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 Военнослужащий повесился на Тернопольщине, - Нацполиция

50-летний военнослужащий покончил с собой в Тернопольской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

5 февраля в 18:37 в дежурную часть Бережанского отдела полиции поступило сообщение, что на окраине села Посухов, на территории очистных сооружений, повесился человек.

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По словам временно исполняющего обязанности начальника Бережанского отдела полиции Петра Панашия, погибший в 2015 году был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации. По возвращении устроился в местную воинскую часть. Несколько раз был в зоне проведения антитеррористической операции. Руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполняла, поставленные задачи. Погибший готовился к очередной поездки в зону АТО.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 УК.

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не знаю или сам, если сам поступок осуждаю, имею точную инфу, слабые покидают ряды сами, к счастью таких не жалко, сероводород жесткая хрень для Земли Матушки, наверное Родители не любили(, с этим нужно что то делать, выплачивать свиноматкам за рождение свинодетей, полная жесть, потеря нравов((((......
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урод !
есть инвалиды физические, а есть моральные!
так вот! ты - моральный инвалид!
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Игаль Венедиктавичь - сейчас эту статью сепарские паблики разберут... - "Героя АТО совесть замучила!! - накрутят всякую херню... Зря Цензор это делает конечно..., тем более еще не ясны все обстоятельства дела...
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Про то, что его замучила совесть ты первый догадался.
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Надломился человек,а может горе какое у него в семье,нервы не выдержали.Жаль человека,через многое прошёл.
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Не выдержали нервы в тылу, на войне видно, было немного проще, там знал, где враги. Царствие небесное.
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Жаль.... но жисть иногда преподносит такие сюпрызы... шо не дай Бог.... причины всякие бывают и не всегда с ними можно справиться... земля пухом.
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надо же ... но над горем кацапом, мы тока глумимся .. хеее
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русиш солдатен не идите воевать в украину а то наши заробитчане наделают детей-патриотов украины
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"50 летний мобилизованый"! А вот интересно, сколько лет тем титушкам, что сейчас атошников-блокадников под Бахмутовкой разгоняют? 20? 30? Может лучше их мобилизовать на защиту Родины?
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эта печальная участь убивавшим себе подобных
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исследования в сша показало что только 2% бойцов похер кого и как убивать для остальных это тяжёлое испытание психики которое так печально заканчиватся
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Я скажу Вам - наши патриоты не убивают на востоке "похер", они стоят за свободу своей земли. Что у этого мужичка случилось - нам не известно, мож что-то в семейно жизни нелады, а тут уже приписывают его воинские "атошные" причины..
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Там, на фронте, убивают, калечат, а приезжают домой, а тут ничего не меняется, а становится только хуже и хуже. Вот и думают, а за что. Безпросвет в стране.
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у жмидов выработан иммунитет который закладается при обрезании на 8 день после обрезания
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там чувство совести напрочь отсутствует...
там наоборот, чем больше намахал людей, тем ты круче...
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раз повесился, значит и нах не нужны такие военослужащие в ВСУ
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НУ ЭТО вы напрасно, психологическая травма после АТО.
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Упокой Господи его душу и прости ему грехи его, ибо испил он чашу всю за нас
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лживые боги раз не могут защитит своих рабов
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в таком возрасте мобилизуют??? совсем из ума выжили. какие то демобилизованные устраивают акции по блокаде котрые никто не санкционировал и не планировал, нарушают закон и дисциплину, вот всех этих активистов и забрить в рядовые и гонять как положено. а то все прямо деловые и активные когда непонятно кто организует и непонятно кто платит.
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Невідомо, чого скінчив життя самогубством. Це можуть бути і алкоголь, і сварка з жінкою, і проблеми зі здоров'ям - наприклад імпотенція і т.д.
В усякому разі, чоловік, підтримуючи країну і родину, підтримки від країни і родини так не дочекався.
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Я тоже думаю, что лучше закрыть, пока "братья" не напаскудили.
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ЦН, ну зачем такие "новости" на ночь глядя?
Вот новость из Крыма:


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Это на каком основании его в 50 лет мобилизовали ? Парашкиного Пети деток мобилизовывайте.
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На территорию очистных сооружений приехал и повесился? чё за бред?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий повесился на Тернопольщине, - Нацполиция
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