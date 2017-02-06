 Кольченко получил поздравления с Днем рождения от Порошенко и Климкина, - адвокат

Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины", - рассказала Сидоркина.
По ее словам, Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии либо с другими осужденными у него нет. В данный момент крымчанин осваивает новую специальность - токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.
Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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Как например сейчас, когда ветераны АТО блокируют торговлю с оккупантами, выставляя в том числе и требование об освобождении всех украинцев, находящихся в заложниках у пуйла и сепаров... Петя насылает на ветеранов АТО ментов.
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Україна з тобою.
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