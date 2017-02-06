 Села Авдеевского района до сих пор остаются без электричества, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Продолжает отсутствовать электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки.
К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении.
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Все что вокруг Авдеевки это Ясиноватский район....
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