывания той пелены, которая окутывает многие светлые мозги. Пока мы будем защищать наших эксплуататоров, говоря, "ну лижбы не стреляли", до тех пор вот такие гопники по типу путина и Порошенко, будут управлять нами. Ведь они как думают - «стану я богаче, буду держать все поводья и смогу всем хорошо управлять». И не видят пример того же Януковича, Ахметова, которые вмиг практически все потеряли. И положение и возможность дерибана.
Не хвалить их надо и памятники ставить. А показывать ошибки. Отстаивать свои интересы. Интересы общества. А они и так понятны. Майдан их озвучил.
Система может работать сама. Для нее вообще не нужны какие - то "держиморды". Людям нужна идея и возможность делать свое любимое дело. И тогда все наладится само собой. Пример такого общества - майдан. Все организовали сами люди. Были кто спонсирует, кто лечит, кто на передовой. Каждый для себя выбрал роль по душе. Людей не надо было выбирать или специально направлять. Когда появились всякие Порошенки, Клички, Яценюки, майдан начал функционировать по - другому.
Люди не смогли взять на себя ответственность. Не смогли выдвинуть из своей среды настоящего лидера государства. Его просто не было. Общество еще не созрело. Оно только зарождается.
Но процессы идут и это радует.
Арош Урзнан.
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Про партию войны в Украине пора начать говорить...
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НЕ ДАВАТЬ НИКАКИХ ДЕНЕГ В ГОСБЮДЖЕТ !
тут же, как по мановению волшебной палочки, исчезнет очередь желающих на президента, депутата, министра и т.д....
учителя, судьи, мусора и пр. местной общины финансируются за счет средств местной общины. ТОЧКА.
вы крупно удивитесь, когда услышите, сколько "органов" начнут визжать от голода...
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