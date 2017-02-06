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 Участники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин

Участники блокады Донбасса остановили автобус, который вез работников Кураховской ТЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Глава полиции Донетчины отметил: "Сегодня около 16 часов вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с работниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы. За несколько десятков километров идет война и из-за произвола "блокировщиков", потому что они так захотели, должны были стать скорые, а по этой дороге идут машины с ранеными бойцами. Ценой одной минуты задержки на заблокированной дороге была бы чью-то жизнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь автобусов "титушек" для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря", - координатор блокады оккупированных территорий Донбасса Виногродский

"Моя задача, как руководителя полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта. Кстати, через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди - Кураховская ТЭС. Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие - без работы и средств для существования.

Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, которые выкрикивали блокировщики. Дорога была разблокирована", - подчеркнул Аброськин.

Он продолжил: "Одному из деятелей, который больше всего жаловался и пытался ударить меня по лицу, ибо, по его словам, у меня было оружие, я подставил ему правую щеку и показал, что на самом деле у меня нет оружия. Он моим разрешением воспользовался. Потом я предложил ему левую щеку, но предупредил, что третий раз уже будет моя очередь. Этот человек - житель Донецка. Думаю, что после этого нашего "общения" он успокоится. Я поступил, как говорит Библия. "И когда ударит тебя в правую щеку твою, подставь и вторую". То есть на зло ответил не злом, а добром. В итоге ему стало стыдно и он спрятался за спины людей. Пусть ему от этого станет легче, у меня нет к нему претензий".

"Мы живем в правовом государстве и никому не дано право блокировать дороги, как думается некоторым народным деятелям, ни сегодня, ни завтра. Dura lex sed lex - закон жесток, но он закон", - резюмировал Аброськин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и полицией под Бахмутом. ВИДЕО

Участники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Блокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО

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Ну это уже беспредел
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ага.. а также с титушней: ментами донецкими..?
и кто знает - что за вооруженные вояки с амброськиным разъезжают - то ли старый беркут, то ли "новые" из донецка
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Никренасебе. Дожились с Донецка везут титушек
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знаєте ці ДЕБІЛИ увірували ШО ЇХНІЙ ЛЮБІЙ ТУХТІ можуть повірити ?
Янек також ТАК ДУМАВ .
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хари поныкали ... наверно клеймо на лбу прячут : Кураховская ТЭС
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Правильно - давно пора уже олигархам , своих рабов метить ... Шоп не разбегались .
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Это сонные шахтеры досыпают сны, по дороге на работу
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Аброськин про титушек расскажи..., а про твою щеку.. - твои подчиненные жалеют вот...


Miroslav Gai
2 год. ·

Я терпеть не могу Парасюка. Но он и не девушка, что бы я его любил. И мы с ним не знакомы лично, значит, возможно, моя реакция не адекватна.
Сужу по поступкам.
Но поговорил с ребятами из блокады. Они говорят, что инцидент был не с рядовым копом. А подчиненные самого высокопоставленного копа втихаря сказали "хорошо бы его кто завалил", подразумевая "нечистоплотность" этого человека.

Это со слов ребят.
Поэтому я не делаю никаких выводов пока:
- Мы не посмотрим видео этой ситуации, стопудово кто снимал.
- Не узнаем фамилий участников.
-И причины конфликта.
И мне плевать, что на блокаде пиарятся. По Факту этой блокады нет из-за нехватки людей. Тупо мало людей, что бы закрыть все пути контрабаса.
Но в сути - идея правильная. Нет торговли, нет контрабанде с оккупантом.
И не надо мне про гражданских. У них там денег нет на покупки. Украина может гарантировать выезд и поставки гуманитарки. Но мы не можем гарантировать как террористы РФ будут ее раздавать. Мы также не уверенны, что бандиты не присваивают товары которые туда идут из Украины. Ведь, правда?)))
Я за полную блокаду торговли с РФ и оккупированными территориями.
Про уголь. Если министр Гройсман не может найти альтернативу углю с оккупированных территорий, тогда народ Украины найдёт альтернативу премьеру Гройсману.
И это, Парасюка я не долюбливаю, хотя мы с ним никогда не встречались.
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Беспредел? ну тогда пусть этот аброськин проедет еще пяток км и узнает что за блок посты на территории донецкой области устроили терористы. и по какому праву они там стоят
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От же гнида мусорская.Про закон вспомнило.П..й в даунецк и наводи там порядок герой.Захара в сизо запакуй,ты ж директор даунецкой ментовки.
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Схоже, що чим гірше Україні, тим краще різним там "патріотам" і "активістам"!
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Топорная работа, как про майдан мешающий людям гулять.
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Тействительно топорная. Остановили днём, а за окном ночь.
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- респект ... Я не сразу заметил ...

