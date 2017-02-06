 Оснований говорить об отмене санкций против России нет, - глава МИД Чехии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Нет наверное оснований говорить сейчас о санкциях, поскольку если ситуация не меняется, нет и оснований начинать дискуссию о приостановлении санкций. Поэтому и во время сегодняшней дискуссии этот вопрос не поднимался, нечего было сказать о санкциях. Единственная вещь, которая была повторена, что мы должны придерживаться позиции относительно территориальной целостности Украины. Это является фундаментальным также для любого последующего решения", - сказал Заоралек после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.
Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины. С начала вооруженного противостояния на Донбассе погибли почти 10 000 человек.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.
Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.
Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизацию боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США о том, что санкции, введенные за аннексию Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.
Обострение ситуации на Донбассе, в частности бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев и сообщали о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданского
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Поліція застосувала кийки та сльозогінний газ проти учасників блокади. Менти погрожували добровольцям зброєю та ставили на коліна. Це сталося на трасі між Бахмутом та Костянтинівкою - ветерани добровольчих батальйонів виїхали назустріч тітушкам, які в супроводі поліції колоною у складі п'яти автобусів рухалися на Бахмут.
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Помните,
как в
Верховной Раде Юлия
Владимировна специально тонким железным каблуком пробила дыру в
туфле бывшего нардепа Григория
Суркиса? Интересно кому ЮВТ будет что-то пробивать в качестве нового премьера ?
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Признаки фашизма по Лоуренсу Бритту:
1. Мощный и продолжительный национализм - фашистские режимы постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах.
2. Пренебрежение к общепризнанным правам человека - из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради «необходимости». Людей заставляют «думать по-другому» или даже одобрять избиения, убийства, продолжительное лишение свободы задержанных и т.д.
3. Выявление врага / искупительные жертвы как объединительная основа - народы при фашистских режимах сплачиваются в патриотичном движении в борьбе против общей опасности или противника: расовых, религиозных или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, социалистов, террористов и т. д.
4. Преимущественное положение вооруженных сил - даже если в стране есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы.
5. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности - в фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жёстко закреплены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобия.
6. Контроль над СМИ - они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ. Распространена цензура - особенно в военное время.
7. Маниакальное увлечение национальной безопасностью - страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.
8. Переплетение религии и правительства - правительства фашистских стран используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная риторика и терминология используются правительственными лидерами, даже когда главные принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства.
9. Защита корпораций - промышленная и деловая аристократия в фашистских государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть, создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой.
10.Притеснение профсоюзов - поскольку профсоюзы представляют единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях [в российской ситуации вопрос выглядит странным)))].
11. Презрение к интеллигенции и искусству - фашистские государства поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности к высшему образованию и к учёным. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже арестам. Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство часто отказывается финансировать искусство.
12. Навязчивая идея преступления и наказания - при фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во многих случаях предпочитают не замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских свобод. Часто создается национальная полиция с неограниченной властью.
13. Необузданное кумовство и коррупция - фашистскими режимами почти всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну.
14. Мошеннические выборы - выборы в фашистских государствах часто превращаются в фарс. Нередко проводится клеветническая кампания (или даже убийства) кандидатов от оппозиции, законодательство используется для манипулирования численностью избирателей, границами округов, средствами массовой информации. Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования выборами.Все "правые партии" (неонацисты и т. д.) в мире за путина... парадокс?
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Фишман: Тот сценарий второй, который вы рисуете с Дмитрием Медведевым, он кажется гораздо более привлекательным, чем сценарий ядерной войны.
Белковский: Это одно и то же. Понимаете, чем ближе Владимир Путин к ядерной войне, тем ближе сценарий дворцового переворота с Медведевым, потому что ядерной войны не хочет никто, и окружение Путина в том числе. Я убежден, что любой Геннадий Тимченко, например…
Фишман: Вы вообще всерьез говорите про ядерную войну? Извините, но мы этот сценарий не готовы уложить в головах у себя спокойно.
Белковский: Ну конечно, потому что никто не верит в собственную смерть. Правда? Всем кажется, что мы проживем вечно. Но исходя из анализа всего того, что Путин делает в последние месяцы, он абсолютно отождествил себя с Россией, значит смерть Путина равна смерти России.
