 Жителям Авдеевки восстановлено теплоснабжение, - ГСЧС

По состоянию на 20:30 6 февраля в г. Авдеевка восстановлено тепло- и водоснабжение для жителей города.



Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.

Проведены восстановительные работы по 40 адресам и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 209 кв.м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв.м.