П.С - и на видео день ! ..))
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странно а на видео были другие люди!одни мужики и прикрывали лица! И кому верить? Тупо фото которое мусорье подставило или видео?Хоть поменялись стали полицией но как было мусорье голимое так и осталось! как были подлянки подставы так и )))ничего не поменялось! все таки люстрировать надо на площади!а то плучается а на манеже все те же! На месте рюкзакова как минимум отставка! Княжычи и после них столько его подчиненные наделали что и судить могут! Тот майдан начался из за отставки Захарченка ))и тут те же грабли!А у офшорного ) он кажется сам себя уже надурить пытается! Ну маланец! В крови у него это! мозг заплыл полностью шоколадом уже?
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ГОП-СТОП! ОНИ ЗАШЛИ И-ЗА УГЛА: :D

Трамп заявил о своей решительной поддержке НАТО
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а почему на фото в окнах темно? ведь всё происходило днём же !!!! или мож это быдло в автобусе сфоткали за день до....?
ахахах Аброськин дал фейк ,а Цензор запостил (((
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потом и запостили - чтобы показать БРЕХНЮ амборськина
этот долбень даже отмазки нормальные придумать не в состоянии.. только и может блеять про "в мине стриляли..".. т.е. "в мине по щеке ударили"..
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Какие нах работники ТЭС! Видео с их участием все видели?! Это работники ТЭС рожи прячут и молчат как рыбы на все вопросы?!Зазвизделся мусор! https://twitter.com/rbc_ukraine/status/828634553099108352 …
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Семенченко с Парасюком мечтают чтобы их побили, чтобы называть себя побитыми студентами.
Провокаторы.
Вот и все.
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Сдрыснул сепар на русвесну и не воняй тут
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амброськин, сколько ты титушни навез, чтобы разблокировать поросенковско-лугандонскую контрабанду??
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Як картінка для гавноньюз, коли вже показали тітушек, треба бігом ситуацію виправляти. Ще б дітей в автобус посадили, мразі.
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Аброськин - молодец, таких бы ментов побольше, не сцыкло и не продажная шкура.
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Без ведома гидранта и его одобрения амбророськин ноль.
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это чмо отброськин, говорит, что позволил себя ударить. да он и не видел, откуда писдюлина прилетела, стояло улыбалось, гавно данецкое.
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цензор превращается в помойку. такие дешевые фейки, как на канале украина про ахметку.
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А скільки серед цих "робітничків" патріотів Украіни і чи погодилися б оці гнидушки ватні іхати на підтримку сепарів??
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Все революции и бунты начинались из-за неправильных действий полиции.Вообще-то полиция должна арестовать тех, кто эту контрабанду с террористами организовал. Неужели они думали, что все пройдет как по маслу и ничего им не будет?Сейчас никакая крыша уже не спасет, головой надо думать, а не как у нас всегда!
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Поскольку революция 1905-1907 гг. не решила экономических, политических и классовых противоречий в стране, то она явилась предпосылкой февральской революции 1917 года. Участие царской России в первой мировой войне показало неспособность ее экономики на выполнение военных задач. Многие заводы прекратили свою работу, армия ощущала нехватку снаряжения, вооружения, продовольствия.

...........
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Гонева от мусора-вот реальное видео этих "работяг".Насмотрелись на таких,с Мариинском. https://www.facebook.com/volodymyr.parasiuk/videos/1219687904765645/
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фейк, а аброськин жидовская мусорина должна быть убита нахуй.
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Уже и бабок в титушки берут, вот до чего дошло...
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1. Почему в окнах ночь ?
2. Где на фото участники блокады ?
Что тогда это

https://www.youtube.com/watch?v=eGF1tmAJazE
ВЫ НЕ ОХРЕНЕЛИ СВОЛОЧИ ТАК НАГЛО ВРАТЬ ?
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Что делали автобусы с "работниками Кураховской ТЭС" в 100 км от Курахово?
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если так - дать пенделя таким придуркам должны сами хлопцы. Белорусские партизаны в своё время расхххххчили почти все мосты и мостики,мтсы ,водокачки, нефтебазы и т.п в округе и нанесли очень сильный урон экономике своей же Айчине,но торговля с врагом называется изменой так - то. На всякий дуралексседлекс есть алягерркомалягерр ,имхо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин
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