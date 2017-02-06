 Семь автобусов "титушек" для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря", - координатор блокады оккупированных территорий Донбасса Виногродский

Об этом заявил один из организаторов товарной блокады на Донбассе, ветеран АТО Анатолий Виногродский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Титушек для потасовки под Бахмутом наняло предприятие "Заря" из Рубежного, выпускающее продукцию химической промышленности, в том числе взрывчатку. Оно выделило средства, на которые были наняты спортсмены-титушки. Все, как в 2014 году. К блокпосту в Золотом приехали около 100 человек. Схема старая: на блокаду нам отвечают антиблокадой. Я так понимаю, кто-то очень сильно хочет крови. В район Бахмута ехали семь автобусов. Наши их остановили, вмешался спецназ и ребят избили дубинками. За что - не понятно", - отметил Виногродский.
По его мнению, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, находившийся на месте инцидента, поддерживает пророссийских сепаратистов.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов общим количеством 700 вагонов.
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
4203 32
Материалы по теме: Блокада ОРДЛО
Блокада оккупированных территорий: в Бахмут привезли "титушек" под охраной силовиков, - Парасюк. ВИДЕО(417)
Суд арестовал четыре буровые установки "Черноморнафтогаза", захваченные Россией в результате оккупации Крыма(30)
В Луганской и Донецкой областях создают "Антиблокаду", - нардеп Семенченко(358)
Со стороны Макеевки на Харцызск проследовало 7 грузовиков противника с надписью "Груз 200", - ИС(146)
Ответ тем, кто говорит: "Майдан спровоцировал войну"(0)
Джемилев: Если санкции не отменят, то крах России не за горами(247)
В ООН обеспокоены позицией украинской власти по соцвыплатам для жителей ОРДЛО и переселенцев, - координатор систем ООН в Украине Вокер(306)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O7a4aeVT504
Ответить
блокада - антиблокада
Когда этот дурдом закончится?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отака хуйня, малята
Стабильность 🔞 @KERNES_PIDORAS 3 ч.3 часа назад
А тем временем Азов уже подъезжает к Макеевке . Пизда вам, петухи!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас заплюете: Украина, как и Россия жили и жить будут!
ПОСЛЕ ИСХОДА ГОВНА!
Все остальное случится, по законам времени, исхода - падлюк и истории. Мы ИСПЫТУЕМАЯ МОДЕЛЬ Выживем и переживем.
Крепче будем! Но не злее, а умудренее.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить