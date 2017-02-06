 Военнослужащий повесился на Тернопольщине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
5 февраля в 18:37 в дежурную часть Бережанского отдела полиции поступило сообщение, что на окраине села Посухов, на территории очистных сооружений, повесился человек.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Бережанского отдела полиции Петра Панашия, погибший в 2015 году был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации. По возвращении устроился в местную воинскую часть. Несколько раз был в зоне проведения антитеррористической операции. Руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполняла, поставленные задачи. Погибший готовился к очередной поездки в зону АТО.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 УК.
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И сам ли?
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есть инвалиды физические, а есть моральные!
так вот! ты - моральный инвалид!
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там наоборот, чем больше намахал людей, тем ты круче...
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1 хв. ·
112 УКРАЇНА
21:10
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У парасюка бенефис?
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В усякому разі, чоловік, підтримуючи країну і родину, підтримки від країни і родини так не дочекався.
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Вот новость из Крыма:
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