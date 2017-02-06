EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Политика Украины, За рубежом
  519  6
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (380) санкции (5884) безвизовый режим (1022) Евросоюз (11544) минские соглашения (1910)

 Нечестно со стороны ЕС медлить с предоставлением безвизового режима Украине, - МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что нечестно со стороны Европейского союза медлить с предоставлением безвизового режима Украины в то время, как она выполнила все требования ЕС.

Об этом он сказал в Брюсселе 6 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он также призвал к прогрессу с введением в действие договоренностей о свободной торговле между ЕС и Украиной. По мнению Сийярто, реальной помощь стала бы тогда, если бы объединенная Европа сделала это в комплексе, то есть сняла барьеры на пути перемещения товаров, услуг и граждан Украины на Запад.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Путину нет места в Европе. Он - террорист номер один", - акции протеста в Будапеште во время визита президента РФ. ВИДЕО

По словам главы МИД Венгрии, нельзя ставить под сомнение суверенитет Украины и интеграцию ее территорий, но не следует забывать об актуальных жизненные потребности национальных меньшинств, включая 150-тысячную венгерскую общину.

Сийярто еще раз повторил свое мнение, согласно которому введенные Западом экономические санкции против России из-за ее агрессии в Украине с политической точки зрения провалились, так как не достигли своей цели, ведь Минские договоренности не выполняются.

Читайте: Глава МИД Венгрии Сиярто сомневается в необходимости санкций против России
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Куда предоставлять, вы посмотрите что в правительстве страны твориться . Вор на воре, корупционер на корупционере, предатель на предателе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они не прокуроров не сменили ни казнокрадов не конфисковали, никого не посадили. Наворовал миллиарды , вышел под залог. Украл курицу - 5 лет тюрьмы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да уже все понятно...
у подонков и коррупционеров из власти безвиз есть...
а для людей НИ-НИ ...
что тут сказать?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНечестно со стороны ЕС медлить с предоставлением безвизового режима Украине, - МИД Венгрии
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Путин Россия санкции СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти