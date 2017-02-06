 Порошенко уволил трех глав РГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в распоряжениях, размещенных на сайте президента.
Согласно распоряжению, в соответствии с поданными заявлениями были уволены глава Саратской райадминистрации Одесской области Михаил Лев и глава Носовской райадминистрации Черниговской области Виктор Мищук.
А вот глава Липоводолинской райадминистрации Сумской области Валерия Олещенко, согласно распоряжению президента от 6 февраля, уволена в соответствии с ч. 9 ст. 118 Конституции, которая гласит, что областной или районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей местной государственной администрации, на основании чего президент принимает решение и дает обоснованный ответ.
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Нужно внимательно прочитать заявление Белого дома по итогам разговора Порошенко и Трампа, - Марчук(136)
"Теплоснабжение Авдеевки с аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим", - Цеголко(28)
Жебривский доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки, - Порошенко(95)
Между президентами Украины и США есть взаимное доверие, и это - главное, - посол Чалый(213)
В чем дьявол кроется: Трамп не Обама, - Богуцкая(0)
Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе(567)
В АП подтверждают подготовку телефонного разговора Петра Порошенко и Дональда Трампа(159)
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1 хв. ·
112 УКРАЇНА
21:10 дивиимось
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парасюк, вiн i на 112 парасюк.
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Ни одного в адеквате с того региона не знаю...с говнецом все!
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англійську(в постелькі з перекладачкою- саме воно, так запамятовується-рекомендую)
мову , хоч два слова в день....
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3 години тому
Качинський заявляє, що з Бандерою ми у Європу не войдемо.
Представник ООН вимагає від нас заплатити усі соцвиплати на окупованих територіях.
Те, що світ їбанувся давно і одразу на всю голову, в принципі, усім відомо.
Деякі спостерігачи (вчора мені у приватних повідомленнях це слушно зауважив міжнародний експерт з Жашківа) вважають, що ми вимушені дослуховуватись їбанутого світу, бо ми слабкі, тож без їх грошей не протягнемо.
Але, проблемка полягає у тому, що їбанутий світ хоче інсталювати у нас ті самі принципи, які зробили його їбанутим і призвели до сьогоднішнього ніцого стану: зо всіма цими біженцями, Алепо, і занепаданням перед буратинкою Путіним, якого не лише Україна, а вже і Бацька має на...увазі.
І ми намагаємось ці принципи слухняно інсталювати, не тому, що у нас грошей нема, а тому, що у нас нема власних принципів.
Це - єдина і справжня причина.
Коли Україна їх інсталює, світ вже на цю фігню перехворіє (God save Tramp!), і ми знову будемо його доганяти, розібрані, знекровлені, ібануті.
Тож, навіщо?
Але у мене є добра новина для вас:
- ще один експерт з Закарпаття пише мені, що цей рік стане роком одужання нації і розуміння нею, що у України нема і не може бути інших принципів, більш значущих, ніж власні, українські інтереси.
Вони ж мають нахабство диктувати нам, що є для нас є добрим і поганим, лише тому, що самі давно втратили почуття доброго і поганого (яке, коли працює нормально, не вітає вказівки іншим народам, як саме їм закінчувати життя історичним самогубством).
І ще тому, що поки що ми їм, за власною наївністю, це дозволяємо.
У принципі, ми робимо лише одну постійну помилку у зовнішних відносинах:
- всерйоз вважаємо, що хтось у світі дійсно краще нас знає, що нам потрібно.
Але, Авдіівка показала, що наша дурість та наївність потроху відходить.
Бач, скоро взагалі почнемо гаркати та одразу ставити "радників" на місце.
І тоді - піде.
Світ, він дуже інертний: ким назовуть, до того і звикають.
25 років вони звикали, що ми - ніхто, додаток до алкаша Єльціна та плохіша Володі.
Зараз йому доводиться звикати до іншого.
Світ, звісно, опирається зміні звичок, але доведеться звикнути.
Або зникнути.
І як слушно додає Константин Савченко:
- хай краще звикають, що українці йобнуті, що з ними треба дуже ніжно, бо можуть щось комусь ухерачить з гарячой руки.
Усе, ми виплакали приречені сльози на втіху світові.
Авдіївка стала переламом. Більше немає українців-жертв.
Будемо бити, і бити сильно.
Нація скучила за старою, доброю Україною - страшною для своїх ворогів.
- Тож, вітаємо її.
Знов.Слава Україні !!!
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