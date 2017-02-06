 Нечестно со стороны ЕС медлить с предоставлением безвизового режима Украине, - МИД Венгрии

Об этом он сказал в Брюсселе 6 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он также призвал к прогрессу с введением в действие договоренностей о свободной торговле между ЕС и Украиной. По мнению Сийярто, реальной помощь стала бы тогда, если бы объединенная Европа сделала это в комплексе, то есть сняла барьеры на пути перемещения товаров, услуг и граждан Украины на Запад.
По словам главы МИД Венгрии, нельзя ставить под сомнение суверенитет Украины и интеграцию ее территорий, но не следует забывать об актуальных жизненные потребности национальных меньшинств, включая 150-тысячную венгерскую общину.
Сийярто еще раз повторил свое мнение, согласно которому введенные Западом экономические санкции против России из-за ее агрессии в Украине с политической точки зрения провалились, так как не достигли своей цели, ведь Минские договоренности не выполняются.
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у подонков и коррупционеров из власти безвиз есть...
а для людей НИ-НИ ...
что тут сказать?
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