Фишман: Ну вот Михаил Леонтьев может себе позволить про это что-то говорить, ну у него такая роль, все-таки Владимир Путин повыше статусом.
Белковский: Скажем так: я не хочу сказать, что Владимир Путин хочет ядерной войны. Нет, он ее не хочет. Но в том же самом Брисбене, когда он был подвергнут тотальной обструкции, во-первых, ему было показано, что Запад не готов с ним мириться, во-вторых, он убедился, может, в первый раз за последнее время, что Запад не удается расколоть, что ни Западная Европа не пойдет против Америки, ни страны Азиатско-Тихоокеанского региона не пойдут на конфликт с Америкой и Европой ради Путина. Может быть, и пойдут, но не ради него это точно.
Понимаете, ведь в логике рассуждений Владимира Владимировича выпадает очень важный элемент - поражение Советского Союза в «холодной войне». Он все время апеллирует к победе Советского Союза во Второй мировой войне, он все время хочет дать понять, что мир живет в условиях Ялтинско-Потсдамского миропорядка, но это не так. Никакого Ялтинско-Потсдамского миропорядка не существует уже 25 лет, уже 9 ноября 1989 года, ровно 25 лет назад, когда пала Берлинская стена, вместе с ней пал и Ялтинско-Потсдамский миропорядок. И в состав коалиции держав победительниц в «холодной войне» входит, как это ни смешно, и Россия, потому что РФ, которая впервые оформилась после выборов Верховного совета СССР в 1990 году, избрав Бориса Ельциным председателем Верховного совета СССР, воевала с Советским Cоюзом в «холодной войне» вместе с США и ЕС.
Фишман: Понимаю вашу мысль.
Белковский: Больше того, я хочу сказать, что если бы Советский Cоюз выиграл, а РФ и страны коалиции - то есть США и Евросоюз - проиграли тогда, то Путин не был бы никаким президентом России. В лучшем случае он был бы чиновником КГБ среднего звена. Поэтому очень странно награждение маршала Дмитрия Язова, ведь именно благодаря поражению, а не победе ГКЧП, который олицетворялся маршалом Дмитрием Язовым, Путин стал президентом РФ. То есть Путин прошел против истории, он вычеркивает собственное прошлое, основание собственной легитимности.
А еще никогда в истории не было так, что человек, идущий против истории, притом в одиночку, потому что у него нет ни одного союзника на уровне серьезной геополитической силы, побеждал. Поэтому Путин обречен на поражение. Вопрос в том, сколько мы заплатим за это, особенно мы непосредственно как русский народ. Я вам хочу сказать, что в соответствии с критериями патриарха Кирилла Гундяева, сформулированными на Всемирном русском соборе неделю назад, я стопроцентный русский по всем пяти критериям, поэтому я имею право говорить от имени русского народа.
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В дополнение к камамберу, бри, фурм д'амбер, лимбургеру, стилтону и халлуми начинаю ставить белпер кнолле, чеддер, блё де брасс и камбацолу.
1500-2500 руб./кг
Спасибо, отец родной, за уверенность в завтрашнем дне!
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Есть мои ( не из Инета) фото этих сыров моего же производства.
Уппссс....
Забыл упомянуть дерби порт вайн и монтеррей джек.
Гуггль в помощь и совет - слюнявчик на грудь подвяжи )))
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На круглом столе в Совете Федерации мы также попытались поразмышлять над тем, что, в частности, ждет российско-американские отношения при новой администрации Соединенных Штатов Америки. Разговор получился весьма содержательным и оживленным, при этом разброс мнений был весьма и весьма широким. Во всяком случае, в этом мы выгодно отличались от того межпартийного консенсуса, который сегодня сложился в американском конгрессе по отношениям с Россие
Сенатор Константин Косачев - о новых перспективах диалога с Америкой
Мы тут посовещались и hello решил коста ты круче митьки
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Хто тама в черзі проти відміни санкцій-ВИХАДІ- слухаємо!!!
Мене турбують пінгвіни- вони ЗА чи НІ???
Таки зрозуміло, нормальні підтримують...
Але все це так дозовано подається...
Маніпуляція....
Чисто по "МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" МАКАРЕВИЧА-" И в темноту уходит нить,,,"
Куклоблуди....
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