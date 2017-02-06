EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  7172  26
Все про:Порошенко (12188) увольнение (1359) РГА (112)

 Порошенко уволил трех глав РГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил трех глав РГА в Одесской, Черниговской и Сумской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в распоряжениях, размещенных на сайте президента.

Согласно распоряжению, в соответствии с поданными заявлениями были уволены глава Саратской райадминистрации Одесской области Михаил Лев и глава Носовской райадминистрации Черниговской области Виктор Мищук.

А вот глава Липоводолинской райадминистрации Сумской области Валерия Олещенко, согласно распоряжению президента от 6 февраля, уволена в соответствии с ч. 9 ст. 118 Конституции, которая гласит, что областной или районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей местной государственной администрации, на основании чего президент принимает решение и дает обоснованный ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил главу РГА, который вступил с ним в перепалку в Одессе
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Елена Мазуренко - "в соответствии с поданными заявлениями" - ага, ушли бы они добровольно...!! Видимо раз пошел такой беспридел, то барыга перестал уже стеснятся и назначит на должности своих откровенных лакеев...Следим кем заменит.., будет очередной жах я думаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо на нього дивитися?

парасюк, вiн i на 112 парасюк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
недовольны поведением свыни? пробовали что-то сделать для людей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Винница - кузница талантов.
Ни одного в адеквате с того региона не знаю...с говнецом все!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну, воровать они наверное лучше умеют(( сейчас это модно делать, одев вышиванку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ХРЯК1.0 заздрить напевно що він "ПРофффесор" .... На Кандитера нада було вчитися і
англійську(в постелькі з перекладачкою- саме воно, так запамятовується-рекомендую)
мову , хоч два слова в день....


 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели нашлись честные ? Или кто-то по-проворней оказался и подсуетился где надо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
у новых наверное фамилии заканчиваются на -берг, -ман, и т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть в Виннице один адекватный! - мумией уже юлдбше 100 лет работает ПИРОГОВ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олексій Арестович
3 години тому
Качинський заявляє, що з Бандерою ми у Європу не войдемо.
Представник ООН вимагає від нас заплатити усі соцвиплати на окупованих територіях.
Те, що світ їбанувся давно і одразу на всю голову, в принципі, усім відомо.
Деякі спостерігачи (вчора мені у приватних повідомленнях це слушно зауважив міжнародний експерт з Жашківа) вважають, що ми вимушені дослуховуватись їбанутого світу, бо ми слабкі, тож без їх грошей не протягнемо.
Але, проблемка полягає у тому, що їбанутий світ хоче інсталювати у нас ті самі принципи, які зробили його їбанутим і призвели до сьогоднішнього ніцого стану: зо всіма цими біженцями, Алепо, і занепаданням перед буратинкою Путіним, якого не лише Україна, а вже і Бацька має на...увазі.
І ми намагаємось ці принципи слухняно інсталювати, не тому, що у нас грошей нема, а тому, що у нас нема власних принципів.
Це - єдина і справжня причина.
Коли Україна їх інсталює, світ вже на цю фігню перехворіє (God save Tramp!), і ми знову будемо його доганяти, розібрані, знекровлені, ібануті.
Тож, навіщо?
Але у мене є добра новина для вас:
- ще один експерт з Закарпаття пише мені, що цей рік стане роком одужання нації і розуміння нею, що у України нема і не може бути інших принципів, більш значущих, ніж власні, українські інтереси.
Вони ж мають нахабство диктувати нам, що є для нас є добрим і поганим, лише тому, що самі давно втратили почуття доброго і поганого (яке, коли працює нормально, не вітає вказівки іншим народам, як саме їм закінчувати життя історичним самогубством).
І ще тому, що поки що ми їм, за власною наївністю, це дозволяємо.
У принципі, ми робимо лише одну постійну помилку у зовнішних відносинах:
- всерйоз вважаємо, що хтось у світі дійсно краще нас знає, що нам потрібно.
Але, Авдіівка показала, що наша дурість та наївність потроху відходить.
Бач, скоро взагалі почнемо гаркати та одразу ставити "радників" на місце.
І тоді - піде.
Світ, він дуже інертний: ким назовуть, до того і звикають.
25 років вони звикали, що ми - ніхто, додаток до алкаша Єльціна та плохіша Володі.
Зараз йому доводиться звикати до іншого.
Світ, звісно, опирається зміні звичок, але доведеться звикнути.
Або зникнути.
І як слушно додає Константин Савченко:
- хай краще звикають, що українці йобнуті, що з ними треба дуже ніжно, бо можуть щось комусь ухерачить з гарячой руки.
Усе, ми виплакали приречені сльози на втіху світові.
Авдіївка стала переламом. Більше немає українців-жертв.
Будемо бити, і бити сильно.
Нація скучила за старою, доброю Україною - страшною для своїх ворогів.
- Тож, вітаємо її.
Знов.Слава Україні !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по состоянию здоровья, наступил политический диабет или в связи с неполным служебным соответствием, как не оправдавших панамских обещаний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
замена на представителей титульной богоизбранной нации
 показать весь комментарий
Ответить
 
к Порошенко в оглавлении букву ,г'добавили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
винницких подвезут? кто на этот раз, чистильщик бассейнов или уборщица из офиса рошен? та не, менялы с рынка
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил трех глав РГА
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия ВР ГСЧС Донбасс дороги Евросоюз Закарпатье КГГА Киев Крым Нацполиция обстрел переговоры погода Польша Порошенко Путин Россия СБУ снегопад Сущенко США Тимошенко Трамп транспорт электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти