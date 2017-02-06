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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:блокада (1333) Донбасс (12678) титушки (492)

 Семь автобусов "титушек" для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря", - координатор блокады оккупированных территорий Донбасса Виногродский

Потасовку "титушек" с участниками блокады Донбасса под Бахмутом Донецкой области организовало предприятие "Заря" из Рубежного.

Об этом заявил один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Смотрите также: Конфликт между участниками блокады оккупированных территорий Донбасса и полицией под Бахмутом. ВИДЕО

"Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного, выпускающее продукцию химической промышленности, в том числе взрывчатку. Оно выделило средства, на которые были наняты спортсмены-титушки. Все, как в 2014 году. К блокпосту в Золотом приехали около 100 человек. Схема старая: на блокаду нам отвечают антиблокадой. Я так понимаю, кто-то очень сильно хочет крови. В район Бахмута ехали семь автобусов. Наши их остановили, вмешался спецназ и ребят избили дубинками. За что - не понятно", - отметил Виногродский.

По его мнению, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, находившийся на месте инцидента, поддерживает пророссийских сепаратистов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Блокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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Нас пугают полным коллапсом, если не будет торговли с террористами. А теперь вопрос - продавала бы Россия (боевики) этот уголь, если бы в Украине без угля массово остановились бы ТЭЦ ?
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Все что нужно знать ето кто громче всех кричит о снятии блокады: кремль, боевики лднр, рыгоаналы... неужели кто то думает что они ради благосостояния Украины так все беспокоятся?
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ех ПЕЦЯ , яника погубила хатрожопість ТЕБЕ ЖАДНІСТЬ.
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Аброськин давно ведет войну с жобровольцами, в Мариуполе их судят пачками по заявлениям сепаров. Авакову видимо это и нужно.
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MC ПОРОШЕНКО - БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

https://www.youtube.com/watch?v=O7a4aeVT504
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майдан - антимайдан

блокада - антиблокада

Когда этот дурдом закончится?
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Пока на кол эту банду не посадим ничего не поменяется.
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твари и предатели должны сидеть в тюрьме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если торговать с врагом, снабжать его всем необходимым - водой, э/энергией, продуктами и т.д., - то это по сути пособничество врагу. За это надо к стенке ставить.
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Интересно, а Насалик наблюдая всю эту ситуёвину уже находиться в ЮАР и отправляет сухогруз с углем в Украину? Или он надеется, что титушки все порешают? Из этого вопрос кто саботирует ситуацию?
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Смешные вы - он же первым делом в Донецк поперся, или позабыли уже?
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Пора вже всіх цих "блокувальників" поставити на місце.......... А то геть зарвались, "патріоти" хренові!
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ШакалАДники- тролляки , ваш выход- обьясни Мне палитику ПР-БПП-РП и присмоктавшихся до корита, PLEEEASE!!!!
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А супроводжували тітушню хлопчики за викликом з ескорт послуг??
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Остается говорить только словами Ильфа и Петрова - подонки мерзкие, мы вас презираем, поскольку и суки мерзкие притом. Но бабло не пахнет - топчут составы, наживаясь на крови собственного народа. А мы все просто пох...исты - возмущаемся на форумах и все позволяем этим гнидам творить и дальше.
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андрюшк сцицький чи смоктицький - завдяки цим патріотам в тебе є змога вилизувати шоколадний задок бариги а не вонючу дупу януковоча чи смоктати хуйла! Так що хто хто а ти б помовчав краще
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Прочитайте на офіційному сайті донецької поліції слізну історію, про жінок в автобусах, які поспішали на роботу та нещасних, скривджених поліцейських....Чому ж так хочеться стати пліч-о-пліч з Білим Молотом, та взяти у руки шматок бруківки?
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Да ничего такого не будет с т.н. "перемещением" - чего угодно. Апокалипсиса? Уж точно не будет. Ничто не упадет и не рухнет. Мир уже не тот и люди не те. Все? Закономерности.
Сейчас заплюете: Украина, как и Россия жили и жить будут!
ПОСЛЕ ИСХОДА ГОВНА!
Все остальное случится, по законам времени, исхода - падлюк и истории. Мы ИСПЫТУЕМАЯ МОДЕЛЬ Выживем и переживем.
Крепче будем! Но не злее, а умудренее.
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А кто же не давал властям решить вопрос с углем, времени достаточно было. И не надо уверять что Украине донбасский уголь дешево обходится, там только ценой не отделаешься, только один Ахметов по разным схемам дофига с Украины имеет за этот уголек.
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Надо открывать второй фронт - блокировать банки страны агрессора.
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А солдат Нац. Гвардии - оплатили по двойным тарифам?))
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бырыги очень не терпится увидеть шины на Банковой, так я его огорчу, шин не будет, будет что то посмешнее,что бы вдруг с дури в Ростов или Липецк не рванул
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемь автобусов "титушек" для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря", - координатор блокады оккупированных территорий Донбасса Виногродский
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