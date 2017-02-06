 Участники блокады Донбасса остановили автобус с работниками Кураховской ТЭС, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Глава полиции Донетчины отметил: "Сегодня около 16 часов вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с работниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы. За несколько десятков километров идет война и из-за произвола "блокировщиков", потому что они так захотели, должны были стать скорые, а по этой дороге идут машины с ранеными бойцами. Ценой одной минуты задержки на заблокированной дороге была бы чью-то жизнь".
"Моя задача, как руководителя полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта. Кстати, через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди - Кураховская ТЭС. Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие - без работы и средств для существования.
Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, которые выкрикивали блокировщики. Дорога была разблокирована", - подчеркнул Аброськин.
Он продолжил: "Одному из деятелей, который больше всего жаловался и пытался ударить меня по лицу, ибо, по его словам, у меня было оружие, я подставил ему правую щеку и показал, что на самом деле у меня нет оружия. Он моим разрешением воспользовался. Потом я предложил ему левую щеку, но предупредил, что третий раз уже будет моя очередь. Этот человек - житель Донецка. Думаю, что после этого нашего "общения" он успокоится. Я поступил, как говорит Библия. "И когда ударит тебя в правую щеку твою, подставь и вторую". То есть на зло ответил не злом, а добром. В итоге ему стало стыдно и он спрятался за спины людей. Пусть ему от этого станет легче, у меня нет к нему претензий".
"Мы живем в правовом государстве и никому не дано право блокировать дороги, как думается некоторым народным деятелям, ни сегодня, ни завтра. Dura lex sed lex - закон жесток, но он закон", - резюмировал Аброськин.
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и кто знает - что за вооруженные вояки с амброськиным разъезжают - то ли старый беркут, то ли "новые" из донецка
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https://www.youtube.com/watch?v=eGF1tmAJazE
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Янек також ТАК ДУМАВ .
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Miroslav Gai
2 год. ·
Я терпеть не могу Парасюка. Но он и не девушка, что бы я его любил. И мы с ним не знакомы лично, значит, возможно, моя реакция не адекватна.
Сужу по поступкам.
Но поговорил с ребятами из блокады. Они говорят, что инцидент был не с рядовым копом. А подчиненные самого высокопоставленного копа втихаря сказали "хорошо бы его кто завалил", подразумевая "нечистоплотность" этого человека.
Это со слов ребят.
Поэтому я не делаю никаких выводов пока:
- Мы не посмотрим видео этой ситуации, стопудово кто снимал.
- Не узнаем фамилий участников.
-И причины конфликта.
И мне плевать, что на блокаде пиарятся. По Факту этой блокады нет из-за нехватки людей. Тупо мало людей, что бы закрыть все пути контрабаса.
Но в сути - идея правильная. Нет торговли, нет контрабанде с оккупантом.
И не надо мне про гражданских. У них там денег нет на покупки. Украина может гарантировать выезд и поставки гуманитарки. Но мы не можем гарантировать как террористы РФ будут ее раздавать. Мы также не уверенны, что бандиты не присваивают товары которые туда идут из Украины. Ведь, правда?)))
Я за полную блокаду торговли с РФ и оккупированными территориями.
Про уголь. Если министр Гройсман не может найти альтернативу углю с оккупированных территорий, тогда народ Украины найдёт альтернативу премьеру Гройсману.
И это, Парасюка я не долюбливаю, хотя мы с ним никогда не встречались.
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П.С - и на видео день ! ..))
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Трамп заявил о своей решительной поддержке НАТО
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ахахах Аброськин дал фейк ,а Цензор запостил (((
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https://www.youtube.com/watch?v=eGF1tmAJazE
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этот долбень даже отмазки нормальные придумать не в состоянии.. только и может блеять про "
в мине стриляли..".. т.е. "в мине по щеке ударили"..
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Провокаторы.
Вот и все.
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...........
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2. Где на фото участники блокады ?
Что тогда это
https://www.youtube.com/watch?v=eGF1tmAJazE
ВЫ НЕ ОХРЕНЕЛИ СВОЛОЧИ ТАК НАГЛО ВРАТЬ ?
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