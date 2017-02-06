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Все про:Порошенко (12188) Россия (68622) письмо (127) Климкин (1124) Кольченко (172)

 Кольченко получил поздравления с Днем рождения от Порошенко и Климкина, - адвокат

Крымский активист Александр Кольченко, осужденный в России, получил письма от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины", - рассказала Сидоркина.

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По ее словам, Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии либо с другими осужденными у него нет. В данный момент крымчанин осваивает новую специальность - токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.

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Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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На сколько помню, ей форум присвоил, тогда, звание - антишоколадной героини...
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В навозе тоже встречаеться солома ,но и та в говне все равно
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Всё значительно глубже, дело не в словах, не в делах (чаще на публику), а в долгосрочных последствиях этих дел.
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Уважаемый Дональд!Так сделай так,чтобы за шуфрича не посадили и я сам его зубами перегрызу...
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Цинизм в том, что Порошенко на публику поздравляет заложников пуйловского режима, а на деле плюёт на них.
Как например сейчас, когда ветераны АТО блокируют торговлю с оккупантами, выставляя в том числе и требование об освобождении всех украинцев, находящихся в заложниках у пуйла и сепаров... Петя насылает на ветеранов АТО ментов.
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Не ... Он не знал . Это хрен знает кто послал . Петя хороший ).
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Я так понимаю поздравления участникам блокады в полном разгаре. Держитесь братцы !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКольченко получил поздравления с Днем рождения от Порошенко и Климкина, - адвокат
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