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 Села Авдеевского района до сих пор остаются без электричества, - ГСЧС

Села, находящиеся вблизи Авдеевки, до сих пор остаются без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Продолжает отсутствовать электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки.

К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все жители Авдеевки подключены к централизованному электроснабжению, - ГСЧС


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дайте аброськину кусачки и отвертку. пусть тварына идет ремонтирует.
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Уже пох,берите титушек,пусть подсвечивают,донбассяне отблагодарили,шо вся страна собирала помощь,так они антиблокаду устраивают,и да есть профсоюзы,теперь впредь все вопросы к ним,люди помогают только армии,крапка
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Як тільки відновлять електрику їм фашисти, одразу будуть дивитись новини по Росія 24 та ОРТ
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свічки та БІБЛІЯ........хай піднімаються на блокаду долбассу, якщо невзмозі автомата тримати...
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Легкое чтиво или что можно почитать на ночь в мире животных

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А их и запитают со стороны Украины..по той простой причине что все эти села находятся на территории подконтрольной Украине.....
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Авдеевского района нет..и никогда не было....
Все что вокруг Авдеевки это Ясиноватский район....
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Дмитро ВовнянкоВчера в 19:41 · Відновили лінію електропередач до Авдіївки. Як зараз пам'ятаю. Коридор держустанови. В черзі зі мною невеличкий дядько - за всіма ознаками робочий. Руки характерні, я їх з заводу відрізняю. Розбалакалися - виявляється дядько щойно отримав "учасника війни". "А шо? Червоний Ліман, Слов'янськ, Краматорськ, Волноваха..." Яка бригада, питаю? Сміється: "Та ні, я не вояка, я електрик-високовольтник". Дядько був у зоні АТО. Він не воював - він ліквідовував наслідки війни. Він ремонтував мережі і відновлював електропостачання. Бувало - під обстрілом. Бувало - по них били снайпери. Бувало - відсиджувалися вони в бліндажах у нациків, коли зовні було гаряче - цивільні серед військових. Прочитав про відновлення електрики до Авдіївки - і згадав того дядька. І уявив їх таких. Там. Завербованих в тилу для роботи в АТО. В місцях, куди більшість наших сусідів і сунутися злякається. На морозі. У смішних на війні будівельних касках. У спецовках. Без зброї. З викрутками та ключами. Скромних тружеників війни. Щира їм дяка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСела Авдеевского района до сих пор остаются без электричества, - ГСЧС
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